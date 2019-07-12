Павел Лунгин: Интеллектуалы говорят «Сегодня пойду смотреть «Человека-паука» с такой интонацией, будто собираются в публичный дом

Павел Лунгин устал раздавать интервью - за последние месяцы в связи с премьерой «Братства» он уже наговорился с журналистами. Этот фильм оказался самым скандальным в лунгинской фильмографии, возмутив ветеранов Афганистана (там воины-интернационалисты отнюдь не в белых одеждах). И при этом «Братство» оказалось одним из лучших его фильмов, так что 70-летие режиссер встречает в прекрасной творческой форме. Сейчас Павел Семенович по традиции уехал в Черногорию - именно там он любит отмечать свои дни рождения. Вернувшись, займется новым фильмом - экранизацией «Крутого маршрута», книги Евгении Гинзбург о ее пребывании в сталинских лагерях. А мы решили вспомнить лучшие цитаты мэтра из интервью «КП».

О «ЦЕНЗУРЕ СНИЗУ»

- Это очень интересное, довольно редкое и совершенно отвратительное явление. Люди поносят «Матильду», которую даже не видели, врываются на выставки, срывают спектакли. Любая маргинальная группа, любой безумец, окруживший себя еще пятью безумцами, может начать писать письма, совсем по Галичу: «Как истый патриот, верный сын Отечества, обязан известить дорогие «органы»…» Это нападение на свободное воображение, на свободную мысль, в конечном счете на любое искусство, и я это ненавижу. В демократическом обществе люди могут иметь разные взгляды: один, например, монархист, а другой ненавидит монархию, но живут-то все вместе. Вместе платят налоги, вместе что-то делают, так или иначе признавая друг друга. Но у многих нет желания внутреннего компромисса и умения его добиваться. И такую «цензуру снизу» я бы жестко пресекал, потому что люди могут начать сходить с ума. Скоро начнут еще иконы обсуждать - а те ли святые на них изображены?.. Кстати, думаю, мой фильм «Остров» сейчас тоже затоптали бы. Потому что там предатель становится святым, молится спиной к алтарю, не слушается своего начальства… Сегодня пошли бы письма «куда следует»!

А у других людей есть желание угадать, куда дует идеологический, государственный ветер. Оно появилось у наших людей после огромного опыта несвободной жизни. Вот стали вдруг сейчас любить Сталина и говорить о нем с большим уважением. На самом деле просто почувствовали, что, может, пришло время его любить.

О КИНОКОМИКСАХ

- Сейчас появилась новая смешная тенденция, когда сверхинтеллектуальные люди говорят: «Сегодня я иду на фильм Marvel!» или «Сегодня я смотрю «Игру престолов!» Словно в публичный дом собираются: «Сегодня мне не звоните. Я такой умный, хороший, семейный, но сегодня позволю себе пошлость!» Вообще-то это детское кино, лично я могу без него жить - я все-таки люблю психологические, взрослые фильмы. Но, видимо, они лихо сделаны, и смешно говорить о том, что это плохо, если весь мир их смотрит. И в этих фильмах чем дальше, тем больше появляется драматизма, они пытаются разыгрывать шекспировские трагедии на материале комиксов. Что немного наивно, но, в общем, хорошо, потому что включает у зрителя воображение…

О ЕВРОПЕЙСКОЙ КИНОМОДЕ

- «Такси блюз» получил на Каннском фестивале приз за режиссуру. Потом и «Луна-парк» был в Каннах, и «Свадьба», и «Царь». А сейчас мои фильмы туда чего-то не берут. Может, я стал старый, может, как-то расхожусь с современным мировосприятием… Может, им стали интересны новые имена и новые взгляды. Я по-прежнему снимаю гуманистические фильмы, основанные на вере в человека. Может быть, современные фильмы отвергают эту мысль, и философия приходит к тому, что сам проект человека - не совсем удачный.

О ДЕНЬГАХ

- Я вообще не думаю, отобьет ли фильм вложенные в него деньги, - это забота финансистов... Я просто стараюсь сделать все, чтобы картина была максимально интересной. Если изначально думать, как отобьется фильм, лучше сразу снимать порнографию. Она стоит дешево и приносит прибыль в ста процентах случаев.

7 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬМОВ ЛУНГИНА:

- «Такси-блюз» (1990)

- «Луна-парк» (1992)

- «Свадьба» (2000)

- «Остров» (2006)

- «Царь» (2009)

- «Дама пик» (2016)

- «Братство» (2019)