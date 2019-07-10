2019-07-10T16:31:58+03:00
Экономика

Банки прячут деньги за рубежом: отток капитала в $27 млрд — катастрофа или нет?

Что означает статистика ЦБ, по которой за первое полугодие от нас утекло в 2,5 раза больше средств, чем годом раньше
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Отток капитала огромен. Катастрофа ли это?Отток капитала огромен. Катастрофа ли это?Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

За январь-июнь 2019 года из России «уехало» за рубеж $27,3 млрд. Таков чистый отток частного капитала, по данным Центробанка за первое полугодие. В прошлом году за первое полугодие цифра была в 2,5 раза меньшей - $11,1 млрд.

ЦБ в своих материалах дает такое объяснение столь значительному росту — в основном это «операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами».

Как поясняют эксперты, по идее катастрофы тут нет. Фраза про «операции банков» означает, что российские банки сейчас предпочитают часть средств хранить и «прокручивать» за кордоном. Это только формально отток капитала — за рубежом эти деньги временно, потом вернутся обратно. Обычная практика, не только российская. Что касается «погашений обязательств перед нерезидентами», то это значит, что иностранцы, которые вкладывались в российские ценные бумаги или депозиты, просто получили свои заработанные денежки.

- С одной стороны, большой катастрофы нет. Но с другой, и хорошего мало. Поскольку возникает вопрос: почему российские банки хранят деньги в таких увеличившихся объемах за рубежом, а не у нас, не вкладывают их в нашу экономику? - говорит Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК.- Это лишнее подтверждение того, что у нас их во что-то вкладывать ненадежно — причем ситуация ухудшается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Юрий Лужков: Цену на свою гречку мы повышать не будем - она останется социальной, я продаю ее - чуть больше 20 рублей за 1 кг. А торговля, конечно, накручивает
Экс-мэр Москвы, а ныне калининградский фермер рассказал об этом на сайте kp.ru и в эфире радио «Комсомольская правда»
Руслан Байсаров: «Мост через Амур – важная часть международной торговой инфраструктуры»
К весне 2020 года планируется открыть движение по первому автомобильному мосту через реку Амур. С российской стороны реализацией проекта занимается СК «Мост» Руслана Байсарова
Новости 24
«Параноидальное поведение»: Медведев прокомментировал отмену телемоста Киев-Москва
Джордж Мартин раскрыл пять новых фактов о приквеле «Игры престолов»
Мединский сравнил публикацию о битве под Прохоровкой с попытками "выиграть войну в мемуарах"
Россияне отмечают сбои в работе «ВКонтакте»
В Армении сообщили, что авария на ТЭС не повлияет на электроснабжение в республике
Путин отметил позитивные темпы роста российской экономики
Польский суд решил не отдавать Швеции россиянина, сбежавшего со своими детьми
Приятель утонувшей в Польше российской гандболистки попал под подозрение
Путин проведет встречу с президентом Киргизии 11 июля
Союз журналистов Украины назвал запугиванием вызов на допрос генпродюсера NewsOne
Ладью допетровской эпохи спасают в Вытегре
Ленобласть и Республика Крым будут совместно развивать агропром
Зеленский подписал указ о создании в Чернобыле «зеленого коридора» для туристов
Чувашия: в детский сад с полутора лет!
Черноморский флот опроверг заход корабля в зону учений Sea Breeze
Диетолог назвала важные факторы для похудения
«Выйдите, разбойник»: Зеленский выгнал секретаря горсовета Борисполя с совещания
«Не стоит беспокоиться»: Меркель рассказала о своем состоянии после очередного приступа
В Москву приедет делегация оппозиционных депутатов из Грузии
Историк прокомментировал слова германского журналиста о сносе памятника погибшим на Курской дуге
Пушков предложил ограничить въезд в Россию для грузинской певицы Нино Катамадзе
Украина заявила, что российский корабль зашел в зону учений «Си-Бриз»
Сергея Доренко оштрафовали через неделю после смерти
Манчестер Юнайтед повесил ценник на Погба, не собираясь его продавать
После скандала с британским послом США и Великобритания отменили торговый диалог