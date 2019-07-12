Шнуров хотел стать дипломатом ради жвачки, а Басков артистом из-за колбасы

Все мы в детстве или в юности фантазировали: «Вот вырасту, стану взрослым, буду делать все, что захочу». Спустя лет 20 - 30 нас, наоборот, иногда тянет хотя бы на минутку вернуться в прошлое и сказать самому себе, молодому-зеленому: эй, полегче на поворотах. «Комсомолка» решила предоставить эту возможность нашим звездам и устроила им встречу с самими собой. Мы представили, о чем нынешние знаменитости могли бы поговорить со своими более юными версиями.

Иван Ургант

- А какой у тебя режим работы? - Шутки через трое...Фото: Рушан КАЮМОВ

«Ваня Ургант с детства мечтал стать великим артистом, но жизнь внесла свои корпоративы» - это самый известный анекдот про шоумена и телеведущего. Когда твоя бабушка - актриса советского кино Нина Ургант, выбор будущей профессии кажется очевидным. Впрочем, всегда можно найти варианты. «Ваня еще в школе начал заниматься всякими театральными делами, но при этом он с детства хотел быть богатым и знаменитым», - рассказывал его отец, актер Андрей Ургант. Школа подарила шоумену еще одну любовь всей жизни: вместе с женой Натальей Кикнадзе он учился в одном классе элитной питерской гимназии. В их семейном архиве до сих пор хранится видео, где 12-летняя Наташа играет в школьном спектакле Золушку, а Иван - старого короля. Влюбленным в нее Принцем тогда был кто-то другой, но в жизни Ургант переиграл все по-своему.

Сергей Шнуров

- Ой, что это на заборе написано? - Практически готовый припев!Фото: Рушан КАЮМОВ

В школе будущий лидер группы «Ленинград» получил прозвище Шурик - за то, что, как герой комедий Гайдая, вечно попадал в нелепые ситуации. О музыке он даже не думал: юный Сережа мечтал стать дипломатом - чтобы ездить за границу и покупать дефицитную в СССР жвачку. Проявившийся в переходном возрасте бунтарский нрав и плохие отметки поставили крест на его дипломатической карьере, и Шнуров поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт. Но так и не окончил его, хотя жизнь потом покидала его по разным учебным заведениям - от ПТУ (где он освоил профессию краснодеревщика) до духовной семинарии. «Больше всего мне нравилось делать оградки для могил - за них хорошо платили», - признавался Шнур, но наконец понял, что может неплохо зарабатывать музыкой. На все упреки интеллигентной мамы-инженера по поводу нецензурщины в его песнях молодой Сережа отвечал: «Мама, сделай свою группу. И тогда можешь с матом, можешь без мата - как тебе хочется».

Леонид Агутин

- Хоп-хей-лала-лей... - Ну надо же! Кажется, я говорю по-китайски!Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

«Босоногий мальчик» с детства знал, что станет музыкантом. Пока остальные крутили на проигрывателях пластинки любимых в Советском Союзе ВИА «Поющие гитары», «Песняры» и «Веселые ребята», маленький Леня слушал их песни живьем дома на кухне - благо с этими группами выступал его отец. Агутин-младший обожал джаз и мечтал, что будет выступать именно в этом амплуа. Но известность ему принес хит с незатейливым названием «Хоп-хей-лала-лей».

Наталья Королева

- У меня перед тобой два огромных преимущества, и оба видно благодаря декольте. - Представь, у моего мужа-стриптизера рефлекс: он, когда музыку слышит, раздеваться начинает. В прошлый раз на похоронах так неудобно было!Фото: Рушан КАЮМОВ

Уже в три года пухленькая и глазастая Наташа выходила на сцену вместе с Детским хором радио и телевидения Украины. Едва научившись говорить, маленькая Королева старательно вытягивала «Крейсер «Аврора» на очередном съезде ВЛКСМ. Став звездой республиканского масштаба, она легко поступила в Киевское эстрадно-цирковое училище по классу вокала. А в 16 спела свои «Желтые тюльпаны» - и стала знаменитой на весь СССР. Уже тогда на нее положил глаз ее продюсер и будущий муж Игорь Николаев. Юная Наташа надеялась, что будет жить с ним долго и счастливо, но в итоге сыграла вторую свадьбу и родила единственного сына от стриптизера Сергея Глушко.

Ксения Собчак

- Я, когда вырасту, не буду брать фамилию мужа! - Милая, иногда не только фамилию, но и самого мужа брать не надо...Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Детство дочери мэра Санкт-Петербурга протекало, как у многих барышень из высокопоставленных семей: два личных телохранителя, элитная школа, английский, занятия живописью в студии при Эрмитаже и балетом в Мариинском театре. Кто знает, прояви Ксения чуть больше рвения за балетным станком - и именно она, а не ее заклятая оппонентка Анастасия Волочкова сейчас делала бы шпагаты на Мальдивах. Ксюшу с детства готовили к карьере политика: Анатолий Собчак мечтал, чтобы дочь стала юристом. Девочка с ненавистью грызла гранит науки и переживала из-за каждой тройки в дневнике.

«Я всегда завидовала своим сверстницам, у которых родители были артистами, работали на телевидении, у них была другая атмосфера в семье - разухабистая, богемная, гости, застолья какие-то. У нас Боярский жил внизу, вот у него была такая семья», - признавалась Собчак. Возможно, именно поэтому полученный Ксюшей диплом МГИМО отправился на полку, а сама она прошла кастинг в «Дом-2».

Анастасия Волочкова

- Квартира у меня хорошая, буквально в двух шпагатах от метро.Фото: Рушан КАЮМОВ

Будущая королева шпагатов грезила балетом с пяти лет - с тех пор как мама сводила ее в Мариинку на «Щелкунчика». «Я стану знаменитой балериной!» - заявляла Настя, несмотря на то что педагоги скептически отзывались о ее природных данных: мол, слишком широкие для балета плечи, высокий рост и лишний вес. Даже в Академию русского балета имени Вагановой Настю приняли с испытательным сроком. Но упорства Волочковой не занимать - и в итоге она получила диплом с отличием. Злые языки пустили сплетню, будто главные партии в спектаклях Мариинки и Большого театра красавица Анастасия получала не без протекции влюбленных в нее богатых поклонников. Но кто же верит этим слухам?!

Николай Басков

- Я пел в Берлине, Париже, Лондоне... - В Лондоне? И как там тебя объявляли: «Шарманка», сэр...»?Фото: Рушан КАЮМОВ

Как и многих детей военных, Николая в детстве побросало по городам и странам. Его отец служил в ГДР, потом семья переехала в Новосибирск, после осела в Москве. Но уже с детства Коля знал: он станет артистом. Дело, конечно, в таланте, а еще... в колбасе. В 12 лет юный Басков отправился во Францию и спел на сцене Парижской национальной оперы. Поездка в Париж произвела на него неизгладимое впечатление. «Мы зашли в магазин и на прилавке увидели несколько десятков сортов колбасы, - вспоминал Николай. - Я сразу понял, к чему надо стремиться».

Андрей Макаревич

- Советская власть давно бы отрубила мне голову, но не могла найти в такой шевелюре шею.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

«Я такой молодой и такой лохматый и считаю, что все могу», - пел когда-то лидер «Машины времени». В детстве будущий музыкант собирал бабочек и мечтал стать водолазом, герпетологом, палеонтологом и зоологом. Поэтому, когда вырос, в свободное от музыкальной карьеры время нырял с аквалангом и много путешествовал. А «Машине времени» недавно исполнилось 50 лет!

Пелагея

- Почему ты ко мне не повернулась? - А я тебе не избушка на курьих ножках!Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Певица признается, что в детстве мечтала стать мушкетером или красивой девушкой. «А в 10 лет еще и гардемарином, потому что влюбилась сначала в Харатьяна, а потом в Жигунова», - добавляет она. Как минимум стать красивой девушкой у нее получилось. Пелагея - настоящее имя звезды, а не псевдоним, как думают многие: девочку назвали в честь прабабушки. Правда, в новосибирском роддоме ее сначала записали как Полину, но родители заставили чиновников поменять свидетельство о рождении. К слову, девичья фамилия Пелагеи - Ханова, нынешняя, по мужу, Телегина. В 8 лет девочка поступила без экзаменов в спецшколу при Новосибирской консерватории. А в 9 лет с подачи лидера группы «Калинов мост» Дмитрия Ревякина уже пела в «Утренней звезде». Сейчас в активе Пелагеи шесть альбомов фольклорных песен, концерты и аншлаги на самых престижных площадках страны. Ее обожают и телезрители: уже несколько сезонов она становится звездным судьей в популярном шоу «Голос».

Филипп Киркоров

- Почему алфавит начинается с букв А и Б? - Потому что АБ - это Алла Борисовна!Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

О, эти глаза напротив - Филиппа даже в детстве не спутаешь ни с кем. Киркоров заметно выделялся среди одноклассников высоким ростом и экзотической южной внешностью. Московскую школу № 413 перфекционист Филипп окончил с золотой медалью - даже несмотря на то что с пяти лет ездил с родителями на гастроли и вообще вел активную творческую жизнь. Не знаем, как с остальными, но две мечты короля российской поп-сцены точно сбылись: он стал знаменитым и женился на Алле Пугачевой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва, Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва, Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва, Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета, Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета, Александр ГЛУЗ, globallookpress.com, TASS, instagram.com, личный архив.