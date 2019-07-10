Тест "КП": Кто не знал, что любовь - чума?
Проверьте свои знания о самом возвышенном чувстве
- А моя опять опаздывает! Фото: Дарья КОЗАК
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8 июля - День Петра и Февронии, покровителей семьи. В народе его еще называют «русским днем влюбленных» - с намеком на то, что в 2008 году праздник получил официальный статус, чтобы не все лавры доставались Дню святого Валентина. У нас, мол, и свои, родные покровители возвышенных чувств есть!
В честь них мы и предлагаем вам пройти этот тест.
1До того как стать символом любви и верности, Петр и Феврония считались покровителями...
Правильный ответ:Еще в ХV веке муромскую пару начали чтить как покровителей русских царей. Именно у них царь Иван Грозный просил помощи, чтобы выиграть то или иное сражение. А в ХVI веке царь Федор Иванович и его жена Ирина Годунова приехали к мощам Петра и Февронии молиться о детях. И молитвы были услышаны - правда, увы, единственная дочь четы скончалась во младенчестве.
2По легенде, Петр и Феврония поженились...
Правильный ответ:Как гласит предание, однажды князь Петр, заболел проказой. Ему приснился вещий сон: будто исцелит его простая девушка по имени Феврония. И она появилась в его жизни. Князь дал слово после исцеления пойти с ней под венец, но не сдержал обещания. И болезнь вернулась. Слуги умолили Февронию еще раз вылечить князя. И тогда он женился на своей избавительнице.
3Обручальные кольца носят на безымянном пальце. Почему?
Правильный ответ:Еще древнегреческий философ Плутарх писал, будто анатомы нашли тонкий нерв, ведущий от второго после мизинца пальца прямиком к сердцу. Поэтому, дескать, и кольца носят на нем в знак вечной любви. Римляне пошли дальше и стали носить обручальное кольцо именно на правой руке, считая левую неблагонадежной. Та же традиция добрела и до нас.
4Когда, по статистике, происходит больше всего расставаний?
Правильный ответ:В 2010-м британский журналист Дэвид Маккандлесс проанализировал статусы пользователей Фейсбуке, выясняя, в какое время года пары чаще расстаются. Изучил более 10 тысяч сообщений о расставаниях. И обнаружил всплеск разлук ровно за месяц до Нового года! Психологи говорят, что наступление нового года заставляет людей задуматься: а не пора ли начать новую жизнь?
5Любовь делает людей...
Правильный ответ:В организме любящего человека усиленно вырабатывается гормон окситоцин, который влияет на наше настроение и добродушие. А значит, влюбившись, люди становятся добрее и оптимистичнее.
6Что стоит за выражением «любовь слепа»?
Правильный ответ:Немецкий исследователь мозга Андреас Бартель выяснил (и доказал с помощью снимков), что зоны, обычно активные в мозге не влюбленного человека, у влюбленных... спят! Это зоны негативных эмоций и рациональных решений. Имейте это в виду, когда будете пытаться принять ответственное решение на пару с любимым.
7Кто написал стихи, где есть такие слова: «Я не знал, что любовь - зараза, я не знал, что любовь - чума»?
Правильный ответ:Поначалу эти есенинские стихи, предназначенные для цикла «Москва кабацкая», не были пропущены цензурой в печать. Большинство критиков полагают: написанные в 1923 году, они посвящены Айседоре Дункан, с которой Есенин в это же время разошелся.
8Серенады - песни для возлюбленных - пришли из...
Правильный ответ:Речь об Италии. Серенадами в Средние века стали называть произведения, которые мужчина исполнял вечером перед домом своей возлюбленной. Слово пошло от итальянского sera - «вечер». Буквально переводится как «вечерняя песня».
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Похоже, любовь и все связанные с ней чувства вам неинтересны. Что ж, в жизни есть немало вещей, где нужны четкая логика и трезвый расчет.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Видимо, про вас Высоцкий пел: Я люблю, а значит, я живу . И это правильно. С праздником!
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ИСТОЧНИК KP.RU