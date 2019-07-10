100 кобыл под капотом

По итогам первых пяти месяцев 2019 года 81% купленных россиянами новых машин оснащается двигателями мощностью свыше 100 лошадиных сил. Хотя 10 лет назад на долю таких моторов приходилось всего 52% российского рынка новых автомобилей. В течение последнего десятилетия мощность автомобилей, приобретаемых нашими соотечественниками, растет. Если в 2008 году среднее значение мощности составляло 116 «лошадок», то сейчас оно равно 139 л. с. - такие данные приводит агентство «Автостат». От чего происходят изменения?

Турбореволюция

При росте средней мощности объем двигателей почти не изменился. В 2008-м обычный мотор имел объем в среднем 1,8 литра, а сейчас лишь чуть больше - 1,9 л. Это говорит, во-первых, о том, что производители за счет внедрения новых разработок научились выжимать из каждого «кубика» объема большую мощность. Даже отечественный вазовский мотор, который появился на новых моделях из Тольятти, при объеме 1,8 выдает 122 силы. И именно он явно поправил статистику средней мощности машин россиян.

Во-вторых, теперь даже на привычных и бюджетных моделях появились турбомоторы со смешными объемами в 1,2 - 1,3 литра. А турбина позволяет и из совсем маленького объема взять много сил, ненамного увеличивая расход топлива. Renault, Nissan, Mitsubishi и другие консервативные бренды тоже сдались и начали продавать у нас машины с моторами-малолитражками. BMW ездят на трех цилиндрах. Про большие Volvo или спортивные Camaro c жалкими двумя литрами под капотом и не говорим. Люди сопротивляются, продолжают твердить, что двухлитровым бывает только сок, однако потихоньку привыкают.

Дизель - в топку

Еще одна тенденция: тяговитые и экономичные моторы на солярке у нас никак не приживаются, хоть тресни. Они теперь капризные и требовательные к качеству дизтоплива, но с этим делом пока порядка нет. Обычным легковушкам дизельные моторы у нас не полагаются, хотя раньше популярные модели иномарок ими оснащались. Отечественного легкового дизеля так и нет, даже уазики теперь только на бензине.

Как выяснилось, популярный в России Renault Duster после появления в 2023 году нового поколения тоже лишится дизельного мотора, хотя французы умеют делать изумительные двигатели на солярке, их даже немцы ставят на свои машины. Вместо дизелей «Дастер» получит линейку турбированных бензиновых агрегатов небольшого объема.

Самое главное во всей этой истории - цена. Чем больше лошадиных сил прописано в документе к машине, тем больше денег попросит продавец. Это не значит, что более мощный мотор стоит дороже, наоборот, железа и алюминия в нем может быть меньше. Меньше потратил, дороже продал - вот вам причина изменений.

КСТАТИ

Наши моторы пойдут на экспорт

Правда, не совсем российские. Моторы - японские, но нашей сборки. На заводе во Владивостоке недавно начали делать 2-литровые моторы Mazda. Но в отличие от других подобных производств дальневосточное предприятие все 100% моторов будет отправлять на завод в Японию.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Это общеевропейская тенденция»

Игорь Моржаретто, автожурналист, радиоведущий:

- Переход на турбомоторы малого объема и электротягу, особенно после скандала с фальсификацией данных о вредных выбросах, - общеевропейская тенденция. На мой взгляд, она совершенно ошибочная, потому что дизельные моторы на деле ничуть не более вредные с точки зрения экологии и вообще потенциал развития обычных двигателей внутреннего сгорания вовсе не исчерпан. Даже западные эксперты говорят, что при учете производства электроэнергии и утилизации батарей электромобили для окружающей среды оказываются совсем не безвредными. И на смену всплеску интереса к экологичным машинам идет некоторое охлаждение к автомобилям, заряжаемым от розетки. Но бензиновые моторы все равно будут становиться все меньше и экологичнее.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За отсутствие автогражданки - лишать прав?

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии предложили думцам ужесточить наказание и лишать прав водителей, которые повторно попались без полиса ОСАГО. Согласно их инициативе, автомобилистов, управляющих машиной без полиса автострахования, будут штрафовать на сумму 5 тысяч рублей или лишать водительских прав на срок от четырех месяцев до полугода.

Сейчас штраф составляет всего 800 рублей, и авторы законопроекта ссылаются на статистику Российского союза автостраховщиков, говорящего о почти 3 млн водителей, не страхующих свою гражданскую ответственность. Значит, если такой врезался в другую машину или кого-то сбил, то страховые компании не будут возмещать ущерб пострадавшим. Им придется идти в суд, чтобы тот заставил платить водителя-нарушителя из своего кармана, а это долго, муторно. И вообще не факт, что с такого получится что-то взять.