2019-07-12T15:44:38+03:00
Политика

Госдума одобрила во втором чтении законопроекты о защите медработников и пациентов

Депутаты «Единой России» считаю, что действующих уголовно-правовых и административных мер для защиты врачей недостаточно
Павел ЧЕРНЫШОВ
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10 июля депутаты Госдумы во втором чтении приняли два законопроекта, которые защищают права медицинских работников и пациентов. Нормативно-правовые акты предполагают усиление ответственности за воспрепятствование деятельности медицинских работников.

«Случаев, когда происходит воспрепятствование их деятельности вопреки всем правилам и нормам морали, по-прежнему очень и очень много. С учетом всех предложенных изменений и поправок удалось прийти к консенсусу», - пояснил депутат Госдумы фракции «Единой России» Александр Грибов.

Предложения федерального правительства об ужесточении ответственности за «деяния совершенные в отношении лица или его близких в связи с осуществлением лицом служебной деятельности или выполнением лицом общественного долга» парламентарии поддержали.

«Действие статьи будет распространятся на случаи посягательств не только на лиц, осуществляющих деятельность, но и их близких или лиц, выполняющих общественный долг, - отметил Александр Грибов. - По поводу следующей поправки могу сказать, что ранее предполагалось указать закрытый перечень воспрепятствования деятельности медработников. Это удержание, угрозы, создание препятствий по доступу к больному. Правительство предложило сделать этот перечень открытым и указана формулировка «в какой бы то ни было форме».

ИСТОЧНИК KP.RU

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