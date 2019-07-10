Родина Зевса: выбираем путевку на бархатный сезон

Не всем удается урвать кусочек пляжного отдыха в летние месяцы, но это не повод расстраиваться! Осень тоже может быть прекрасным временем для отпуска, но определяться с маршрутом и бронировать путевки стоит уже сейчас. Одним из отличных направлений для "бархатного сезона" может стать греческий остров Крит, где как раз в это время спадает летний зной и редеют толпы туристов.

Куда отправиться на Крите

Русские туристы — на Крите частые гости: по данным местных отельеров, по количеству прибытий на остров наши соотечественники уступают лишь Германии, Британии, Франции и странам Бенилюкса. Однако, россияне предпочитают отдыхать в столице Крита — Ираклионе, в то время, как туристы их других стран выбирают более отдаленные (по меркам острова) префектуры. Это и старинный венецианский Ретимно, респектабельная и неторопливая Ханья, живописный Агиос Николаос и бурлящий молодежный Херсониссос, а также тихие и удаленные курорты южной части острова, омываемой Ливийским морем. Впрочем, посмотреть достопримечательности и прикоснуться к истории можно абсолютно в любой точке острова.

1. Отыскать Лабиринт Минотавра и расшифровать Фестский диск

Столица острова — Ираклион, названный так в честь древнегреческого героя Геракла — безусловно, стоит того, чтобы включить её в программу отпуска. Хотя бы потому, что неподалеку от столицы находится Кносский дворец, с которым связан целый блок античных мифов. Именно там, по легендам, жил критский царь Минос, велевший построить Лабиринт для полубыка-получеловека Минотавра.

Увы, легендарный лабиринт посмотреть не удастся — исследователи сходятся на том, что его вообще никогда не существовало. Но это не мешает любителям мифов посмотреть на остатки дворцовых стен и росписи царских покоев, и погрузиться в атмосферу легенд и преданий.

Более практичные натуры могут поломать головы над расшифровкой линейного письма А с Фестского диска — одной из главных загадок письменности, которую оставила после себя исчезнувшая цивилизация.

2. Побывать в пещере Зевса и взглянуть на ветряные мельницы

Одним Лабиринтом мифологическая история Крита не ограничивается — именно здесь появился на свет главный олимпийский бог Зевс. Пещера, в которой он, по преданиям, появился на свет, и сегодня привлекает внимание туристов со всего мира. Добраться до неё можно, отправившись на огромное горное плато Лассити, а остаток пути до самой пещеры проделать на одном из осликом, которых тут сдают в аренду.

Пещера Зевса.Фото: Ксения КОНЮХОВА

На обратном пути обязательно стоит взобраться на одну из старинных венецианских ветряных мельниц — так можно познакомиться с их устройством изнутри, а также взглянуть на остров с самой высокой его точки.

Стоит взобраться на одну из старинных венецианских ветряных мельниц — так можно познакомиться с их устройством изнутри, а также взглянуть на остров с самой высокой его точки.Фото: Ксения КОНЮХОВА

3. Зайти в венецианскую ложу и спуститься в Курталиотское ущелье

Впрочем, венецианская архитектура на Крите мельницами не ограничивается. На западе острова сохранилось множество зданий и построек этого периода, от крепости Фортецца до венецианской ложи в Ретимно. Ну а старинные османские мечети напоминают о совсем другой главе в истории Крита.

Но кроме рукотворных памятников, на острове есть и природные достопримечательности — например, Курталиотское ущелье, где растут краснокнижные травы и пасутся горные козы. Если зима выдалась дождливой, то весной в ущелье шумят водопады. А после жаркого лета река на дне ущелья пересыхает, и его можно пересечь пешком из края в край.

Курталиотское ущелье.Фото: Ксения КОНЮХОВА

4. Насладиться тишиной монастырей и часовен

Среди всей этой природной красоты расположилось немало тихих горных монастырей и часовен. Вход в них открыт любому желающему, так что можно бродить по территории и любоваться видами.

А в монастыре Превели верующие могут прикоснуться к чудотворному кресту Иоанна Богослова, в котором заключена частица Креста Господня, на котором был распят Иисус Христос — монахи спокойно достают реликвию из хранилища по просьбе посетителей.

5. Познакомиться с критской кухней и устроить шопинг

Помимо культурной программы, Крит привлекает и гастрономией — практически в любом ресторанчике или таверне можно найти свежие морепродукты и рыбу, которые только-только выловили местные рыбаки. Не стоит обходить внимание и местные сыры — фету и гравьеру, а также критское вино и местные оливки. Кстати, в Греции критяне считаются более зажиточными, именно благодаря оливковым деревьям — почти у каждого жителя острова есть в собственности пара десятков олив, которые приносят урожай дважды в год.

Стоит выделить отдельное время и на шоппинг. Местные мастера славятся своими изделиями из кожи, так что на Крите можно подыскать неплохие сумки и обувь. А в качестве сувенира привезти льняные и хлопковые покрывала и полотенца с меандром и другими этническими узорами.

Где остановиться

Инфраструктура острова рассчитана на самых разных посетителей. Сориентироваться в особенностях разных курортов и подобрать удобный вариант поможет туроператор "Интурист", который предоставляет ряд эксклюзивных туров:

Например, для семейного отдыха подойдут отели с All Inclusive на северной части острова, вроде Mythos Palace и Nana Beach, где взрослые могут насладиться едой, солнцем и нежным Эгейским морем, а дети — от души наиграться в бассейнах и аквапарках.

Инфраструктура острова рассчитана на самых разных посетителей.Фото: Ксения КОНЮХОВА

Для молодежи отличным вариантом станет отдых в стиле adults only в отеле Cook’s Club в Херсониссосе. Для больших компаний здесь есть двухэтажные номера, повеселиться можно на дискотеках и барбекю под живую музыку, а скоротать самые жаркие часы — в эскейп-румах, комнате страха и аттракционах виртуальной реальности.

Новобрачные могут остановиться в романтичной деревушке Агиос Николаос, и провести медовый месяц в отеле с одним из самых прекрасных видов на острове - на залив Мирабелло.