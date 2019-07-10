Дмитрий Патрушев и Илья Шестаков приняли участие в спуске на воду нового судна

В Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду рыболовного морозильного траулера «Скорпион» для мурманских рыбаков. Торжественная церемония прошла на судостроительном заводе «Пелла» 10 июля в рамках III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Строительство судна осуществлено по программе господдержки обновления флота с помощью механизма инвестиционных квот.

В мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, заместитель министра сельского хозяйства России - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, генеральный директор ОАО «Пелла» Герберт Цатуров, исполнительный директор ГК «ФЭСТ» Юрий Паршев.

Морозильный рыболовный траулер проекта 1701 построен по заказу мурманской рыбодобывающей компании АО «Стрелец» (входит в ГК «ФЭСТ»). «Скорпион» предназначен для донного и пелагического промысла и переработки рыбы на борту судна. Проектом предусмотрен морозильный трюм объемом 1200 куб. м. Производительность морозильного оборудования составляет не менее 70 тонн мороженной продукции в сутки. Расположенная на борту рыбофабрика оснащена оборудованием для сортировки, обезглавливания, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша и ликвидации рыбных отходов. Сумма инвестиций в проект – 33 млн евро.

В рамках программы инвестиционных квот ГК «ФЭСТ» строит на заводе «Пелла» второй аналогичный траулер, спуск его на воду также ожидается в 2019 году. Кроме того, группа планирует постройку в ближайшие 5 лет еще двух судов. По предварительным расчетам, они будут спущены на воду не позднее 2025 года.

В целом в рамках программы государственной поддержки – квот на инвестиционные цели - заключены договоры на строительство 24 судов для Северного рыбохозяйственного бассейна и в ближайшее время будет подписан договор о закреплении квоты под строительство еще одного судна для рыбаков Северо-Запада. Ввод этих судов в эксплуатацию к 2024 году позволит обновить около 65% флота Северного бассейна по мощности.

«Запуск новых объектов позволит не только значительно обеспечить внутренний рынок качественной рыбной продукцией, но и увеличить объемы экспорта. Главное, что каждое новое судно – это комфортные рабочие места, отвечающие требованиям безопасности мореплавания и обеспечивающие наших рыбопромышленников достойной зарплатой. Уверен, что с каждым годом количество таких объектов будет увеличиваться», - подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Глава Росрыболовства отметил, что обновление флота такими крупными предприятиями стратегически важно для развития отрасли. «В первую очередь, это повышение экономической эффективности промысла, рост доли выпуска качественной продукции для внутреннего и зарубежного рынков. Обновление флота повысит экологичность промысла за счет применения безотходной переработки, позволит создать достойные условия труда в море, что, как ожидается, повысит престиж профессии рыбака и обеспечит приток молодых кадров для работы на флоте», – сказал Илья Шестаков.

На данный момент суда флота ГК «ФЭСТ» вылавливают более 130 тысяч тонн рыбы – это почти четверть вылова по Северному бассейну (по итогам 2018 года общий вылов в Северном рыбохозяйственном бассейне составил 576 тыс. тонн). Предприятие производит более 100 тыс. тонн различной рыбной продукции.