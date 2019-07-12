2019-07-12T15:01:22+03:00
Умные вещи

"Комсомолка" ждет читателей на Geek Picnic

Наши эксперты расскажут гостям фестиваля на открытом воздухе все самое интересное о науке, медицине и космосе
Ксения КОНЮХОВА
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Билеты на фестиваль можно будет купить прямо у входа либо заранееБилеты на фестиваль можно будет купить прямо у входа либо заранее
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Уже в эти выходные на Воробьевых горах пройдет один из самых масштабных фестивалей, посвященных науке и технологиям – Geek Picnic. 13 и 14 июля на стенде "Комсомольской правды" - встречи с известными учеными, врачами и космонавтами. Мы ждем посетителей оба дня уже с 11.00.

В субботу гости шатра «Комсомолки» узнают, как жить долго и счастливо: влияет ли на это генетика, как правильно питаться, чтобы дожить до ста лет и существуют ли таблетки для продления молодости.

А в воскресенье перед участниками фестиваля выступит космонавт Олег Котов и участники космических проектов "Марс-500" и "Луна-2015", в ходе которых имитировались полеты к ближайшим астрономическим объектам (начало «космической» программы у нас в 13.00).

Скучно не будет! На протяжении всего фестиваля будет работать игротека HOBBY GAMES, где можно будет сразиться в крутые модные настолки. Ну и в 16 часов воскресенья - мастер-класс для самых творческих «Как сделать ракету».

"Комсомолка" ждет читателей на Geek Picnic

"Комсомолка" ждет читателей на Geek Picnic

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ПИКНИКА?

Москва, Воробьевы горы, ул. Косыгина, 17.

Вход находится в 10 минутах ходьбы от метро «Воробьевы горы», на углу улицы Косыгина и проспекта Вернадского.

Шатер "Комсомольской правды" - в районе "Кампус".

Билеты на все мероприятия фестиваля можно будет купить прямо у входа либо заранее на сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

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