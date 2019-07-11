2019-07-11T16:40:16+03:00
Общество

Почему поуехавшие так любят критиковать родину

Размышляет наш собкорр в Италии Татьяна Огнева-Сальвони
Татьяна ОГНЕВА-САЛЬВОНИкорреспондент
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Дождливый день в Париже.Дождливый день в Париже.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Есть у нас, у поуехавших, одна забавная привычка, которая появляется после некоторого проживания в другой стране. Приезжаешь на родину, и слова любой продавщицы в магазине или поведение таксиста становится типа про всю Россию. Особенно заметно, когда это негативное что-то. Нахамили у барной стойки - здравствуй, мол, родина. Как будто не этот конкретный бармен - хам, а вся родина - хам. Ну и умиляемся тоже по той же схеме - ах какие люди добрые в нашей стране, чемодан помогли донести. В голове будто каждый человек превращается в представителя родины, а не отдельной личностью со своими тараканами и достоинствами. Что это за особенность такая? Ведь когда меня в Римском аэропорту облаяла итальянка, я ж не перенесла этот факт на всю Италию, мол, тут только и делают, что лают. Но если в российском аэропорту тётка облает, то это вроде как типично для России, а ответная агрессия направляется сразу на всю страну и всех ее жителей.

Интересный феномен.

«Пришли в парк с дочкой. Милая женщина, проходя мимо, с деланным умилением говорит Маше: «Ой, какая красивая большая девочка, а все еще соску сосет. А надо сказать маме, что ты уже выросла, правда, девочка» и смотрит выразительно. Ну нет, это только в России такой абьюз на ровном месте возможен. Чтобы меня француженка так при ребенке опустила, даже невозможно представить!» - пишет одна девушка, которая приехала погостить в Москву к родителям.

«Не хочу сравнивать Россию и Америку, но приходится каждый раз, когда прилетаю на родину. Улетая оттуда, я вижу улыбающиеся лица, а выхожу из самолета и сразу понимаю, что я на родине, по каменным выражениям лиц. Все куда-то торопятся, толкаются, все чужие и злые...» - жалуется в закрытой эмигрантской группе другая.

Причем это превратилось в соцсетях уже в такой устоявшийся стиль повествования в жанре ироничного отчета о поездке на родину с остроумным перечислением всех мелких происшествий. Словам какой-нибудь уставшей кассирши в супермаркете придается особое значение, взгляд любого охранника становится символом всея Руси. Все, буквально все в таких текстах будто должно подвести к выводу, мол, не зря уехала, трава-то теперь зеленее, люди улыбчивее, сервис сервисьнее, а комфорт комфортнее.

Другая крайность — наоборот, повышенные восторги и патриотизм в кубе. Все-то здесь лучше, и душевнее, и искреннее, и роднее, и правильнее, не то, что в нашем прогнившем Западе, совсем вот все плохо. Вы ж тут в России икру ложками, хорошо вам как, живите и не смейте жаловаться, это вот мы страдаем, но живем там, с этими недалекими немцами-австрийцами-итальянцами-французами-etc, надо же кому-то из русских там жить. Но даже во всех этих восторгах - сплошное сравнение, просто счет как бы в пользу Родины.

В общем, наверное, эмигранты тоже любят родину и ее поуехавшим не хватает. Просто каждый выражает эту любовь по своему.

Но интересно, скольким все же удается перейти на этап отстраненного спокойного восприятия типа «весь мир — мой дом» и перестать сравнивать страны и их жителей? Просто с уважением относиться к родине, и с уважением к нынешнему месту жительства...

ИСТОЧНИК KP.RU

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