Футбол для молодых и платежеспособных

Футбол окончательно превратился в бизнес-проект. И это прекрасно. Мы бодро движемся к модели, когда спорт высоких достижений должен оплачиваться болельщиками, или загнуться к чертовой матери. В США, например, родители платят за подготовку своих детей, и лишь когда они более или менее готовы показывать высокие результаты, может раскошелиться федерация. В которой, впрочем, деньги тоже не от налогоплатильщиков...

У нас все по-другому. Государство охотно помогает спортсменам-олимпийцам, щедро одаривает за медали. И не важно, что на трибунах во время соревнований по большинству олимпийских видов шаром покати. Престиж страны, конечно, важнее.

Футбол, пожалуй, самый преуспевающий вид спорта. Трибуны на матчах Премьер-лиги заполняются вполне прилично. Почти у всех клубов есть удобные стадионы. Болельщики платят приличные деньги за билеты, есть рекламодатели... Логично, согласитесь, что зрелище, которое стоит денег, показывают тоже за деньги.

Канал «Матч-Премьер» показывает все матчи по подписке. Она стоит 299 рублей в месяц и 149 за одну конкретную игру. Стоимость, кстати, выросла. В прошлом сезоне было 249 и 79 соответственно.

Конечно, эта сумма отпугнет трудно живущих людей, особенно в глубинке, где зарплаты по 7000 и не везде есть интернет. Да, скорее всего отвалится возрастная аудитория, так как просто не сумеет разобраться во всех этих вай-фаях... Да, молодежь скорее всего предпочтет что-нибудь бесплатное и более современное, чем этот олд-скуловский футбол... Но зато футбол перестанет кидать деньги на ветер. Телевизионщики заработают, заплатят за телеправа клубам. Те немного отобьют расходы. Логично же?

Есть, конечно, странное ощущение, что за этот футбол мы уже заплатили. Ну хотя бы потому, что почти все клубы существуют или за счет местных властей или за счет госкорпораций. То есть за народные деньги, так ведь? Да и канал «Матч ТВ», как и «Матч Премьер» принадлежит госкорпорации. То есть опять же работает за деньги страны, нет?

Но ведь с такими рассуждениями прекрасного будущего не построить. И руководителей канала можно понять. У них стоит задача заработать. И это нормально. И с точки зрения любого менеджера малообеспеченные люди не представляют для рекламодателя никакого интереса. Ну да, немного цинично. Но ведь так оно и есть.

Тем более, что один-два матча останутся в бесплатном доступе. В первом туре покажут «Спартак» - «Сочи». Во втором - пир духа - сразу две игры. Правда «Крылья Советов» (Самара) - «Арсенал» (Тула) и «Динамо» (Москва) - «Рубин» (Казань). Но все-таки... Самые популярные команды - ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и самые топовые матчи приберегут для подписки. И опять же - с точки зрения бизнеса это совершенно грамотно. Рейтинги «Матч ТВ» остаются неизменными почти вне зависимости от контента, а подписка все растет и растет.

Есть, конечно, опасность, что национальный клубный футбол, и так обескровленный финансовыми кризисами, станет терять поклонников. Но опыт 90-х годов говорит, что этот вид спорта обязательно выживет. После развала СССР полумертвый футбол на пустых стадионах не умер из-за кучки людей, которым он был интересен в любом случае. А сейчас таких стало больше. И да, отсутствие трансляции отличный повод сходить на стадион.

Жаль пожилых и малообеспеченных... Но, похоже, от социальной функции футбольные боссы решили отказаться. Конечно, об этом не говорят открыто. Да и зачем, у нас люди догадливые...