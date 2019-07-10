2019-07-10T20:30:36+03:00
Экономика

Сельское хозяйство: робототехника, искусственный интеллект и проблемы продовольственной безопасности

На GMIS-2019 состоялась дискуссия об использовании инновационных технологий в сельскохозяйственном секторе
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На GMIS-2019 состоялась дискуссия об использовании инновационных технологий в сельскохозяйственном секторе.На GMIS-2019 состоялась дискуссия об использовании инновационных технологий в сельскохозяйственном секторе.
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Традиционные методы ведения сельского хозяйства отходят в прошлое. Сельское хозяйство быстро становится высокотехнологичной отраслью, которая привлекает новых специалистов, новые компании и новых инвесторов. Технология быстро развивается, продвигая искусственный интеллект и робототехнику. В основе роботизации лежит возможность значительного увеличения производственного урожая. По оценкам ООН, отметил руководитель Роскачества Максим Протасов, численность населения в мире к 2050 году возрастет приблизительно до 10 млрд., а необходимость в продовольствии увеличится на 70%. Повысить производство продуктов питания поможет внедрение новейших технологий: от беспилотных летательных аппаратов, автономных тракторов до роботизированных комплексов. Дискуссия прошла на Глобальном саммите производства и индустриализации (GMIS-2019), который проходит в Екатеринбурге 9-11 июля.

Глава Роскачества считает, что по уровню внедрения инноваций сельское хозяйство начинает развиваться активнее других отраслей. «Агробизнесу в России суждено стать драйвером робототехники», – заявил спикер.

Второй аспект обсуждения коснулся проблем привлечения в сельскохозяйственную отрасль молодых кадров. Управляющий директор Agritecture (США) Генри Гордон-Смит сказал: «Нужно сделать так, чтобы фермерство стало модным, а для этого необходимо изменить менталитет молодых людей, совершенствовать систему образования и внедрять в агробизнес такие технологии как робототехника и искусственный интеллект».

О совершенствовании технологий в сельском хозяйстве рассказал управляющий директор Aerofarms Сэм Шатц. Компания Aerofarms использует технологию «Вертикальных ферм», позволяющую выращивать продукты питания на небольших участках земли, повышая при этом производительность труда в несколько раз.

Представитель ЮНИДО продолжил тему продвижения в сельское хозяйство передовых технологий. Руководитель направления агропромышленных технологий Департамента сельского хозяйства ЮНИДО Рикардо Савильяно рассказал об усилиях организации по трансферту современных технологий из одной страны в другую, особенно это касается развивающихся стран.

Участники мероприятия также отметили, что за последние годы фермерство выросло в 7 раз, но при этом растет и понимание тех вызовов, с которыми приходится сталкиваться как мелким фермерам, так и крупным агрохолдингам – это проблемы продовольственной безопасности, качества воды и семян, нехватки кадров, привлечения инвестиций. Решение этих проблем сегодня невозможно представить без применения робототехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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