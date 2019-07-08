2019-07-08T21:31:13+03:00
Экономика

Турецкие рыбаки примут участие в Выставке рыбной индустрии

Они покажут продукцию, произведенную в аква- и марикультурных хозяйствах
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Турецкие рыбопромышленники большим составом выступят на SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019Турецкие рыбопромышленники большим составом выступят на SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019
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В III Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019), которая пройдет в тандеме с рыбопромышленным форумом 10-11 июля в Санкт-Петербурге, примет участие масштабная делегация специалистов из Турции. В сегментах аквакультуры, судостроения и производства оборудования выступят 13 рыбопромышленных компаний, в числе которых профильные ассоциации.

Основная часть компаний из Турции продемонстрируют продукцию, произведенную в аква- и марикультурных хозяйствах. Это Akvatek Aquaculture, которая выращивает морского окуня, дорадо, серебристого горбыля и исследует белого окуня, Lazsom aquaculture - одна из ведущих компаний по производству и экспорту лосося в Турции, Özpekler Su Ürünleri - известный бренд с 45-летним опытом работы в разведении и экспорте форели, NORA Seafood, специализирующаяся на выращивании, обработке и продаже мидий.

Прудовой и морской аквакультурой занимается OL VKA FISH FARM, годовой объем производства составляет 1200 тонн. Компания выращивает европейского сибаса, золотистого спара и серебристого горбыля. Предприятие DERSU снабжает крупные отели, рестораны и торговые сети свежими и замороженными морепродуктами, разводит радужную форель для внутреннего и внешнего рынков.

На SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019 выступят также и турецкие судостроительные предприятия, среди которых Bering Yachts - ведущая мировая компания по производству водоизмещающих стальных моторных яхт длиной от 15 до 50 метров, которая по индивидуальным заказам строит надежные и долговечные океанские яхты, рассчитанные на все виды круизного плавания от прогулочных рейсов в прибрежных водах до длительных экспедиций. Услуги по строительству, ремонту, обслуживанию и переоборудованию судов презентует Tersan Shipyard.

В сегменте профильного оборудования выступит компания Elkon, которая производит низковольтное электрооборудование для морской промышленности, в частности встроенную систему сигнализации, контроля и управления – MCS Platinum. А также POLITEK SU ÜRÜNLERI, выпускающая станки для упаковки и переработки рыбы.

В работе выставки также примут участие представители профильных ассоциаций турецкой рыбопромышленной отрасли, в числе которых Central Union Of Aquaculture Producers, объединяющая 18 профсоюзов и около 1000 производителей, и Istanbul Fishery And Animal Products Exporters, под эгидой которой находится около 2 000 компаний, расположенных в Стамбуле и его окрестных провинциях. На долю членов ассоциации приходится около 20% ежегодного экспорта рыбной продукции Турции.

III Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге, на площадке КВЦ «Экспофорум». Экспозиция примет более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран мира, посетят мероприятия свыше 9000 человек. Оператор SEAFOOD EXPO RUSSIA – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.

ИСТОЧНИК KP.RU

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