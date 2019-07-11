Отправляемся в Кению по следам «Короля Льва»

Дату выхода создатели выбрали не случайно. Первый одноименный анимационный фильм «Король Лев» вышел в прокат именно 18 июля 1994 года. Одному из самых знаменитых мультфильмов в истории исполняется 25 лет.

Отважный львёнок Симба покорил сердца миллионов людей по всему миру. Потеряв своего отца Муфасу, он был изгнан в дальние уголки пустыни. Его триумфальное возвращение в прайд – трогательная и поучительная история. И совсем скоро мы увидим её новую экранизацию.

Мировой премьеры нового фильма ждёт весь мир. Россия – не исключение. В рамках этого события торговая сеть «Пятёрочка» дарит шанс всем гостям своих магазинов прикоснуться к легенде и стать настоящими исследователями африканской саванны, отправившись всей семьёй в путешествие в Африку. Для этого достаточно совершать свои привычные покупки, радуя ими самых маленьких членов семьи: в розыгрыше главного приза могут принять участие все, кто в период проведения акции совершит покупки в категории «детские товары». Узнать подробнее об условиях участия и других бонусах от «Пятёрочки» можно на сайте korol-lev.5ka.ru.

«”Король Лев” – неподвластная времени легенда, на которой выросли мы сами и растим уже наших детей, – считает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина. - Уверена, что новая экранизация популярнейшего мультфильма только в России соберёт у экранов миллионы семей, многие из которых являются постоянными гостями наших магазинов. Кроме того, «Пятёрочка» в рамках своей новой акции даёт шанс каждому прикоснуться к этой легенде и побывать в Кении».

КСТАТИ

Тизер-трейлер «Короля Льва» установил рекорд по просмотрам за сутки среди роликов фильмов Disney. За 24 часа его посмотрели 224,6 миллиона (!) человек.