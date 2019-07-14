Крутили педали по ночной Москве!

Стартовав в 22:00 на Кремлёвской набережной, они прокатились по ночным улицам мимо Кремля, набережным и бульварам до Суворовской площади.

А за три часа до старта на Васильевском спуске 2620 участников встали рядом друг с другом и образовали самую большую в мире фигуру велосипеда. Рекорд внесен в Книгу рекордов Гинесса.

А за три часа до старта на Васильевском спуске 2620 волонтеров образовали самую большую в мире фигуру велосипеда. Фото: пресс-служба ВТБ

Фестиваль прошел при поддержке столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, а традиционными генеральными партнерами праздника стали городская служба велопроката «Велобайк» и банк ВТБ.

Для пользователей Велобайка действовал льготный тариф с 18:00 до полуночи с длительностью от 1 до 6 часов: 100 рублей за поездку для всех доступов, вместо 1 тысячи рублей в обычные дни. Все поездки продолжительностью до одного часа для всех типов доступа были бесплатными.

В ночном велопробеге были участники всех возрастов. Фото: пресс-служба ВТБ

Перед стартом на сцене Ночного Велофестиваля победителям конкурса, стартовавшего в социальных сетях Велобайка, вручили призы. В зоне старта была расположена веломастерская, в которой механики Велобайка были готовы помочь любому участнику пробега. На протяжении всего маршрута участников велопробега будут сопровождали автомобили сервиса.

- В этот раз ночной велофестиваль пройдет по очень интересному маршруту. Участники проедут рядом с Кремлем, смогут полюбоваться красивыми видами главных центральных улиц и набережных ночной столицы. Каждый год мы активно принимаем участие в городских праздниках, совместно с Правительством Москвы продолжаем развивать велокультуру. Нам отрадно, что и в этом году мы с Велобайком смогли поддержать мероприятие, - прокомментировал руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ Мигель Маркарянц.