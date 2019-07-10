«Евгений Онегин» ушел с аукциона за 467 тысяч фунтов

Как знают букинисты, первые издания классических произведений ценятся особенно высоко. Что лишний раз подтвердил аукцион «Золотой век русской литературы: частная коллекция», прошедший в Лондоне. Главным лотом на ней стало первое издание «Евгения Онегина» (1825-1832 гг.) Его рассчитывали продать за 12-160 тысяч фунтов, а продали за 467,250 (примерно 583 тысячи долларов, или свыше 37 миллионов рублей). «Онегин», как известно, сначала публиковался отдельными главами на протяжении семи лет, это был своего рода книжный сериал. Глава I в оригинальной обложке, изданная в Петербурге в 1825-м - исключительная библиографическая редкость.

На втором месте - «Вечера на хуторе близ Диканьки», два тома, изданные в 1831-1832 годах. Они ушли за 175 000 фунтов, хотя предполагалось выручить не больше ста тысяч. На третьем - «Руслан и Людмила» (143,750 фунтов), на четвертом - сборник Афанасия Фета «Лирический пантеон», опубликованный в 1840 году, когда автору было 20 лет, под инициалами «А.Ф.» (100 000). Четвертое и пятое места опять занимает Пушкин: два связанных с ним раритета ушли за 93 750 фунтов каждый. Это первое издание «Цыган» из личной библиотеки великой княгини Марии Николаевны (в 1827 году оно вышло тиражом всего в 1200 экземпляров и еще при жизни поэта считалось большой редкостью), и четыре части альманаха «Мнемозина», в котором Пушкин печатался в 1824-25 годах (там, помимо прочего, опубликованы ноты, с помощью которых предполагалось петь его «Слезу» и «Татарскую песню»).

Всего было представлено 120 изданий, за которые выручили 2,271,250 фунтов. Разброс цен был значительным: например, «Думы» Кондратия Рылеева ушли всего за 2,375 фунтов, а первое издание «Бесов» Достоевского в трех томах с неразрезанными страницами - за 68,750.

Как всегда, обычный человек, глядя на эти цены, начнет думать: а нет ли чего-нибудь подобного в бабушкиной библиотеке, которая давно лежит на антресолях? Потому что многие книжные сокровища наверняка пылятся в чьих-то квартирах, и владельцы не представляют их рыночной цены…