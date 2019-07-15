Локомотив - Рубин 15 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Московский "Локомотив" выдал потрясающее шоу в матче на Суперкубок против питерского "Зенита". Именно команда Юрия Семина взяла первый титул нового сезона, одержав победу над действующим чемпионом страны. И теперь клубу, который будет осенью играть в Лиге Чемпионов, предстоит открыть сезон поединком дома против казанского "Рубина". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Рубин 15 июля 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Рубин 15 июля 2019

34 раза команды играли между собой в чемпионатах России. 11 побед на счету "Локомотива", 10 раз выигрывал "Рубин". Остальные 13 поединков завершались вничью. Последний раз клубы играли в мае и тогда в Москве "Локо" был сильнее, одержав победу со счетом 4:0.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Рубин 15 июля 2019

Преимущество в этой игре - на стороне клуба из Москвы. "Локомотив" - фаворит игры и должен одержать победу над "Рубином".

Прогноз на матч Локомотив - Рубин 15 июля 2019

"Локомотив" одержит победу над казанским "Рубином" в матче 1 тура чемпионата России.

Где смотреть матч Локомотив - Рубин 15 июля 2019

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Сочи можно посмотреть 15 июля и начнется в 20:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Локомотив - Рубин 15 июля 2019

Трансляция матча Локомотив - Рубин 15 июля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 20:00 по московскому времени.