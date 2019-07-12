2019-07-12T16:33:33+03:00
Происшествия

Москвичке, которая купила младенца и воспитывала его два года, дали 3,5 года колонии

Родная мама мальчика, приезжая с Украины, получила такой же срок
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Заявление на москвичку Светлану Попову (на фото слева, с мужем и приемным ребенком) написали ее же старшие дети.Заявление на москвичку Светлану Попову (на фото слева, с мужем и приемным ребенком) написали ее же старшие дети.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Москве вынесли приговор двум женщинам, которых обвиняли в продаже-покупке ребенка. Одна мама названная, другая - биологическая.

Об этой истории «КП» много писала полтора года назад. Заявление на москвичку Светлану Попову (ей тогда было 38) написали ее же старшие дети. Их трое. И они погодки - 19, 20 лет, 21 год. Женщина в последнее время жила с новым мужем, воспитывала маленького ребенка. В какой-то момент Светлана подняла вопрос о продаже трехкомнатной квартиры в подмосковном Лыткарино, где после смерти деда старшие жили одни. Те недолго думая отправились в полицию, чтобы рассказать главный мамин секрет. Знакомым она говорила, что своего четвертого ребенка родила сама. А оказалось - купила.

Светлана время от времени подрабатывала в такси - «бомбила» на старенькой «Волге». Однажды к ней в машину села молодая женщина, приезжая из Украины. Разговорились. Вика Мацепула (ей на тот момент 28) пожаловалась, что попала в безвыходное положение - на родине у нее уже есть дети, а тут незапланированно забеременела. Решила делать аборт. Попова на тот момент из-за целого букета болезней никак не могла родить. А с новым супругом им так хотелось совместного малыша! Поэтому предложила Мацепуле своего будущего ребенка... продать.

Украинка согласилась.

- На следующий же день после рождения ребенка Мацепула предала его своей соучастнице, за что получила денежные средства в размере 80 тысяч рублей, - рассказали «КП» в Московской Прокуратуре. - В целях конспирации женщины составили и подписали заведомо фиктивный договор суррогатного материнства.

Виктория Мацепула продала малыша за 80 т.р.

Виктория Мацепула продала малыша за 80 т.р.

Впрочем, как рассказали в следствии, договор появился не сразу. Через несколько дней после «сделки» Попова вызывала малышу участкового педиатра. Врач удивился, что у мальчика нет никаких документов и сообщил в опеку. Ребенка изъяли. Но Светлана подсуетилась, оформила с подельницей липовый договор и мальчика вернула. Историю про куплю-продажу ребенка в полиции узнали лишь после заявления старших детей...

По статье «торговля людьми, совершенная в отношении несовершеннолетнего» Светлане Поповой и Виктории Мацепуле светило до 10 лет колонии. Гагаринский суд дал обеим по 3,5 года. Женщины пытались оспорить приговор в Мосгорсуде, но их апелляция была отклонена. На днях решение суда вступило в силу.

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Эта история поначалу казалась повестью о материнской любви - а такая любовь, как известно, не менее неистова, чем страсти Ромео и Джульетты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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