5 упражнений, которые вернут вам 10 лет молодости

Американская нейробиолог Венди Сузуки, руководитель лаборатории в Нью-Йоркском Университете стала по-настоящему знаменитой, когда написала книгу о том, как можно повернуть время вспять: сохранить ясность мышления, хорошее настроение, цепкую память, как в молодости. На русском этот мировой бестселлер назвали «Странная девочка, которая влюбилась в мозг». Наш корреспондент прочитала книгу, чтобы понять, какие упражнения способны нас сделать моложе.

1. Даешь аэробику! Делай раз!

Долгое время считалось, что после достижения взрослого возраста нервные клетки у человека не образуются. Однако, исследования доказали, что физические упражнения приводили к обновлению нервных клеток в гиппокампе - структуре головного мозга, отвечающей за настроение и память.

Именно благодаря физической активности происходит большая часть положительных, омолаживающих изменений мозга. Кора увеличивается, растут кровеносные сосуды, а значит улучшается кровоснабжение, выделяются гормоны радости и нейротрасмиттеры - химические вещества, передающие нервные импульсы.

Анализируя данные пожилых пациентов, ученые получили данные, что физическая активность снижает риск развития старческого слабоумия, улучшает внимание и память.

Aизические упражнения способствуют обновлению нервных клеток.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что делать: Венди Сузуки считает, что лучше всего омолаживают аэробные нагрузки. То есть отправляемся в зал на групповые занятия - ничего сверхестественного!

2. Спасаемся от стресса

Стресс наносит большой ущерб гиппокампу и префронтальной зоне головного мозга (той, что отвечает за память, принятие решений). Он снижает объем этих структур, разрушает нервные клетки, замедляет образование новых.

Исследования на грызунах показали, что физическая активность защищает от самого стресса и его последствий. Крыс пугали, а потом некоторым из них давали побегать в колесе. В результате те из них, кто накручивал километры, демонстрировали меньшую тревожность, чем те, кто физнагрузки был лишен. Иными словами, физкультура защищала крыс от стрессовых ситуаций, в которые они попадали.

Почему так? Один из ответов связан с тем, что физические тренировки увеличивают в мозге уровень гормонов удовольствия - серотонина, норадреналина, дофамина и эндорфина, а также стимулируют образование нервных клеток.

У человека физкультура также ослабляет симптомы депрессии. Более того, один из известных способов лечения клинической депрессии - регулярные спортивные тренировки. Правда, данные об улучшении памяти у людей в результате спортзанятий пока недостаточно.

Что делать: плаваем в бассейне или ходим со скандинавскими палками, или бегаем (лучше по радующему глаз и успокаивающему зеленью парку).

3. Улыбаемся

Кроме занятий физкультуры и массажа, которые вызывают в организме выброс эндорфинов, есть масса других способов получения удовольствия. Например, вкусная еда, холодный фруктовый сок в жару, сплав на плотах по бурным рекам, билеты в театр и многое другое. Оказывается, у всех этих действий есть общая черта. Они задействуют зону удовольствия в головном мозге.

Такое же воздействие оказывает на наш командный пункт, например, сладкое. Именно поэтому, находясь не в стрессе мы все больше налегаем на сладости.

Но есть сладости - не самый здоровый метод омоложения. Поэтому автор рекомендует другие приемы. Ряд исследований, например, показал, что добровольные пожертвования на благотворительность и любые другие альтруистические действия активируют центр удовольствия в мозге.

Хорошее настроение - залог вечной молодости.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И вот приемы, которые рекомендует американка для получения альтруистического удовольствия:

- Оплатите стоящему за вами человеку проезд в общественном транспорте;

- Помогите незнакомому человеку в общественном месте;

- Улыбнитесь и поздоровайтесь на улице с кем-нибудь незнакомым;

- Сделаете что-то доброе для человека, который вам неприятен (это, оказывается, особенно полезно!);

- Соберите мусор на улице или на пляже.

4. Займитесь рукоделием

В последнее десятилетие мир все больше говорит о креативности, ученые пытаются найти определение для этого качества. И все же большинство ученых сводятся к тому, что креативность – это разработка новых идей для решения старых проблем.

Кстати, вопреки расхожему мнению, что за творчество отвечает правое полушание (а за логику левое), вдохновение включает в работу оба полушария мозга. И у нейробиологов все больше доводов в пользу того, что творческое мышление - лишь разновидность обычного.

Мифом, согласно исследований, оказался постулат, что не все люди креативны.

Обычно, когда мы не в состоянии предложить новые идеи, ссылаемся на то, что не всем доступна радость и наслаждение творчества. Однако, выясняется, что творчество – это всего лишь вариант повседневного мышления. И развить его можно также, как и другие когнитивные функции: память, внимание.

Творческий процесс можно запустить, если задействовать одновременно несколько органов чувств. Если выйти из зоны комфорта и испытать свои способности, это тоже стимулирует творчество. Попробуйте изучить что-нибудь новое!

Что делать:

- Придумайте три новых способа спросить у своего ребенка (или у кого-то другого), чем он занимался сегодня в школе (или на работе).

- Придумайте три новых способа погулять с собакой или поиграть с кошкой.

- Найдите новое применение тем вещам, которые обычно выбрасываете - может, их можно доработать с помощью рукодельных приемов?

5. Медитируйте

Медитация активизирует особый вид электрической активности головного мозга. Это гамма-ритмы – наиболее быстрые электрические ритмы мозга. Они происходят с частотой около 40 колебаний в минуту. Гамма-ритмы прокатываются по закоулкам мозга и координируют деятельность на всем вверенном пространстве. Этот вид колебаний наиболее важен, поскольку активизируется при выполнении различных когнитивных функций (внимание, кратковременная память, обучение и восприятие). Таким образом, гамма ритмы «причесывают» различные активности и создают связи с отдельными частями мозга, что позволяют создать единую согласованную картинку мира.

Медитация во время массового занятия йогой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Это можно сравнить с тем, как дирижер управляет оркестром. Гамма-ритмы выступают в роли дирижера, который координирует восприятие, действия, эмоции, воспоминания и тд.

Человек, практикующий медитацию, чувствует себя более осознанно, способен лучше контролировать эмоции и преодолевать стресс.

Нейрофизиологи изучали влияние 8 недель медитации на объем головного мозга. К концу исследования у участников в различных участках мозга увеличился объем серого вещества.

Что делать: начните с малого - устройтесь поудобнее и попытайтесь отключиться от мыслей.