В Москве построят 12 новых канатных дорог: полетим над ВДНХ и Химкинским водохранилищем
Москвичи, похоже, скоро научатся летать. На прошедшем в парке «Зарядье» урбанфоруме столичные власти показали презентацию целой сети городских канатных дорог. Напомним, одна канатка уже ездит над Москвой-рекой на Воробьевых горах - от Лужнецкой набережной до улицы Косыгина. Очередную воздушную дорогу в скором времени построят и над Химкинским водохранилищем - между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Для этого маршрута мэрия сейчас выбирает частного инвестора. Еще одну «летучую» трассу уже строят в южной части ВДНХ в новом парке аттракционов. Здесь поставили гигантские опоры и оборотную станцию.
Пока планируется возвести 12 новых воздушных линий в разных районах столицы. Их соединят с метро и другим городским общественным транспортом. Список и технические характеристики канаток будут дополняться после того, как мэрия выберет инвесторов для этих проектов.
- По загрузке маршрута на Воробьевых горах мы видим востребованность канатных дорог, - рассказал в студии «КП» на прошедшем в парке "Зарядье" урбанфоруме директор городского агентства управления инвестициями Москвы Леонид Кострома. - Хотя трасса в Лужниках это в основном туристический проект. Воздушная линия между «Речным вокзалом» и «Сходненской» в первую очередь будет решать транспортную проблему. Сейчас, чтобы добраться до этих двух точек, пассажир должен потратить в наземном или подземном городском транспорте около 45 минут. А благодаря канатной дороге время в пути сократится до 7 минут.
По его словам, канатка будет интегрирована в общую городскую транспортную систему.
- Проезд можно будет оплатить картой «Тройка», уже привычной москвичам, и тариф будет сопоставим со стоимостью проезда на метро (то есть 55 рублей. - Прим.), - объяснил Леонид Кострома. - Мы уже подвели итоги первого этапа конкурса. На нем компании должны были доказать своим опытом работы и реализации аналогичных проектов, что они могут создать нужную городу дорогу. В конкурсе участвуют два консорциума. Один - во главе с компанией «Московские канатные дороги», уже построившей канатку на Воробьевых горах, и швейцарским производителем канатных дорог Bartholet. Второй - французская компаниияPoma SAS совместно с российским финансовым инвестором группой компаний «Регион». В конце сентября они подадут уже окончательные заявки и на основе экономических, технологических критериев будет определен победитель. Он должен будет в течение ближайших 2 - 2,5 лет построить канатную дорогу. Объем инвестиций в инфраструктурную коммерческую часть составит около 3 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что этой канатной дорогой будет пользоваться до 19 тысяч пассажиров в сутки.
В Москве построят 12 новых канатных дорог
Всего по оценкам столичных властей на первых 12 «воздушках» смогут кататься в среднем 86 тысяч человек в сутки. Сейчас в мэрии составляют предварительные экономические расчеты программы по строительству канатных маршрутов. По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, общая сумма инвестиций в транспортную инфраструктуру может составить не менее 18 миллиардов рублей.
- Это перспективный транспорт в условиях плотной городской застройки, - считает Леонид Кострома. - В первую очередь, за счет его экологичности, поскольку нет никакого вредного влияния на природу. Еще один плюс - его универсальность и компактность. Для создания канатных дорог достаточно ограниченных земельных участков для установки опор, на которых натянут трос и передвигаются кабинки.
Уже известны районы, в которых появятся скоростные трассы без пробок.
Канатная дорога свяжет «Сходненскую» и «Речной вокзал»
НА КАРТЕ
В этих районах откроются воздушные маршруты
Общая длина первых новых канатных дорог в Москве - более 26 километров.
Планируемый пассажиропоток - более 86 тысяч человек.
1. Ст. м. «Сходненская» - ст. м. «Речной вокзал»
Длина - 2300 м.
Количество станций - 2.
Пассажиропоток - 19 тыс. человек в сутки.
Время в пути - 7 мин.
2. Парк «Остров Мечты» - Бобровый Остров - ст. м. «Нагатинский затон»
Длина - 2010 м.
Количество станций - 3.
Пассажиропоток - 7837 человек в сутки.
Время в пути - 8 мин.
3. Ст. м. «Карамышевская» - центр имени Хруничева
Длина - 400 м.
Количество станций - 2.
Пассажиропоток - 10244 человек в сутки.
Время в пути - 2 мин.
4. Ст. м. «Алма-Атинская» - район Капотня
Длина - 1750 м.
Количество станций - 2.
Пассажиропоток - 9070 человек в сутки.
Время в пути - 7 мин.
5. Липецкая улица - ст. м. «Орехово»
Длина - 2200 м.
Количество станций - 2.
Пассажиропоток - 8081 человек в сутки.
Время в пути - 10 мин.
6. Ст. м. «Теплый Стан» - торговый центр «Мега»
Длина - 1800 м.
Количество станций - 2.
Пассажиропоток - 10359 человек в сутки.
Время в пути - 8 мин.
7. Павелецкая набережная - ст. м. «Автозаводская»
Длина - 1100 м.
Количество станций - 2.
Пассажиропоток - 5814 человек в сутки.
Время в пути - 5 мин.
8. Ст. м. «Битцевский парк» - ст. м. «Улица Академика Янгеля»
Длина - 2810 м.
Количество станций - 3.
Пассажиропоток - 4038 человек в сутки.
Время в пути - 12 мин.
9. Парк «Сокольники» - ВДНХ - Ботанический сад РАН
Длина- 6870 м.
Количество станций - 6.
Пассажиропоток - 14657 человек в сутки.
Время в пути - 25 мин.
10. Площадь Европы - Гостиница Украина - Краснопресненская набережная
Длина - 1950 м.
Количество станций - 3.
Пассажиропоток - 7027 человек в сутки.
Время в пути - 8 мин.
11. Серебряный бор - ст. м. «Живописная» строящейся Рублево-Архангельской линии
Длина - 2410 м.
Количество станций - 2.
Пассажиропоток - 14657 человек в сутки.
Время в пути - 10 мин.
12. Ст. м. «Нагатинская» - набережная Марка Шагала
Длина - 1000 м.
Количество станций - 2.
Время в пути - 5 мин.
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Канатные дороги полетят над ВДНХ и Химкинским водохранилищем.
ИСТОЧНИК KP.RU