2019-07-14T18:45:49+03:00
Спорт

Локомотив - Рубин 15 июля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Локомотив - Рубин 15 июля 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 15 июля 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" откроет сезон матчем против казанского "Рубина"."Локомотив" откроет сезон матчем против казанского "Рубина".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Московский "Локомотив" выдал потрясающее шоу в матче на Суперкубок против питерского "Зенита". Именно команда Юрия Семина взяла первый титул нового сезона, одержав победу над действующим чемпионом страны. И теперь клубу, который будет осенью играть в Лиге Чемпионов, предстоит открыть сезон поединком дома против казанского "Рубина". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Рубин 15 июля 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Рубин 15 июля 2019

34 раза команды играли между собой в чемпионатах России. 11 побед на счету "Локомотива", 10 раз выигрывал "Рубин". Остальные 13 поединков завершались вничью. Последний раз клубы играли в мае и тогда в Москве "Локо" был сильнее, одержав победу со счетом 4:0.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Рубин 15 июля 2019

Преимущество в этой игре - на стороне клуба из Москвы. "Локомотив" - фаворит игры и должен одержать победу над "Рубином".

Прогноз на матч Локомотив - Рубин 15 июля 2019

"Локомотив" одержит победу над казанским "Рубином" в матче 1 тура чемпионата России.

Где смотреть матч Локомотив - Рубин 15 июля 2019

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Сочи можно посмотреть 15 июля и начнется в 20:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Локомотив - Рубин 15 июля 2019

Трансляция матча Локомотив - Рубин 15 июля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 20:00 по московскому времени.

Локомотив - Рубин 15 июля 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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