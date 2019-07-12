Вся России в объективе

Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из регионов России, но и всего мира, продолжает расти. Если в 2017 году, когда «Русская цивилизация» проводилась впервые, на конкурс поступило 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран, то в прошлом году - уже свыше 17 тысяч от 3 тысяч авторов из 44 стран, в том числе таких, как Коста-Рика, Новая Зеландия, Сальвадор, Барбадос, Венесуэла, ЮАР.

«С каждым годом международный фотоконкурс становится масштабнее, - отметил руководитель ФАДН России, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов. - Это доказательство того, что он востребован, его ждут. Радует огромное желание жителей нашей страны, соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать, какой они видят русскую цивилизацию».

С 22 июля профессиональные фотографы и любители из всех регионов России и зарубежья смогут загружать свои снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый может представить до пяти фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура». В этом году в конкурсе появилась новая номинация «Многонациональная Москва», где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России, проживающих в столице.

Прием работ завершится 8 сентября. Затем их оценит жюри. В его состав по приглашению Игоря Баринова вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждят победителей осенью 2019 года на одной из популярных выставочных площадок Москвы. Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.

В прошлом году самые интересные снимки «Русской цивилизации» выставлялись в одной из самых необычных частных художественных галерей Москвы, расположенной на территории храма Христа Спасителя. Кроме того, работы победителей подарили Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который высоко их оценил.

Огромный интерес фотоконкурс вызывает за рубежом. В прошлом году выставки «Русская цивилизация» в партнерстве с Россотрудничеством состоялись во Франции, Чехии, Монголии, Индии, Белоруссии, Армении и других странах, а также в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге.

Подробности на сайте www.ruscivilization.ru.