Страсть Кости Кинчева и холод Стива Джобса

Джоанна Стингрей «Стингрей в Стране Чудес»

Издательство АСТ

Сейчас Джоанне Стингрей 59 лет, она агент по продаже недвижимости в Калифорнии. В США ее никто, в общем, не знает: она пыталась стать певицей, но музыкальная карьера на Западе не задалась. И книга ее воспоминаний вышла пока только на русском языке - в России-то Стингрей знают прекрасно, она крепко ассоциируется с Ленинградским рок-клубом, с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем, Сергеем Курехиным, Сергеем «Африкой» Бугаевым и прочими легендарными рокерами. Приехав в СССР весной 1984 года, она с ними затусовалась, страстно полюбила их музыку и их самих (за гитариста «Кино» Юрия Каспаряна она потом вышла замуж), контрабандой перевезла в США их записи и выпустила там пластинку «Красная волна». В Россию же она полулегально ввозила разные ништяки - от соевого соуса для Цоя до гитары Stratocaster, которую Дэвид Боуи подарил БГ.

«Стингрей в Стране Чудес» - первая книга запланированных двухтомных мемуаров. В ней хватает наивной образности («крутизна сочилась из него, как повидло из раздавленного пончика»), неуемной восторженности (молодой БГ в версии Стингрей - бог, от которого сияние исходит) и простодушия, которое Джоанна не растеряла и на подступах к седьмому десятку. Свет, по ее версии, исходит не только от Гребенщикова, но и почти от всех русских рок-музыкантов. Например, от Кинчева: «Он всегда был переполнен глубокой, страстной силой, устоять против которой в стране серого неба и темных зимних дней было невозможно. Несколько раз мы уединялись в укромном уголке или небольшой комнатке и давали волю своим чувствам. Я знала, что он женат, но объясняла себе, что раз я его жену не знаю, то это не так уж и страшно...» Это не энциклопедия ленинградского рока, конечно, но весьма увлекательное чтение - мемуары колибри, залетевшей в страну филинов и обнаружившей там в снегах множество законспирированных райских птиц.

Лиза Бреннан-Джобс «Маленькая рыбка»

Издательство АСТ (впервые на русском языке)

Мимо этой книги в магазине легко пройти: нигде на обложке не указывается, кто такая Лиза Бреннан-Джобс. Там только цитата из рецензии журнала People: «Щемящая история девушки в поисках любви и привязанности». Мало ли на свете девушек с их щемящими историями и мало ли в Америке Джобсов? Но Лиза - дочь того самого, единственного и неповторимого основателя компании Apple, и любовь с привязанностью она искала в первую очередь у него. С переменным, мягко говоря, успехом.

Лиза родилась вне брака, когда ее родители - Стив Джобс и художница Крисанн Бреннан - были 23-летними. Стив поначалу яростно отрицал отцовство - публично заявлял, что Крисанн спала со множеством мужчин и отцом Лизы могут оказаться «28 процентов мужского населения США». Но при этом все-таки принимал участие в выборе имени для девочки, говорил малютке: «Я твой отец», а потом еще назвал один из выпущенных персональных компьютеров «Лизой» - то ли в ее честь, то ли нет, показания разнились. Сложные, странные отношения с отцом длились у Лизы вплоть до его смерти. Отсюда и масса детских микротравм, которые Лиза в сорокалетнем возрасте решила излечить с помощью очень подробной автобиографии.

Майкл Гибни «Сушеф»

Издательство «Эксмо»

Сушеф, если кто вдруг не знает, - второй по значению человек на ресторанной кухне после шеф-повара. Майкл Гибни начал работать в ресторанах в 16 лет, а до звания сушефа дослужился в 23. Это рассказ о 24 часах жизни на кухне ресторанчика в нью-йоркском Вест-Виллидже (средний чек с напитками - 75 долларов), где каждый день подается шесть дежурных блюд. Например, колбаски с паштетом из белого мяса и молодой голубь конфи, рулет из морского ангела с паштетом из гусиной печенки, черной чечевицей, салатом фризе, морковью и тмином или аньолотти с языком теленка в сопровождении зимних опят и лимонного масла. Гибни в деталях объясняет, как эти блюда готовятся, как хранятся продукты, как официанты их разносят и как все это тяжело, особенно с точки зрения человека, заглянувшего на кухню впервые. Что делать, если пуассонье накануне напился и, вместо того чтобы разделывать рыбу морской ангел, блюет в углу? Что делать, если официантка ошиблась с заказом и клиентам теперь придется ждать утку полчаса? Заодно можно узнать много новых слов: аньолотти, например, это род равиоли из итальянской области «Пидмонт» (прелестная ошибка переводчика - на самом деле, конечно, Пьемонт), ромеско - каталонский соус из орехов и красного перца, пуассонье - рыбный повар, а ротисье - мясной.

ЧТО ЕЩЕ

Александр Куприянов «Истопник»

Издательство АСТ

В своем новом романе Куприянов обращается к одной из самых малоизученных страниц истории - строительству тоннеля через хребет Дуссе-Алинь на трассе БАМа. Прокладывают тоннель каторжане

ГУЛАГа. Старший лейтенант НКВД Костя Ярков работает истопником и влюблен в начальницу женского лагпункта, польскую дворянку Сталину Гавердовскую. Смогут ли они быть вместе? Как выживает любовь в таких суровых декорациях? И выживает ли?

Сам автор называет свою книгу кинороманом, хотя роман, конечно, исторический. Александр Куприянов - журналист, медиаменеджер, главный редактор газеты «Вечерняя Москва». И он писатель-«дальневосточник». Это особая «историческая» порода писателей. Восток - самая огромная и загадочная часть России, куда всегда влекло русскую литературу от Чехова до Твардовского, - для него родной, свой. Поэтому события разворачиваются легко и свободно, автор отлично владеет материалом - и документальным, и психологическим.

Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Авторитетное мнение

Гиги ДЕДАЛАМАЗИШВИЛИ, лидер группы «Мгзавреби»:

Дед читал мне маленькому взрослые книги

- Когда я был маленьким, то у нас была традиция: дедушка читал мне сказки перед сном, а я засыпал под его голос. На прогулки он тоже брал с собой книги и читал их мне. Они были не всегда детские. Когда мне было 5 - 6 лет, он читал мне «Собор Парижской Богоматери» Гюго, «Кавказ» Александра Дюма, трагедии Шекспира, а также грузинского писателя Важу Пшавелу и Марка Твена. Его спрашивали: зачем ты читаешь ему такие взрослые книги? Он отвечал, что в любом возрасте человек может почерпнуть из литературы что-то понятное себе. И действительно, я был очень впечатлен тогда историей Квазимодо и Эсмеральды, а во взрослом возрасте этот роман может показаться приторным.

Гиги ДЕДАЛАМАЗИШВИЛИ. Фото: instagram.com/gigi_mgzavrebi

Сегодня отдельное место в моей библиотеке занимает латиноамериканская литература. Я читал всего Маркеса, мне очень нравится «Осень патриарха» и «Полковнику никто не пишет», также я люблю Борхеса и Кортасара, это великие авторы.

Недавно я закончил читать «Имя розы» Умберто Эко, сейчас читаю «Хендерсон - король дождя» американца Сола Беллоу, я слышал, что ему дали Нобелевскую премию, но, если честно, особо не в восторге. Также мне очень нравится Виктор Пелевин, и я когда-нибудь надеюсь пожать ему руку.

Оксана ФОМИНА

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