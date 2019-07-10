Иркутск: помогаем всем миром!

Кадры разрушительного наводнения, которое обрушилось на западные районы Иркутской области, видели в интернете или по телевизору многие. Поток воды стремительно несет дома, словно щепки. Мало кто верил, что небольшая речушка Ия превратится в бурный поток и разольется до горизонта. Людей снимали с крыш, переправляли на лодках на сушу.

Дом, ограда, дворик… - все это теперь осталось только в памяти для тысяч сибиряков.

Помощь идет со всей России

Чтобы понять масштабы бедствия, достаточно привести пару цифр. В зону подтопления попало 110 населенных пунктов, более 10 тысяч жилых домов пострадало, еще столько же дачных. В них проживает около 33 тысяч человек. Предварительный материальный ущерб составил 29 млрд (!) рублей. Крупнейшему за последние два века наводнению в Восточной Сибири присвоили статус чрезвычайной ситуации федерального характера. Сегодня сюда, в первую очередь в Тулун - самый пострадавший от стихии населенный пункт, стекается помощь со всей страны. Тысячи спасателей разбирают завалы, военные развернули мобильную хлебопекарню, восстанавливают мосты, дороги, здания. Медики массово прививают население, энергетики заново прокладывают километры сетей, волонтеры раздают тонны гуманитарного груза. В режиме нон-стоп работают и страховщики.

Ольга Дунцова - страховой агент «Росгосстраха» с многолетним опытом. Только среди ее «подопечных» около 50 человек лишились крыши над головой. Она живет в Тулуне и, слава Богу, в том районе, куда стихия не дошла. Но это совсем не значит, что она сидела сложа руки или действовала, выражаясь формально, только в рамках своей компетенции.

- Конечно, для всех нас это было шоком, - говорит она. - По своим клиентам сама пошла. Особенно переживала за одну пожилую женщину - лежачая, на улицу она уже не выходила, сын за ней ухаживал. Ее успели эвакуировать. С трудом дозвонилась до сына. В итоге написали заявление на страховую выплату. Они даже об этом не подумали!

Таких историй много. Паника, опустошенность, а потом и растерянность - все это обычные спутники любого бедствия.

В зону подтопления попало более 10 тысяч жилых домов. Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

Страховщики в этом плане, как и спасатели, научены опытом. Они работали после наводнения в Крымске в 2012 году. Видели последствия похожей трагедии на Дальнем Востоке. Помогали людям, поддерживали, оформляли документы.

- Есть семья, в которой 94-летняя бабушка и ее сын-инвалид, я их страхую в течение трех лет, - продолжает Ольга. - Всегда, когда к ним приходила, любовалась их домом. Каким ухоженным был, две теплицы, баня… Такие трудяги - и всего лишились. После случившегося мы с мужем сели в машину и разыскали их, свозили и в наш пункт урегулирования убытков, и даже в администрацию, где они написали заявление на материальную помощь.

Режим 24 часа в сутки и упрощенный пакет документов

Большинство пострадавших уже получили первую помощь от государства - по 10 тысяч рублей на человека. Что будет дальше? Люди ждут. Поэтому страховые выплаты сейчас весьма кстати. «Росгосстрах» развернул в зоне наводнения пять центров урегулирования убытков. Два из них - в Тулуне, где проживают 41 тысяча человек. К слову, сами офисы страховой компании тоже пострадали - их подтопило. Только спустя несколько дней после стихии их подключили к электричеству, и сразу же нескончаемым потоком потянулись люди. Двери офиса открыты до позднего вечера, до темноты оценщики, порой даже на лодках, пробираются до затопленных строений.

- Первое, что мы сделали, это сами стали обзванивать людей, - поясняет замдиректора по клиентскому сервису Иркутского филиала компании «Росгосстрах» Татьяна Перфилова. - То есть не стали дожидаться, понимали, что людям сейчас и в голову не придет самим звонить. Рассказали, где находятся наши ближайшие пункты. Второе - запустили упрощенную процедуру приема документов. Пакет сократили до минимума. Фактически требуется только заявление. Мы понимаем, что у многих утеряны даже паспорта. Но мы можем через свои базы оперативно найти все необходимое, чтобы оформить выплаты.

Специалисты "Росгосстраха" выезжают к пострадавшим сразу после спасателей. Фото: ПАО " Росгосстрах".

Сегодня через контакт-центр зарегистрировано уже 650 обращений, общий объем заявленного ущерба превышает 330 млн рублей. Кроме того, страховщики изготовили листовки с подробной инструкцией, что делать и куда идти, которые распространили по всем пострадавшим городам и селам. Откликнулись коллеги со всей России. В Тулун прилетели урегулировщики и администраторы из Москвы, Волгограда, Ставрополя и Санкт-Петербурга. В зоне бедствия сейчас работают 32 человека - 20 экспертов по осмотру и оценке повреждений и 12 администраторов, принимающих документы. Несмотря на то, что клиентов много, очередей нет.

Лидия Вершинина из Тулуна одной из первых пришла в офис «Росгосстраха». Вместе с мужем они купили земельный участок 10 лет назад. Поставили там дачный домик, который смыло потоком воды. Пропал и весь урожай - выращивали картошку и помидоры.

- В нашей семье так заведено, что мы на протяжении 40 лет все страхуем, - делится

Лидия Васильевна. - И всегда, когда приходят агенты, сетуем: вот все время деньги платим, пенсия маленькая. А вот видите, как вышло! Теперь одна надежда на страховку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719329" frameborder="0"></iframe> Помогаем всем миром.Пострадавшие от паводка начали получать первые страховые выплатыАлександр МЕДВЕДЕВ

- На сегодняшний день мы выплатили уже более 41 млн рублей, - говорит директор Иркутского филиала компании «Росгосстрах» Ирина Зарубина. - Всего же в нашем регионе принято на страхование порядка 50 тысяч строений и квартир. Отмечу, в отдаленных районах более ответственно относятся к страхованию. И как раз в тех, что попали в зону затопления - 1316 объектов. Клиенты сейчас в шоковом состоянии, расстроены, но уже есть и слова благодарности. Эту благодарность и многолетнее доверие наших страхователей мы должны оправдать - все деньги поступят пострадавшим в полном объеме. Борются с последствиями стихии и представители региональной власти.

Выплаты, сертификаты, возмещение убытков фермерам - все это будет предоставлено в полном объеме и без бюрократических проволочек. Также в регион уже поступают средства на восстановительные работы из федерального бюджета.

- Жилья потребуется предоставлять много, - говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко. - Мы будем предлагать несколько вариантов, чтобы человек мог выбрать. Это выдача сертификатов, покупка нового жилья или на вторичном рынке, или предоставление земельных участков с выделением средств на строительство домов. Дадим и временное жилье, чтобы люди могли этот период переждать.

Словом, сибиряки не остаются один на один со своей бедой. Тысячи специалистов самого разного уровня и профиля рядом. Помогают.

Цифры

• 3548 спасателей устраняют последствия

• 609 единиц техники привлечено МЧС, из них 6 воздушных судов и 73 плавсредства (работают на месте также сотрудники МВД, Минобороны, Росгвардия, волонтеры)

• 389 человек - в комиссиях по оценке ущерба

Администраторы "Росгосстраха", принимающие документы от пострадавших, и эксперты по осмотру и оценке повреждений работают в зоне наводнения без выходных. Фото: ПАО " Росгосстрах".

Сказано

- Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах, - здесь в том числе лето очень короткое, зима наступает быстро. Когда строить будем? Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступят холода. И вообще предусмотреть все возможные варианты событий.

Владимир Путин, Президент России.