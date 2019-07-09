В Екатеринбурге на саммите GMIS-2019 наградили лучших экспортеров страны

В Екатеринбурге начался Глобальный саммит производства и индустриализации GMIS-2019. И одним из первых его мероприятий стала церемония вручения премии «Экспортер года». На ней награждались отечественные компании, добившиеся наибольших результатов в поставке своей продукции на зарубежные рынки.

- С точки зрения укрепления своих позиций на внешних рынках, при освоении новых рынков перед нами всеми стоят важные задачи, - отметил Алексей Груздев, заместитель министра промышленности и торговли РФ. - Я помню, как начиналась эта премия восемь лет назад. Было меньше номинаций. Но сейчас она получила новое звучание. За победой в номинациях кроется новое содержание, новые инструменты, новые возможности по освоению рынков. Самое главное, чтобы эта премия была для компаний подтверждением их компетенции, стимулом к повышению их конкурентоспособности.

Многие компании, победившие в конкурсе, поставляют свою продукцию на десятки зарубежных рынков, в том числе и на западные рынки.

- Наша компания более 15 лет производит трубопроводную арматуру, используемую в системах теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения, - отметила Екатерина Батакова, заместитель директора компании «Равани-Рус», победившей в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» в категории «Малое и среднее предпринимательство». – Мы экспортируем трубопроводную арматуру в 20 стран, десять из которых являются странами Евросоюза.

Всего у премии шесть номинаций. Успехи компаний-победителей, уверены организаторы, будут стимулом для других отечественных компаний – также усиленно осваивать зарубежные рынки.

- Экспортная деятельность – одна из важнейших для каждой страны, каждой фирмы и государственное признание заслуг каждой фирмы является дополнительным стимулом для дальнейшего развития компаний для их выхода на более высокие уровни, - отметил Александр Субботин, член Коллегии по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии. – Поэтому премия очень важна и нужна. Количество номинаций и участников, думаю, будет только увеличиваться, и борьба будет жарче.