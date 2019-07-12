В Москве построят 12 новых канатных дорог: полетим над ВДНХ и Химкинским водохранилищем

Москвичи, похоже, скоро научатся летать. На прошедшем в парке «Зарядье» урбанфоруме столичные власти показали презентацию целой сети городских канатных дорог. Напомним, одна канатка уже ездит над Москвой-рекой на Воробьевых горах - от Лужнецкой набережной до улицы Косыгина. Очередную воздушную дорогу в скором времени построят и над Химкинским водохранилищем - между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал». Для этого маршрута мэрия сейчас выбирает частного инвестора. Еще одну «летучую» трассу уже строят в южной части ВДНХ в новом парке аттракционов. Здесь поставили гигантские опоры и оборотную станцию.

Пока планируется возвести 12 новых воздушных линий в разных районах столицы. Их соединят с метро и другим городским общественным транспортом. Список и технические характеристики канаток будут дополняться после того, как мэрия выберет инвесторов для этих проектов.

- По загрузке маршрута на Воробьевых горах мы видим востребованность канатных дорог, - рассказал в студии «КП» на прошедшем в парке "Зарядье" урбанфоруме директор городского агентства управления инвестициями Москвы Леонид Кострома. - Хотя трасса в Лужниках это в основном туристический проект. Воздушная линия между «Речным вокзалом» и «Сходненской» в первую очередь будет решать транспортную проблему. Сейчас, чтобы добраться до этих двух точек, пассажир должен потратить в наземном или подземном городском транспорте около 45 минут. А благодаря канатной дороге время в пути сократится до 7 минут.

По его словам, канатка будет интегрирована в общую городскую транспортную систему.

- Проезд можно будет оплатить картой «Тройка», уже привычной москвичам, и тариф будет сопоставим со стоимостью проезда на метро (то есть 55 рублей. - Прим.), - объяснил Леонид Кострома. - Мы уже подвели итоги первого этапа конкурса. На нем компании должны были доказать своим опытом работы и реализации аналогичных проектов, что они могут создать нужную городу дорогу. В конкурсе участвуют два консорциума. Один - во главе с компанией «Московские канатные дороги», уже построившей канатку на Воробьевых горах, и швейцарским производителем канатных дорог Bartholet. Второй - французская компаниияPoma SAS совместно с российским финансовым инвестором группой компаний «Регион». В конце сентября они подадут уже окончательные заявки и на основе экономических, технологических критериев будет определен победитель. Он должен будет в течение ближайших 2 - 2,5 лет построить канатную дорогу. Объем инвестиций в инфраструктурную коммерческую часть составит около 3 миллиардов рублей. Мы рассчитываем, что этой канатной дорогой будет пользоваться до 19 тысяч пассажиров в сутки.

В Москве построят 12 новых канатных дорог

Всего по оценкам столичных властей на первых 12 «воздушках» смогут кататься в среднем 86 тысяч человек в сутки. Сейчас в мэрии составляют предварительные экономические расчеты программы по строительству канатных маршрутов. По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, общая сумма инвестиций в транспортную инфраструктуру может составить не менее 18 миллиардов рублей.

- Это перспективный транспорт в условиях плотной городской застройки, - считает Леонид Кострома. - В первую очередь, за счет его экологичности, поскольку нет никакого вредного влияния на природу. Еще один плюс - его универсальность и компактность. Для создания канатных дорог достаточно ограниченных земельных участков для установки опор, на которых натянут трос и передвигаются кабинки.

Уже известны районы, в которых появятся скоростные трассы без пробок.

Канатная дорога свяжет «Сходненскую» и «Речной вокзал»

НА КАРТЕ

В этих районах откроются воздушные маршруты

Общая длина первых новых канатных дорог в Москве - более 26 километров.

Планируемый пассажиропоток - более 86 тысяч человек.

1. Ст. м. «Сходненская» - ст. м. «Речной вокзал»

Длина - 2300 м.

Количество станций - 2.

Пассажиропоток - 19 тыс. человек в сутки.

Время в пути - 7 мин.

2. Парк «Остров Мечты» - Бобровый Остров - ст. м. «Нагатинский затон»

Длина - 2010 м.

Количество станций - 3.

Пассажиропоток - 7837 человек в сутки.

Время в пути - 8 мин.

3. Ст. м. «Карамышевская» - центр имени Хруничева

Длина - 400 м.

Количество станций - 2.

Пассажиропоток - 10244 человек в сутки.

Время в пути - 2 мин.

4. Ст. м. «Алма-Атинская» - район Капотня

Длина - 1750 м.

Количество станций - 2.

Пассажиропоток - 9070 человек в сутки.

Время в пути - 7 мин.

5. Липецкая улица - ст. м. «Орехово»

Длина - 2200 м.

Количество станций - 2.

Пассажиропоток - 8081 человек в сутки.

Время в пути - 10 мин.

6. Ст. м. «Теплый Стан» - торговый центр «Мега»

Длина - 1800 м.

Количество станций - 2.

Пассажиропоток - 10359 человек в сутки.

Время в пути - 8 мин.

7. Павелецкая набережная - ст. м. «Автозаводская»

Длина - 1100 м.

Количество станций - 2.

Пассажиропоток - 5814 человек в сутки.

Время в пути - 5 мин.

8. Ст. м. «Битцевский парк» - ст. м. «Улица Академика Янгеля»

Длина - 2810 м.

Количество станций - 3.

Пассажиропоток - 4038 человек в сутки.

Время в пути - 12 мин.

9. Парк «Сокольники» - ВДНХ - Ботанический сад РАН

Длина- 6870 м.

Количество станций - 6.

Пассажиропоток - 14657 человек в сутки.

Время в пути - 25 мин.

10. Площадь Европы - Гостиница Украина - Краснопресненская набережная

Длина - 1950 м.

Количество станций - 3.

Пассажиропоток - 7027 человек в сутки.

Время в пути - 8 мин.

11. Серебряный бор - ст. м. «Живописная» строящейся Рублево-Архангельской линии

Длина - 2410 м.

Количество станций - 2.

Пассажиропоток - 14657 человек в сутки.

Время в пути - 10 мин.

12. Ст. м. «Нагатинская» - набережная Марка Шагала

Длина - 1000 м.

Количество станций - 2.

Время в пути - 5 мин.

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