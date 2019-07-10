8 июля - День Петра и Февронии, покровителей семьи. В народе его еще называют «русским днем влюбленных» - с намеком на то, что в 2008 году праздник получил официальный статус, чтобы не все лавры доставались Дню святого Валентина. У нас, мол, и свои, родные покровители возвышенных чувств есть!

В честь них мы и предлагаем вам пройти этот тест.