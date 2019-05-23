Ждете малыша? Пособия по материнству придут на карту «Мир»

Напомним, карта «Мир» появилась у нас в стране в 2015 году. Сейчас она есть у многих россиян - на «Мир» приходят студенческие стипендии, пенсии, зарплаты в государственных организациях. Как и другими пластиковыми картами, «Миром» можно расплачиваться за покупки, в том числе в интернет-магазинах, снимать наличные в банкоматах, переводить деньги другим людям. Теперь на пластик российской платежной системы банки будут зачислять все государственные пособия гражданам, имеющим детей, и лицам, подвергшимся воздействию радиации, в том числе и выплачиваемые за счет средств Фонда социального страхования (ФСС РФ).

На все про все - от 5 до 30 минут

Психологически большинство людей устроены так, что любое новшество приживается не с ходу, а со временем, поясняют эксперты. Нередко требуется переходный период. И, конечно же, чтобы развеять недоверие, нужно максимально подробное информирование, разъяснения для потребителей, подчеркивают специалисты. Поэтому поясним. Сейчас на территории 50 регионов России (а с 01.07.2019 - в 59 регионах) реализуется пилотный проект «Прямые выплаты», который предполагает выплату пособий гражданам РФ напрямую Фондом социального страхования. Именно в рамках этого проекта с 2018 года россияне могут получать причитающиеся им пособия на карту «Мир» - только по номеру карты без представления каких-либо дополнительных банковских реквизитов.

Способ зачисления пособий на карту «Мир» - это новая уникальная технология, позволяющая зачислить получателю деньги значительно быстрее (от 5 до 30 минут) в отличие от перечисления по реквизитам банковского счета. К тому же это удобнее для человека - не надо узнавать, запоминать и записывать 20-значный номер счета в банке, наименование банка и прочие реквизиты. Карта всегда на руках, и ее номер можно просто переписать в заявление. Также не стоит опасаться, что эта информация попадет в чужие руки - ФСС РФ обеспечивает все меры защиты информации и персональных данных в соответствии с законодательством РФ.

Четыре преимущества нового порядка

Эксперты выделяют такие преимущества получения пособий на карту «Мир»:

• Сокращение срока поступления выплат. Зачисление пособий их получателям происходит в среднем в течение 30 минут.

• Удобство и простота оформления. Для получения выплат на карту «Мир» достаточно указать в заявлении работодателю только номер карты.

• Прозрачность выплат. Получателю пособий приходят СМС-уведомления, благодаря которым человек сразу может понять, что на карту поступило именно пособие и какое конкретно.

• Безопасность и защита. При построении системы безопасности для карт «Мир» использован лучший передовой опыт информационной защиты данных в России и за рубежом, поясняют специалисты. Кроме того, в систему зашита проверка на правильность и действительность указанного номера карты. Благодаря этому пособия не перечисляются на карту «Мир», если получатель ошибся при указании ее номера либо истек срок действия карты или она заблокирована.

Стоит отметить, что при подаче заявления работодателю о выплате пособия гражданин сам выбирает способ его получения - реквизиты банковского счета, к которому может быть привязана любая платежная карта (как «Мир», так и Visa, MasterCard, Maestro и др.), адрес места проживания при получении почтовым переводом или непосредственно реквизиты карты «Мир».

Кого коснутся перемены

Новые условия зачисления госпособий вступили в силу с 1 мая этого года. Ранее банки были обязаны зачислять пенсии, государственные стипендии, зарплату госслужащих на карты «Мир». С 1 мая перечень «обязательных» выплат расширен. Как поясняют в ФСС РФ, нововведения касаются:

• пособий по материнству и пособий гражданам, подвергшимся воздействию радиации, которые оформляются после 1 мая 2019 г.;

• пособий, которые назначены получателям до 1 мая, но при этом первая выплата производится после 1 мая. В частности, это касается ежемесячных пособий по уходу за ребенком до полутора лет.

Если мама малыша или другой член семьи до 1 мая уже начали получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком на иную банковскую карту, кроме «Мира», то могут продолжить пользоваться таким способом до перевыпуска банковской карты, но не позднее 1 июля 2020 года. С 01.07.2020 перечисление пособий по материнству будет возможно исключительно на карты «Мир».

В то же время законодательство на сегодня сохраняет альтернативный вариант - обойтись вообще без банковских карт и получать пособия почтовым переводом или на банковский счет, к которому не привязано ни одной банковской карты.

Выплаты по реквизитам карты «Мир» в регионах, участвующих в пилотном проекте «Прямые выплаты», после 01.05.2019 продолжают осуществляться непосредственно по реквизитам карты «Мир» без указания реквизитов банковского счета.

ВОПРОС В ТЕМУ

А если не оформить «правильный» пластик?

При перечислении пособий, подлежащих обязательному зачислению на карту «Мир», после 1 мая банк проверяет наличие привязки к банковскому счету платежной карты «Мир». В случае если к указанному счету привязана карта других платежных систем (например, Visa и MasterCard), банк обязан задержать зачисление выплат. В этом случае клиенту (получателю пособия) направляется уведомление с предложением в срок не позднее 10 рабочих дней явиться в отделение банка для получения средств наличными. Либо представить распоряжение о зачислении выплат на счет, к которому привязана карта «Мир» или не привязана какая-либо карта вообще. Если в течение 10 рабочих дней гражданин не явился за получением наличных денег или не представил распоряжение о зачислении денежных средств на другой банковский счет, денежные средства возвращаются плательщику.

ИТОГО

1 Если вы - гражданин, получающий пособия и подвергшийся воздействию радиации вследствие аварии на ЧАЭС, ПО «Маяк» и др., либо вы планируете получать пособия по материнству (по беременности и родам, при рождении ребенка, по постановке на учет в ранние сроки беременности, по уходу за ребенком до полутора лет), то после 01.05.2019 для зачисления банком пособий на банковскую карту вам необходимо иметь карту «Мир».

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации, на карту «Мир» помимо пособий в связи с материнством получают также пособия по временной нетрудоспособности.

2 Для перечисления пособия используются как реквизиты банковского счета, так и реквизиты карты «Мир» (для регионов, где действует пилотный проект «Прямые выплаты»).

3 При перечислении пособия на банковский счет к нему должна быть привязана карта «Мир» либо не привязана ни одна банковская карта.

НА ЗАМЕТКУ

Карты «Мир» выпускают и обслуживают большинство банков в России. При этом условия выпуска и обслуживания определяет каждый банк самостоятельно. Вы можете обратиться в свой или любой другой банк, чтобы узнать об условиях и оформить карту.