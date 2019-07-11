2019-07-11T12:18:32+03:00
Общество

Отправляемся в Кению по следам «Короля Льва»

18 июля в прокат выйдет новый фильм «Король Лев». В преддверии этого события торговая сеть «Пятёрочка» запустила специальную акцию «Почувствуй себя по-королевски» для юных отважных исследователей саванн и их родителей, приуроченную к мировой премьере
Поделиться:
Изменить размер текста:

Дату выхода создатели выбрали не случайно. Первый одноименный анимационный фильм «Король Лев» вышел в прокат именно 18 июля 1994 года. Одному из самых знаменитых мультфильмов в истории исполняется 25 лет.

Отважный львёнок Симба покорил сердца миллионов людей по всему миру. Потеряв своего отца Муфасу, он был изгнан в дальние уголки пустыни. Его триумфальное возвращение в прайд – трогательная и поучительная история. И совсем скоро мы увидим её новую экранизацию.

Мировой премьеры нового фильма ждёт весь мир. Россия – не исключение. В рамках этого события торговая сеть «Пятёрочка» дарит шанс всем гостям своих магазинов прикоснуться к легенде и стать настоящими исследователями африканской саванны, отправившись всей семьёй в путешествие в Африку. Для этого достаточно совершать свои привычные покупки, радуя ими самых маленьких членов семьи: в розыгрыше главного приза могут принять участие все, кто в период проведения акции совершит покупки в категории «детские товары». Узнать подробнее об условиях участия и других бонусах от «Пятёрочки» можно на сайте korol-lev.5ka.ru.

«”Король Лев” – неподвластная времени легенда, на которой выросли мы сами и растим уже наших детей, – считает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Александра Калюкина. - Уверена, что новая экранизация популярнейшего мультфильма только в России соберёт у экранов миллионы семей, многие из которых являются постоянными гостями наших магазинов. Кроме того, «Пятёрочка» в рамках своей новой акции даёт шанс каждому прикоснуться к этой легенде и побывать в Кении».

КСТАТИ

Тизер-трейлер «Короля Льва» установил рекорд по просмотрам за сутки среди роликов фильмов Disney. За 24 часа его посмотрели 224,6 миллиона (!) человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Евросоюз готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра
Пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ «Северная» в Мытищах ликвидирован
МИД России: Москва призывает Вашингтон к диалогу между военными для понимания намерений обеих сторон
Следственный комитет начал проверку из-за пожара в Мытищах
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 17 июля
Пожар на ТЭЦ в Мытищах локализован
Песков: выход Путина к людям в Екатеринбурге – обычная практика
В частных детских садах в Ленобласти снизят родительскую плату
Число пострадавших при пожаре на Северной ТЭЦ увеличилось до одиннадцати человек
США рассматривают возможность смягчения санкций против Северной Кореи
Туск: развал СССР был благословением
В России начнут ставить «умные» тормоза на все новые автобусы и грузовики
В аэропорту Стамбула женщина пыталась попасть в самолет по багажной ленте
Собянин: Москва направляет 50 единиц техники для ликвидации пожара на ТЭЦ в Мытищах
В Раде рекомендовали уволить Климкина с поста министра иностранных дел Украины
СК возбудил уголовное дело после обстрела съемочной группы «звезды» в Донбассе
При крупном пожаре на Северной ТЭЦ пострадали 8 человек
Моралес прибыл в Москву для встречи с Путиным
МЧС: для тушения огня на ТЭЦ в Мытищах направили пожарный поезд
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона