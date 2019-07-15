2019-07-16T19:14:38+03:00
Общество

В Новодвинске при помощи варежки покажут поморскую культуру

В Музее поморской варежки будут представлены результаты 25-летней работы по поиску старинных орнаментов Архангельской области
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Новодвинске при помощи варежки покажут поморскую культуру во всем ее великолепииВ Новодвинске при помощи варежки покажут поморскую культуру во всем ее великолепииФото: социальные сети
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В Новодвинске живет семь Народных мастеров России, но при этом в маленьком городе нет не только городского музея, но даже выставочного зала, в котором могли бы быть продемонстрировать их работы. С использованием президентского гранта Народная студия «Нить Ариадны» решила широко представить поморскую культуру региона и открыть в городе Музей поморской варежки. Базой для проекта «Новодвинск – колыбель поморской варежки» стала Новодвинская городская общественная организация «Совет женщин города Новодвинска».

Созданию музея предшествовала долгая и кропотливая исследовательская работа Народной студии «Нить Ариадны», которая на протяжении 25 лет занималась поиском старинных орнаментов с определенными знаками и символами, такими как пожелания благополучия и продолжения рода. С 1994 года Народная студия была детским кружком и работала со школьниками. Ребята ездили в деревни, где общались с местными бабушками, которые рассказывали о том, что они помнят о поморских традиционных орнаментах. Зачастую они даже дарили свои варежки детям. Но пожилые мастерицы могли ошибаться, поэтому работа с символикой орнамента велась и при помощи энциклопедий и научной литературы, а также в музейных фондах.

По собранным материалам школьники даже писали научные работы, с которым выступали на детских научных конференциях. Через десять лет активной и плодотворной исследовательской работы с детьми, в студию активно начали проситься и взрослые. На сегодняшний день в студии занимаются одна детская и шесть взрослых групп.

Сейчас весь коллектив работает над созданием уникальной коллекции варежек, которая и станет частью постоянной экспозиции будущего музея. При этом воодушевленные участники проекта ведут работу с опережением графика и уже 60 человек получили благодарности за вклад в создание коллекции. Стоит отметить, что Руководителю Народной студии Галине Александровне Челпановй в 2001 году было присовено звание «Народный мастер Архангельской области», в 2007 г. - квалификация «Народный мастер России», а двум участницам Народной студии - звание «Мастер народного художественного промысла Архангельской области».

Народная студия «Нить Ариадны» Фото: социальные сети

Народная студия «Нить Ариадны»Фото: социальные сети

Дата открытия Музея поморской варежки назначена на 16 ноября, во Всемирный день рукоделия. В здании музея, у которого есть все шансы стать новым брендом города, планируется открытие сувенирной лавки. Так гости Новодвинска смогут сохранить память об уникальном поморском орнаменте, для которого характерно изображение на вязаных изделиях восьмиконечной звезды - сильного оберега, особенно для тех, кто в пути.

По словам руководителя Народной студии Галины Челпановой, Музей поморской варежки - это всего лишь условное название, поскольку в нем будет более широко представлена вся поморская культура.

В планах у Народной студии привлечение в Новодвинск туристов и организация Фестиваля поморской варежки для передачи традиционных знаний и умений, а главное - сохранения народного художественного промысла. Со своими уникальными изделиями мастера уже сейчас выезжают на различные ярмарки в Архангельской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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