Третий Международный рыбопромышленный форум стартовал 10 июля в Санкт-Петербурге. Деловую программу открыло пленарное заседание «Океан возможностей: природа, экономика, человек».

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в своем приветственном слове поздравил участников с началом работы Форума и обратил внимание на общемировую актуальность рассматриваемых в его рамках вопросов.

«Международный рыбопромышленный форум уникален в своем роде, так как на нем в равной мере уделяется внимание научным, экономическим, правовым и социальным аспектам использования водных биологических ресурсов и развитию рыбного хозяйства, – отметил Дмитрий Патрушев. – В настоящее время мы сталкиваемся с новыми вызовами, противостоять которым по отдельности не в силах даже самые крупные мировые державы».

По его словам, важнейшими направлениями международного сотрудничества в рыбной отрасли являются поиск новых резервов сырьевой базы Мирового океана, совершенствование правового регулирования рыбохозяйственной деятельности на национальном и международном уровнях, а также взаимодействие в борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН-) промыслом.

В прошлом году российские рыбаки установили рекорд вылова за последние 25 лет, добыв более 5 млн тонн. Однако в нашей стране по-прежнему остаются большие резервы для развития как промысла, так и аквакультуры, подчеркнул министр. Для этих целей государством выделяются значительные суммы из федерального бюджета. Так, в 2018 году финансирование составило 12,3 млрд рублей, а на 2019 год запланировано на 2 млрд рублей больше. По итогам реализации Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса России вклад отрасли в ВВП должен достигнуть 600 млрд рублей.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков подробно рассказал, какую роль в развитии мирового рыбохозяйственного комплекса может сыграть межгосударственное сотрудничество, в том числе и на площадке Форума.

«В прошлом году мы обсудили перспективы мирового рыболовства до 2050 года и поняли, что, несмотря на имеющиеся глобальные вызовы – стремительный рост населения Земли, глобальное потепление климата, кризис в управлении мировым рыбным хозяи ством – у нас есть реальные перспективы не только сохранить существующии уровень вылова, но и кратно увеличить без нарушения устои чивости морских экосистем», – сообщил Илья Шестаков.

В этом году тема Форума «Океан возможностеи : природа, экономика, человек» подразумевает поиск баланса между тремя основными аспектами природопользования: природными, социальными и экономическими. Это требует новых подходов к управлению мировыми рыбными ресурсами, отметил глава Росрыболовства.

«Благодаря научным исследованиям уже определены новые стратегические резервы сырьевои базы рыболовства в Мировом океане, такие как мезопелагические рыбы, антарктический криль, глубоководные рыбы и беспозвоночные», – обратил внимание Илья Шестаков. По оценкам экспертов, их включение в промысел позволит увеличить величину мирового вылова биоресурсов до 200–250 млн тонн в год, что превышает современныи ежегодныи вылов всех стран почти в 2,5 раза.

Также он поделился видением руководства страны в части механизмов развития отрасли. «В качестве стратегического направления можно считать ориентацию производителей продукции на ее все более глубокую переработку, как для экспорта, так и для отечественных потребителей, – рассказал Илья Шестаков. – Это стимулируется на государственном уровне, в том числе с помощью инвестиционных квот. Новые современные траулеры-процессоры и перерабатывающие заводы позволят в ближаи шеи перспективе переи ти к производству продукции с высокои добавленнои стоимостью. За счет роста доли производства такой продукции мы сможем повысить вклад в ВВП России до 10 млрд долларов. При этом новая программа по модернизации производственной базы позволит улучшить условия труда рыбаков, их безопасность».

По мнению руководителя ведомства, развитие рыбной отрасли должно происходить гармонично с учетом социальных, экономических и экологических факторов, избегая как чрезмерного промыслового прессинга, так и принятия скоропостижных, эмоциональных, научно необоснованных решений о запрете добычи ВБР в отдельных районах.

«Принципиально важно сохранить оптимальный баланс между этими областями. Тогда мы получим мультипликативныи эффект в рыбнои промышленности, в экономике и в социальнои сфере», – подытожил Илья Шестаков.

Старший специалист по вопросам рыбного хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Марсио Кастро де Соуза рассказал о проекте ФАО GLOBEFISH, направленном на сбор и распространение информации о ситуации на рыбных рынках. По его словам, миссия проекта – помочь странам эффективно использовать свои природные и производственные ресурсы для развития рыбохозяйственного сектора. «В единую базу вносятся данные по вылову, объемам и тенденциям производства, экспорту и импорту в разные страны, стоимости рыбопродукции, ситуации на рынках и другая информация, необходимая для эффективного управления коммерческой деятельностью и международного регулирования рыбохозяйственного комплекса», – сообщил представитель ФАО.

Президент Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (НПАФК) Суам Ким представил подробный доклад об использовании ресурсов лососевых, в том числе об истории промысла, общем состоянии запасов в Тихом и Атлантическом океанах, объемах добычи и социальном эффекте от их использования, а также о возможных проблемах промысла, обозначившихся в последние годы. К ним специалист отнес опасность перелова в отдельных районах, изменение климата, зараженность паразитами и некоторые экологические аспекты пастбищного выращивания. Главную роль в решении этих проблем играют научные исследования, отметил ученый. «Россия предложила НПАФК провести зимние и летние съемки всей северной части Тихого океана в 2021 году, – рассказал Суам Ким. – Мы привлечем внимание всего мира этим смелым предложением, которое позволит нам устранить самый большой пробел в нашем понимании биологии и экологии тихоокеанских лососей – распределение в открытом море зимой и факторы, влияющие на выживание».

Опытом регулирования рыбной отрасли и управления запасами ВБР поделился Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. По его словам, Турецкой Республике с помощью механизмов господдержки удалось добиться активного вовлечения частных хозяйств в восстановление ранее подорванных запасов водных биоресурсов. Экспорт рыбной продукции Турции достигнет 2 млрд долларов в этом году, при этом на высоком уровне в стране сохраняется культура потребления рыбы, подчеркнул Министр.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказали о достижениях отрасли в регионах, потенциале социально-экономического развития территорий в рамках рыбопромышленных кластеров, о новых возможностях, связанных с использованием Северного морского пути, а также о приоритетных направлениях в развитии регионального рыбохозяйственного комплекса.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят 10–12 июля 2019 года в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум». Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по рыболовству, оператором Форума – Фонд Росконгресс.