2019-07-11T16:44:24+03:00
Умные вещи

Пользователи Одноклассников получили возможность рекламировать свой бизнес и творчество в соцсети

В социальной сети появился собственный рекламный кабинет, который поможет малому и среднему бизнесу, авторам контента и всем пользователям найти свою аудиторию
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Социальная сеть Одноклассники запустила собственный рекламный кабинет. Теперь как администраторы групп, так и пользователи смогут настраивать продвижение постов с любыми форматами контента, включая видео, фотографии и ссылки. Ранее управлять рекламными кампаниями в ОК можно было только через профессиональную рекламную платформу myTarget. Теперь размещать рекламу группы и пользователи Одноклассников могут, не выходя из соцсети.

Рекламный кабинет в ОК открывает широкие возможности для продвижения товаров и услуг малого и среднего бизнеса, например, продажи одежды, хэнд-мэйд товаров, косметических услуг, экологических продуктов. Также пользователи, тематические группы, авторы и медиа смогут найти новую аудиторию для своего контента – музыки, фотографий, текстов и видео. Все это дает возможность создателям контента найти свою аудиторию в ОК.

В рекламном кабинете ОК настройки оптимизированы для пользователей с минимальным опытом продвижения в соцсетях. Система автоматически предложит выгодную ставку и оптимизирует расходы рекламодателя так, чтобы получить максимальный результат. Целевую аудиторию рекламы можно будет легко настроить по нескольким параметрам: возрасту, полу, интересам, уровню дохода и географии. Полный набор инструментов и расширенных настроек рекламных кампаний для брендов и опытных специалистов доступен в сервисе myTarget.

Рекламный кабинет в ОК открывает широкие возможности для продвижения товаров и услуг малого и среднего бизнеса. Фото: Пресс-служба Одноклассников

Рекламный кабинет в ОК открывает широкие возможности для продвижения товаров и услуг малого и среднего бизнеса. Фото: Пресс-служба Одноклассников

Для удобства пользователей создавать кампании и управлять продвижением можно со смартфона прямо в основном приложении ОК на iOS и Android.

Запустить рекламную кампанию можно с минимальным бюджетом в 400 рублей. Настройки рекламного кабинета позволяют задать максимальный бюджет на продвижение в день. Система покажет прогноз охвата продвигаемого контента в зависимости от установленного лимита.

Статистику продвижения можно отслеживать в рекламном кабинете, где доступны данные о показах, переходах, расходах, стоимости клика (CPC) и коэффициенте кликабельности (CTR).

Рекламный кабинет уже доступен части аудитории и в ближайшие дни появится у всех пользователей соцсети.

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники:

– Реклама – главный драйвер роста доходов ОК. Один из самых перспективных ее сегментов – это продвижение малого и среднего бизнеса. В минувшем году мы зафиксировали рост доходов от рекламы небольших компаний в соцсети, а также растущий интерес к нашей площадке со стороны предпринимателей. Рекламный кабинет позволит им, а также авторам и медиа, удобно управлять своими кампаниями, не выходя из ОК. Кроме того, многие наши пользователи продвигают товары или услуги через свои личные профили, и благодаря новым возможностям рекламного кабинета они смогут быстро найти свою аудиторию в соцсети. Причем для этого совершенно необязательно глубоко разбираться в интернет-маркетинге. Рассчитываем, что с появлением рекламного кабинета мы сможем привлечь новую аудиторию к онлайн-продвижению и стать еще более привлекательной площадкой для малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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