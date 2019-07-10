Профессии будущего: какие из них точно останутся через 10 лет

Многочисленные исследования (например, исследование Оксфордского университета) показали, что уже в ближайшие 10 лет из-за автоматизации процессов исчезнет около 45% существующих ныне профессий. Человека заменят роботом или компьютерными программами. Понятно, что родителям тревожно. В прошлом веке они могли наставлять ребенка: «Учи математику! Станешь бухгалтером – всегда прокормишь себя». Но сегодня такой уверенности дать не может практически ничего. Однако очевидно, что на смену устаревшим придут новые специальности – и значительная часть из них будет связана с высокими технологиями.

Что изменится в подходе к сотрудникам?

Само понятие «профессии» трансформируется. Люди будут менять специализацию намного чаще, чем сегодня мы с вами. Поэтому успешный человек будущего должен скорее обладать набором компетенций, которые позволят ему быть востребованным в разных новых сферах. Такие компетенции принято навыками будущего. Они включают в себя не какие-то специализированные знания, а умение выстраивать связи и вести эффективную коммуникацию, креативность, способность работать в команде и создавать проекты, логическое мышление, критическое мышление, навыки программирования.

Для успешного трудоустройства нужно будет обладать этими качествами. Вот несколько профессий будущего, делать первые шаги в которых можно уже в школьном возрасте.

Видеоблогер

Многие скептично относятся к видеоблогерам, но уже сегодня понятно, что это вполне определенная профессия.

Кто такой видеоблогер? Это человек, который ведет свой канал (программу) в интернете в разных форматах. Это могут быть интервью с известными людьми, пранки (розыгрыши), рецензии на фильмы или книги, обзоры косметических новинок или смешные монологи на разные темы. По сути видеоблогеры - это ведущие нового поколения, ведь интернет постепенно заменил нашим детям телевидение. Видеоблог – это далеко не всегда развлекательный контент. Серьезные ученые сегодня тоже нередко заводят каналы, куда выкладывают видео о последних достижениях науки.

Видеоблогинг - сложный процесс. Нужно придумать тему, которая была бы интересна большому количеству людей. Нужно понять, на каком интернет-ресурсе обитает ваша аудитория. Нужно продумать формат, композицию, найти место для съемок, просчитать бюджет, снять видео, смонтировать и позаботиться о продвижении программы. Профессия видеоблогера находится на стыке таких специальностей, как журналист, режиссер, маркетолог, драматург.

Какие навыки будущего развивает эта профессия, если начинать осваивать ее еще в детстве?

- креативное мышление;

- проектное мышление;

- навыки коммуникации (особенно если это работа в формате интервью);

- работа в команде. Снимать видео для блога удобнее в команде, где один лучше монтирует, другой – придумывает креативные фишки, третий – мастер спецэффектов.

Специалист по кибербезопасности

Он занимается защитой личных и корпоративных данных (чтобы их не украли хакеры или конкуренты компании). Также борется с киберпреступностью, включая кибертерроризм и вымогательство, разрабатывает методы, которые нейтрализуют вредоносные программы, ищет уязвимые места в безопасности системы (это могут быть даже секретные государственные данные), чтобы предотвратить ее взлом.

Если говорить об обучении этой профессии в подростковом возрасте, то детей учат прежде всего отличать фейковые новости от настоящих, понимать, что такое цифровой след, безопасному использованию социальных сетей (например стоит ли принимать приглашение в друзья от незнакомцев или выкладывать свои фотографии на всеобщее обозрение. Какие сведения можно о себе сообщать на сайте - какие не стоит, как отличить безопасный сайт от поддельного, собирающего ваши данные в корыстных целях. Как не схватить “вирус”, блуждая на просторах интернета

Какие навыки развивает прежде всего?

- критическое мышление;

- логика.

Создатель виртуальных миров

Миллионы людей во всем мире с головой погружаются в компьютерные игры. А ведь миры для них кто-то придумывает и рисует. И эта профессия, вероятно, также будет востребована в будущем все больше.

Сегодня дети учатся создавать простые игры в конструкторе игр GDevelop, который отлично развивает логическое и алгоритмическое мышление. А с 8 лет уже можно осваивать визуальный язык программирования Scratch. Это визуальная среда программирования, созданная специально для детей и позволяющая создавать анимированные интерактивные истории.

Какие навыки развивает?

- креативность;

- проектное мышление;

- навыки презентации. В будущем вашему ребенку часто придется презентовать себя и свои проекты перед работодателем или инвесторами, а пока он улучшит свои навыки выступлений у доски и станет более раскрепощенным;

- программирование.

Создатель умных устройств

Создатель умных устройств придумывает IT-проект, делает его прототип (условную копию продукта). Показывает прототип небольшой группе потенциальных пользователей, чтобы выявить ошибки, риски и реакцию целевой аудитории. Все это либо будучи сотрудником крупной компании, производящей цифровую технику, либо в собственном старт-апе.

И вот здесь могут пригодиться навыки, полученные в детстве и опыт детских презентаций собственных продуктов.

Какие навыки можно развить?

- проектное мышление;

- навык презентации;

- креативное мышление;

- логическое мышление.

КАК СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ ШАГИ

Большинство из этих профессий вполне можно начинать осваивать еще в детском возрасте. Это ускоряет профессиональный старт и карьерный рост. Например, школа программирования «Алгоритмика» рассчитана на детей от 5 лет и занятия здесь выстроены в игровой форме. В июле и августе в «Алгоритмике» проходят летние смены, на которых дети знакомятся с профессиями будущего.

Благодарим за помощь при подготовке материала методистов школы программирования «Алгоритмика».