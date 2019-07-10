2019-07-10T16:41:24+03:00
Политика

Росгвардейцев поощрят за спасение в Крыму 23 отдыхающих

Военнослужащие спасли детей, которых уносило штормом в открытое море
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Руководство Росгвардии поощренит ведомственными наградами группы военнослужащих. Фото: Росгвардия РФРуководство Росгвардии поощренит ведомственными наградами группы военнослужащих. Фото: Росгвардия РФ
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Руководство Росгвардии готовит документы к поощрению ведомственными наградами группы военнослужащих специального моторизованного полка Росгвардии (г. Севастополь), которые участвовали в спасении отдыхающих из волн разбушевавшегося Черного моря.

- В минувшую субботу катера поисково-спасательной службы патрулировали акваторию международного детского центра "Артек" и зафиксировали резкое ухудшение погодных условий: внезапно поднялся сильный ветер, а высота волн превысила два метра. Стихия застигла врасплох несколько человек на водных велосипедах и каяках, которые тщетно пытались вернуться к пляжу, но их все больше уносило в открытое море. У отдыхающих на воде начались первые признаки паники, экипаж катера немедленно выдвинулся на помощь пострадавшим. Росгвардейцы подняли на борт четверых пострадавших и доставили их в поселок Гурзуф. В это же время со спасательной станции "Артека" росгвардейцам поступила информация, о том, что в районе мыса Аю-Даг на воде находится еще одна группа людей. Через несколько минут резервный быстроходный катер поднял вторую группу пострадавших, среди которых были дети, - сообщили в Росгвардии.

В результате умелых действий росгвардейцев помощь была оказана 23 отдыхающим. Только благодаря слаженной работе военнослужащих, пострадавшим от стихии не потребовалась медицинская помощь.

- Все пострадавшие были доставлены к берегу поселка городского типа Гурзуф. Граждане выразили глубокую благодарность экипажам катеров за их оперативное спасение, - отметили в ведомстве.

Начальник Главного Управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю генерал-лейтенант Степан Гайдаржийский отметил высокую выучку бойцов морской службы: "Экипажи катеров показали отличные результаты работы и оперативность. Несмотря на шторм, росгвардейцы провели спасательные операции на "отлично".

Кстати, многоцелевые быстроходные катера БЛ-680 и БЛ-820 Росгвардии находятся на охране морской акватории Международного детского центра "Артек" на постоянной основе. Судна оснащены мощными дизельными двигателями, а также современной навигационной аппаратурой и средствами радиосвязи. Благодаря специальной конструкции надувного борта, катера могут сохранять устойчивость и на волне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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