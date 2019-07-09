Дети больше не гуляют во дворах. Чем это плохо?

Сегодня на улице не встретить ребенка, который бы гулял один, без мамы с папой. Малыши кучкуются в песочницах и на детских площадках (под присмотром взрослых), подростки постарше тусят в парках и торговых центрах. А остальные просто сидят дома, даже летом. Детей 10 - 13 лет отправить гулять во двор можно разве что пинками, да и там они вряд ли расстанутся со смартфонами. Разбираемся, почему так происходит и что можно сделать.

Чтобы ребенок с удовольствием играл на улице, нужны две составляющие - пространство, где мама с папой могут за него не переживать, и другие дети. Вот самые простые варианты, как это организовать.

1. На каждый день - спортивные площадки

С этого варианта родителям стоит начинать приучать 7 - 8-летнего ребенка к самостоятельным прогулкам (как понять, что чадо готово к самостоятельности, - см. «Важно!»). Спортивные площадки и футбольные коробки есть почти в каждом дворе, так что мама с папой могут на первых порах присматривать в окно или с балкона за вышедшим на улицу тинейджером. Скорее всего, на спортплощадке уже будут слоняться одинокие дети, которых выперли гулять на улицу их собственные родители. Так что компании для игры тут будут только рады. Особенно, если взять с собой мяч или ракетки для бадминтона.

Если же на площадке никого нет, для начала родителям самим придется сыграть с ребенком в баскетбол, попрыгать через мяч в козла и научить его другим околоспортивным играм. Возможно, этого уже будет достаточно, чтобы привлечь окрестных ребятишек. Ну а в крайнем случае можно повесить в подъезде объявление и пригласить соседей на стихийный чемпионат по волейболу.

С кем играть: дети соседей, скорее всего, тоже ходят в ближайшую школу - попробуйте кинуть клич в родительском школьном чате.

2. На выходные - парки отдыха

В парках и скверах сейчас созданы все условия для детей - это и игровые площадки, и веревочные парки, и аттракционы. Кроме того, во многих парках сейчас работают городские центры отдыха, где для детей проводятся квесты и разные мероприятия. Так что лето - самое подходящее время, чтобы вытащить на встречу в парк друзей с их собственными детьми. Главное - предоставить ребятне возможность самостоятельно резвиться на качелях и налаживать контакты, пока взрослые беседуют за жизнь где-нибудь в кафе или на скамейке в тени.

С кем играть: сын маминой подруги - для ребенка это совершенно чужой человек, который ходит в какую-то другую школу и интересуется какими-то незнакомыми вещами. Хорошая возможность научиться находить общий язык и интересы. Но иногда дети оказываются слишком разными. Поэтому чем их больше в одной компании - тем лучше.

3. На все лето - городские лагеря отдыха

Отправить ребенка в лагерь на море или за город - сейчас удовольствие не из дешевых. И уж точно не на все лето! Зато есть множество городских лагерей и центров отдыха, которые работают при школах и ДК. Программа - как и в обычных лагерях: конкурсы, кружки, походы по музеям и кино, с той лишь разницей, что ночевать ребенок приходит домой. Правда, лучше не оставлять чадо на лето в его же школе - это будет восприниматься как пятая четверть в тех же стенах с теми же учителями.

С кем играть: найти общий язык со сверстниками будет проще, когда вас приписали к одному отряду и дали программу, куда бежать и что делать. Это может стать хорошим шансом завести новых друзей для ребенка, у которого не заладились отношения в своем собственном классе.

КСТАТИ

Дворовая культура сошла на нет

Дети исчезают с городских улиц не только у нас, но и во всем мире. В Финляндии, Швеции, Италии, Австралии и даже Новой Зеландии дети и подростки все меньше гуляют на улице и передвигаются по городу самостоятельно, без взрослых. В Великобритании таких стало меньше в три раза! Ученые подсчитали, что в 1970 году почти 86 процентов английских школьников родители отпускали на улицу без вопросов. А вот в 2010 году таких осталась лишь четверть.

Часто это происходит потому, что родителей не устраивает городская среда. Они считают ее небезопасной: прохожие подозрительные, водители лихачат, и даже фонари либо не светят, либо не там.

В России родители тоже боятся отпускать детей гулять одних. Но все же ребенка нельзя положить в коробку с ватой и полностью изолировать от всех опасностей. Нужно постепенно приучать его к городской жизни, чтобы он мог сам справляться с разными ситуациями.

- Исчезает дворовая культура, когда родители могли отпустить ребенка на улицу, где были игры и общение. Сейчас я все чаще слышу, что подростки целое лето сидят дома за компьютером, потому что их школьные друзья уезжают к бабушкам и в лагеря, с соседями они не знакомы, а дворов как таковых не осталось, - рассказывает доктор психологических наук Анна Холмогорова, заведующая кафедрой клинической психологии и психотерапии Московского государственного психолого-педагогического университета.

Можно отдать ребенка в кружок бисероплетения или самим играть с ним в догонялки и прятки. Но это не заменит игр с друзьями во дворе. Именно они тренируют уверенность и способность правильно вести себя в разных ситуациях. И, кроме того, развивают активное начало - ребенок учится сам принимать решения и нести ответственность за них. И это потом поможет ему противостоять какому-либо вредному влиянию извне.

- Настольные игры тоже учат хорошим вещам - тому же принятию правил или умению переживать неуспехи, - продолжает психолог. - Но необходимы и ролевые игры, детский коллектив. И для этого нужно дать ребенку общаться в таком сообществе.

Классики развивают ловкость и умение держать равновесие.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВАЖНО!

Когда не страшно отпускать одного

- Ребенок знает и соблюдает основные правила ПДД - переходит дорогу на зеленый свет, не перебегает в неположенных местах.

- Знает правила безопасности - не общаться с незнакомыми взрослыми, звать на помощь в случае чего.

- Ориентируется в своем микрорайоне - сам ходит в школу, в ближайшие магазины.

- Помнит свой домашний адрес и телефон, телефоны и ФИО родителей.

- Умеет пользоваться часами и мобильным телефоном - следит за временем и отвечает на звонки.

5 забытых уличных игр, которым стоит научить подростков

- Резиночки - попробуйте выдать ребенку кусок бельевой резинки и рассказать, что прыгать через них можно десятком разных способов.

- Классики - придумайте разные формы: классики можно закрутить улиткой или пустить волной, кидать камушек, чтобы понять, на какую клетку дальше прыгать, и даже делить клетки между участниками по принципу «Монополии».

- Колдунчики - это разновидность догонялок, когда засаленный игрок замирает на месте. Другие убегающие могут расколдовать его, дотронувшись до плеча, так что ведущему лучше не убегать далеко! В жару можно играть с водяными пистолетами.

- «Море волнуется раз» - ведущий может выбирать, в форме каких фигур должны замереть остальные участники. А затем пытается рассмешить или каким-то другим способом вывести из равновесия замерших в причудливых позах игроков.

- Казаки-разбойники - та самая дворовая классика! Попробуйте увлечь ребенка всей этой романтикой: стрелочки мелом на асфальте, кодовые слова и пароли.