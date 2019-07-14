Кандидаты в Мосгордуму от оппозиции… заблудились в Москве

В воскресенье в Москве прошла несанкционированная акция протеста. Кандидаты от несистемной оппозиции, позиционирующие себя как «независимые», устроили встречу со своими избирателями, а потом пытались достучаться до властей. В прямом смысле этого слова.

Поводом для сбора активистов и выражения недовольства послужил недопуск ряда «кандидатов в кандидаты» на выборы в Мосгордуму из-за выявленных в их списках брака в подписях. При проверке подписей, собранных штабами Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Ильи Яшина, Сергея Митрохина, был выявлен брак, превысивший 10% от общего числа подписей. Ряд экспертов, в том числе юрист Илья Ремесло, выяснили, что подписи за кандидатов ставили в прямом смысле «мертвые души», то есть умершие и похороненные жители Москвы.

Группа кандидатов подала заявку на проведение акций протеста, и московские власти согласовали их на 20 и 21 июля. Но промедление для недопущенных кандидатов смерти подобно, и они вместе со своими единомышленниками объявили о проведении несогласованной акции в воскресенье, 14 июля. К назначенному началу мероприятия, обозначенного устроителями как «встреча кандидатов со своими избирателями», в Новопушкинском сквере собралось около 400-500 человек, значительную часть которых составляли сами организаторы и журналисты.

- Сколько всего подписантов у десятка оппозиционных кандидатов? Около 40 тысяч человек. Ой, а где же они? Ребятки, вы бы на кладбище пошли со своим митингом. Там больше ваших сторонников, чем в этом бренном мире, - язвительно написал Илья Ремесло в своем микроблоге, намекая на собирание подписей у упокоившихся жителей столицы.

После короткого митинга Яшин, выглядевший явным заводилой, призвал всех идти к мэрии. Толпа, вместе с журналистами увеличившаяся (по данным Росгварди) до тысячи человек (на съемках самих оппозиционеров кажется, что народа гораздо больше, но фото с квадрокоптеров дает более точное представление о количестве собравшихся) пошла по его призыву к мэрии, скандируя: «Допускай! Честные выборы!». И прочие лозунги, которые придумывались не сразу и по мере движения.

Дойдя до мэрии, Яшин предложил под телекамеры любому желающему постучать в двери центрального входа, после чего акция была признана успешной и состоявшейся. Участники стали расходиться по домам, сделав селфи у мэрии и обсуждая, как они «показали власти» и что «в следующий раз власть уж точно дрогнет и сбежит». И не подозревали, судя по всему, что Яшин и компания, как очень похоже, просто «развели как лохов» своих сторонников. Поскольку в воскресенье мэрия, естественно, не работает. Кроме экстренных служб, которые находятся не в этом здании. Это раз.

А два, что самое интересное – центральный вход в мэрию со стороны Тверской уже много лет закрыт, и им не пользуются. Все входят в мэрию столицы и выходят из нее сбоку, через другие подъезды. Так что долбись в центральный вход руками или головой, да хоть тараном, никто тебе не откроет.

Чего Яшин, как действующий муниципальный депутат и даже глава муниципального округа одного из районов, конечно же, не мог не знать. И получается, что привел поверивших ему людей за собой просто так, для картинки. Или, как выразился несколько лет прежний вождь Навальный, как «баранов». Или он этого не знал и просто заблудился?

Главное, в конце концов, никто не пострадал. Хоть это хорошо.