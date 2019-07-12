Сплошные тайны: в Ватикане вскрыли могилы двух принцесс в поисках останков пропавшей 36 лет назад девочки

Вся эта история напоминает приключенческий роман Дэна Брауна. Само расследование длится уже 36 лет. Летом 1983 года, 22 июня, Эммануэла Орланди, 15-ти лет от роду, возвращалась с урока игры на флейте. Последний раз ее видели на автобусной остановке в центре Рима. А что случилось с ней дальше, неизвестно. Она попросту пропала. Ее отец работал в Ватикане, в канцелярии Папы Римского. Ее мать до сих пор живет на территории Ватикана. Все эти годы родственники пропавшей девочки продолжают искать ее.

- Я нередко слышал советы бросить это все и просто наслаждаться жизнью. Перестать думать об этом. - говорит журналистам ее старший брат Пьетро. - Но я не могу бросить это, я не успокоюсь, пока не пойму, что же с ней случилось.

Он говорит, что его по-прежнему гложет чувство вины. Так как перед тем роковым уроком музыки они поссорились, она ушла, хлопнув дверью. И он винит себя, что не пошел тогда с ней, считая, что все сложилось бы по другому, и девушка была бы жива.

Недавно руководство Ватикана разрешило вскрыть могилы двух немецких принцесс на Тевтонском кладбище. Разрешение дали после того, как семья получила этой весной анонимное письмо. В нем говорилось, что тело девочки якобы спрятано в захоронении под статуей ангела с книгой. И каково же было удивление всех присутствующих: когда могилы принцессы Софии фон Гогенлоэ (умерла в 1836 году) и Шарлотты Федерики Мекленбургской (умерла в 1840 году) вскрыли, они оказались пусты! Там не было ни тел принцесс, ни останков девочки. Кроме того, под одним захоронением вместо ниши для гроба оказалась целая потайная комната. Причем, она явно была построена относительно недавно.

- Я ожидал все, что угодно, кроме пустых гробниц. Невероятно! - в шоке говорит брат Эммануэлы. - Но мы все равно пойдем дальше, и я надеюсь на честное сотрудничество с Ватиканом. Я не остановлюсь, пока не найду Эммануэлу.

Эксперты, участвовавшие во вскрытии гробниц Лаура Сгро и Джорджио Портера, также говорят, что все это очень странно:

- Мы не нашли никакого документа, в котором был бы зафиксирован факт переноса тел и реконструкции одной могилы в закрытую комнату. Должен быть хоть какой-то документ или файл. Если гробов нет, трудно сказать, было ли что-то перемещено и что находится в саркофагах принцесс. Где находятся эти саркофаги? Теперь с бюрократической точки зрения важно проверить, что известно Ватикану.

Все эти тайны и молчание руководства Ватикана, которое отгораживается общими словами о сочувствии страданиям семьи Орландо, вызывают праведный гнев.

- Те, кто знает, что происходит и молчит, автоматически становится соучастником преступления! - говорит Лаура Сгро. - Но сейчас вы должны дать ответ не только семье Эммануэлы, но и всем итальянцам.

Остается надеяться лишь, что однажды все тайное станет явным. Теперь в этой истории замешаны и потомки принцесс, их семьям сообщили о случившемся.