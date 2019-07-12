Уже в эти выходные на Воробьевых горах пройдет один из самых масштабных фестивалей, посвященных науке и технологиям – Geek Picnic. 13 и 14 июля на стенде "Комсомольской правды" - встречи с известными учеными, врачами и космонавтами. Мы ждем посетителей оба дня уже с 11.00.

В субботу гости шатра «Комсомолки» узнают, как жить долго и счастливо: влияет ли на это генетика, как правильно питаться, чтобы дожить до ста лет и существуют ли таблетки для продления молодости.

А в воскресенье перед участниками фестиваля выступит космонавт Олег Котов и участники космических проектов "Марс-500" и "Луна-2015", в ходе которых имитировались полеты к ближайшим астрономическим объектам (начало «космической» программы у нас в 13.00).

Скучно не будет! На протяжении всего фестиваля будет работать игротека HOBBY GAMES, где можно будет сразиться в крутые модные настолки. Ну и в 16 часов воскресенья - мастер-класс для самых творческих «Как сделать ракету».

"Комсомолка" ждет читателей на Geek Picnic

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ПИКНИКА?

Москва, Воробьевы горы, ул. Косыгина, 17.

Вход находится в 10 минутах ходьбы от метро «Воробьевы горы», на углу улицы Косыгина и проспекта Вернадского.

Шатер "Комсомольской правды" - в районе "Кампус".

Билеты на все мероприятия фестиваля можно будет купить прямо у входа либо заранее на сайте