2019-07-15T11:09:18+03:00
Общество

Пожилые жители Карелии освоили скандинавскую ходьбу

Создатели проекта «Покорение Гипербореи» вовлекают возрастных людей на городские события
Григорий ЛЕОРДА
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Проект завершился фестивалем скандинавской ходьбы.Проект завершился фестивалем скандинавской ходьбы.
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Регулярные занятия скандинавской ходьбой, и это доказано исследованиями, позитивно влияет на состояние здоровья людей. Но помимо оздоровляющего эффекта дает занимающимся время для общения, служит неким элементом социализации. Таким путем и решили пойти создатели проекта «Покорение Гипербореи» в Карелии. Там организовали занятия по скандинавской ходьбе для людей 50+.

Группу желающих обучали правильной технике, способствующей укреплению здоровья. Но задача систематических тренировок была не только в общем укреплении организма. Через них руководители Школы скандинавской ходьбы «ScandiKarjala» вовлекали пожилых людей в различные городские мероприятия, волонтерскую деятельность. Для расширения кругозора спортсменам проводили лекции и дискуссии.

Подобный проект уже был реализован ранее совместно с Фондом территориального развития «Карьяла». Участники о нем отзываются хорошо. Провести эти мероприятия смогли с помощью средств президентского гранта.

«Однажды на улице ко мне подошла взрослая, незнакомая женщина и обняла меня. Видя мое недоумение, она объяснила, что она - участница проекта «Покорение Гипербореи», и он изменил ее жизнь. Она стала выходить на улицу, и участвовать в событиях и мероприятиях города. Такие истории встречаются достаточно часто, но каждый раз они дают силы не бросить, а продолжать дальше», - рассказала директор Фонда территориального развития «Карьяла» Лиана Вагузенкова.

Ключевым событием проекта стал Зимний Фестиваль по скандинавской ходьбе «ScandiKarjala. Легенды Гипербореи». Его организовали на льду Онежского озера в рамках Международного Фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске. Участие в мероприятии пожилые люди принимали в двух качествах. И как спортсмены и как «серебряные» волонтеры.

«Пожилые люди нового поколения открыты к эффективным практикам и заинтересованы не только в посещении мероприятий, но и активном участии в их организации. Предполагается развивать вовлечение в занятия скандинавской ходьбой пенсионеров, опираясь на востребованный социальный тренд активного долголетия», - считают авторы проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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