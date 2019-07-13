«Боюсь летать на самолётах»: Яна Рудковская пожаловалась на аэрофобию

Аэрофобию называют чумой 21 века. Согласно последним статистическим данным, треть россиян боятся авиаперелетов.

Продюсер Яна Рудковская не исключение. Об этом знаменитая блондинка рассказала в своём Инстаграме.

- Тина Канделаки недавно заговорила у себя на странице про комплексы и мы с ней это обсудили и пришли к выводу, что почти у всех людей есть комплексы, а у кого их нет, то обязательно присутствуют фобии, - поделилась с подписчиками Яна Рудковская. - К сожалению, я всегда думала, что у меня нет ни комплексов, ни тем более фобий, но после рождения Сашеньки я стала очень сильно бояться летать на самолетах. Знаю, что огромное количество людей страдает аэрофобией. Многие мои знакомые перестали летать вообще и только ездят исключительно на поездах. Но тут есть огромное количество примеров артистов-друзей, которые практически живут а самолетах, что уж говорить про стюардесс! Сжимаю волю в кулак и захожу в очередной самолёт, стараясь о плохом не думать. Но, если заявлен не тот борт или по моему маршруту летит только авиакомпания с сомнительной репутацией -я никогда не полечу. Таких случаев было не много, но они были. Для меня безопасность прежде всего. И конечно, я дико стала бояться летать вертолётами или маленькими самолетами. А раньше вообще об этом не задумывалась. Не знаю, как у вас,но я как могу борюсь с этим страхом и надеюсь его победить!

rudkovskayaofficial Off to Italy See you soon at Plushenko and friends show

КТО ЕЩЁ БОИТСЯ ЛЕТАТЬ?

Самый известный российский аэрофоб - Алла Борисовна Пугачева.

Певица предпочитает путешествия поездом. В самолёт садится только в крайнем случае, когда нет другой возможности добраться до пункта назначения.

- Гарик Мартиросян и Гарик Харламов - безумно востребованные на корпоративах. Но, увы, чаще всего отказываются от солидного заработка именно по причине авиаперелетов,-рассказал «КП» звездный промоутер Сергей Лавров. - Раньше еще на заре своей популярности эти артисты спокойно летали в туры на Дальний восток, к примеру. А сейчас все поменялось, появились страхи...