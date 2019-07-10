Банки прячут деньги за рубежом: отток капитала в $27 млрд — катастрофа или нет?

За январь-июнь 2019 года из России «уехало» за рубеж $27,3 млрд. Таков чистый отток частного капитала, по данным Центробанка за первое полугодие. В прошлом году за первое полугодие цифра была в 2,5 раза меньшей - $11,1 млрд.

ЦБ в своих материалах дает такое объяснение столь значительному росту — в основном это «операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами».

Как поясняют эксперты, по идее катастрофы тут нет. Фраза про «операции банков» означает, что российские банки сейчас предпочитают часть средств хранить и «прокручивать» за кордоном. Это только формально отток капитала — за рубежом эти деньги временно, потом вернутся обратно. Обычная практика, не только российская. Что касается «погашений обязательств перед нерезидентами», то это значит, что иностранцы, которые вкладывались в российские ценные бумаги или депозиты, просто получили свои заработанные денежки.

- С одной стороны, большой катастрофы нет. Но с другой, и хорошего мало. Поскольку возникает вопрос: почему российские банки хранят деньги в таких увеличившихся объемах за рубежом, а не у нас, не вкладывают их в нашу экономику? - говорит Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК.- Это лишнее подтверждение того, что у нас их во что-то вкладывать ненадежно — причем ситуация ухудшается.