Обменивайте баллы «Пятёрочки» на ОКи в «Одноклассниках»

До 31 августа все участники программы лояльности «Выручай-карта» «Пятёрочки» могут обменять свои баллы на Оки, виртуальную валюту Одноклассников, которой можно оплачивать различные сервисы внутри соцсети.

Принять участие в акции просто - достаточно зайти в свой личный кабинет в мобильном приложении или на сайте 5ka.ru, затем выбрать и обменять баллы на нужный пакет ОКов, получить промокод и активировать его на сайте www.ok.ru до 31 декабря включительно.

«Социальные сети давно уже стали такой же неотъемлемой частью нашей жизни, как и ежедневный поход в магазины у дома. Планируя подобную коллаборацию с социальными сетями, мы отталкиваемся именно от того, что будет интересно гостям наших магазинов, какую дополнительную ценность нашей программы лояльности «Выручай-карта» мы можем создать, - комментирует запуск акции Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка». – У нас уже был положительный опыт работы с Одноклассниками, и мы хотим повторить успех».

«Ранее в этом году Одноклассники уже провели успешную промоакцию с «Пятёрочкой», в рамках которой все покупатели магазинов получали подарки: набор онлайн стикеров от ретейлера, а также промокоды на бесплатную активацию специальных статусов в соцсети. Не сомневаемся, что новая интеграция с «Пятёрочкой» получит отклик у покупателей благодаря близости наших аудиторий и понятной механике проекта», - комментирует акцию Алексей Кашеваров, директор по развитию бизнеса социальной сети Одноклассники.

Количество купонов для конвертации в ОКи ограничено. Ознакомиться с полными правилами акции можно на сайте 5ka.ru.