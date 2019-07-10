На GMIS-2019 обсудили развитие аэрокосмической промышленности

Будущее космического пространства и аэрокосмической промышленности обсудили на Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS-2019), который проходит 9-11 июля в Екатеринбурге.

Участники специализированной отраслевой сессии отметили, что глобальная аэрокосмическая промышленность подвергается коренным изменениям, которые связаны с ориентацией на использование инноваций и цифровые преобразования.

В рамках дискуссии обсуждались новые тенденции в отрасли, в том числе связанные с силовыми установками, автономными системами, производством деталей и новыми бизнес-моделями.

Генеральный директор Sanad Aerotech (ОАЭ) Мансур Янахи заявил о желании Объединенных Арабских Эмиратов осваивать космос и инвестировать в инновационные технологии, в том числе касающиеся повышения эффективности космических двигателей.

«ОАЭ начали путь диверсификации экономики. Нельзя зависеть от одного источника дохода, необходимо развивать другие конкурентные преимущества. Именно поэтому мы пошли по пути развития абсолютно новых для нас отраслей, в том числе аэрокосмической», – рассказал Мансур Янахи.

Также участники обсудили перспективы освоения космоса частными компаниями.

«Частные компании сегодня выходят на этот рынок. В связи с этим необходима жесткая регламентация таких вопросов, как порядок работы, правила поведения и этикет в космосе. Без нее мы можем столкнуться в космосе с теми же экологическими проблемами, что и на нашей планете», – отметил летчик-космонавт Сергей Авдеев.

Особое внимание на сессии было уделено вопросам подготовки кадров для аэрокосмической отрасли с учетом технологических изменений, которые происходят в рамках четвертой промышленной революции.