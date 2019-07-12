Тайны дома в Тимирязевском лесу: Куда черный воронок увозил любимого лесовода Салина и на кого доносил в ЧК отец Довлатова

В двадцати минутах от центра Москвы оживает деревянная сказка. У самого входа в Тимирязевский лес, за густой зеленой стеной из сосен и елей прячется дом. Двухэтажный, с белыми окнами, с бархатной резьбой по краю крыши, на мягком ковре из плющей и папоротников.

Две пучеглазые черные кошки бросаются с крыльца врассыпную при виде чужака. «Алла», - кривыми буквами мелом выведено на цоколе. Этим летом дому исполняется девяносто лет.

И он до сих пор обитаем.

- Это наша усадьба, наша Обломовка, - мечтательно вздыхает бывший хозяин, биолог Владимир Кончиц.

ХОЗЯИН ЛЕСА

В июле 1929 года резной конек на свежеправленную крышу поставил его первый хозяин - легендарный Владимир Тимофеев. Вот он, на обложке "Огонька": высокий белоусый старик в окружении деревьев. Старейшина советских лесоводов, хозяин Тимирязевского леса, близкий друг Николая Вавилова.

Владимир Тимофеев.

Выходец из старинного священнического рода, Тимофеев тоже должен был стать священником, как его отец и деды. Но почему-то вместо храма и паствы выбрал лес и деревья... На середине блестяще начатого обучения он, оставив родных в недоумении, уехал из Харькова в Москву, чтобы учиться на лесовода.

В год окончания революции закончилось и его обучение в Тимирязевке.

«Мой норвежский коттедж», - гордо называл он свое жилище. В центре дома хозяин поставил три голландские печи, а комнаты расположил так, чтобы дом можно было обойти по кругу. Он строил особняк по собственному проекту, делая все по уму и на совесть. Один только сосновый брус для сруба сушили целых пять лет, а для колодцев Тимофеев выбрал лиственницу. Он был фанатом этого дерева.

Фото: Владимир Кончиц

- Трудно поверить, до восьмидесятых годов, до самой смерти дедушки, здесь сохранялся дух дворянской усадьбы, - вспоминает внук Тимофеева.

По субботам приходила домработница, неграмотная женщина Марфа Кузьминична: ("Вова, только не ходи в лес, тебя там поймают и выпьют кровь", - стращала она); за покупками в город возил шофер. Имелся даже человек, который кормил собак, и специально для деда, обожавшего лошадей, - в доме служил конюх.

Здесь звонили в гонг, приглашая на обед, приготовленный по книге Елены Молоховец. Здесь, прямо на участке, в жаркие летние дни бабушка, отгоняя ос, варила варенье. Медленно разливала в банки, приклеивала бумажки с названием и оценкой собственного труда: «Крыжовенное, три с плюсом».

Фото: Владимир Кончиц

Здесь на чердаке хранилась богатая коллекция заспиртованных лотосов и внук знаменитого деда долго не мог понять, почему его отец, писатель Анатолий Кончиц так полюбил ходить на крышу и спускался оттуда намного веселее, чем был прежде...

Любила бывать в доме лесовода и дочь Шаляпина Ирина Федоровна.

- У Шаляпина было с десяток дочерей, но к нам приходила именно эта, - вспоминает Владимир. - Старуха была властная и пьющая. Первой садилась за стол, опрокидывала рюмку водки и закусывала черной икрой...

ЧЕРНЫЙ ВОРОНОК — ЗА САЖЕНЦАМИ

Дом Тимофеева в окружении леса и стал сердцем его "дворянского гнезда". Логичным продолжением участка стал знаменитый питомник с пихтами, туями и другими редчайшими растениями. Руками Тимофеева здесь были выращены, например, голубые ели, которые сейчас можно увидеть у Мавзолея и вдоль кремлевской стены. Неудивительно, что за саженцами к Тимофееву приезжала элита тех времен: Илья Эренбург, и Клим Ворошилов, и вся партийная верхушка. А однажды жарким летом 1939 года - притормозил и черный воронок.

Фото: Владимир Кончиц

Владимир Петрович вышел с узелком. Он ждал, что за ним придут и давно собрал нужные вещи. Его усадьба была не просто усадьбой. Его лесники с николаевскими бородами и в зеленых мундирах - были не просто лесниками. Здесь, в окружении деревьев Тимофеев прятал, оберегал, принимал на работу потомков дворян и белогвардейцев, людей с отметкой СОЭ (социально-неблагонадежный элемент) в паспорте.

Но, вопреки ожиданиям, лесовода привезли на дачу Сталина, восстанавливать посадки, погибшие от небывалой жары.

А спустя недолгое время Тимофеев получил и Сталинскую премию.

Владимир Тимофеев в Тимирязевском лесу.

Деревья спасали людей не раз. Но и хозяин леса ценил жизнь каждого дерева дорого. За каждый ствол бился, как за человеческую душу. Это он повернул улицу Вучетича так, чтобы она не проходила через его лес: "Нечего ходить и мешать деревьям". Это он в годы войны запретил устанавливать в лесу пушки.

- Рубить деревья не дам. Только через мой труп, - сказал он военному генералу. И почему-то генерал послушался.

Трудно даже представить, какой властью пользовался главный советский лесовод.

Когда умер дедушка, на котором держался дом, - семье пришлось туго.

ОТЕЦ ДОВЛАТОВА И БАБУШКА

- Пропащие вы, - вздыхала бабушка, выдавая из заветной шкатулки по николаевскому червонцу. Одного червонца, сданного в скупку на вес, хватало на месяц хорошей жизни.

Бабушка тоже была с отметкой "СОЭ". Красавица-дворянка, она с семьей бежала от революции во Владивосток, но расстояния не уберегли от неизбежного . Семья хотела пересечь китайскую границу, но подвели люди. Ходи - китайские слуги - не отличались преданностью...

Однако главным врагом всю свою жизнь она считала не Ленина, не Сталина, не красную армию, а... отца писателя Сергея Довлатова.

- Вова, мой главный враг в жизни – это Донат Мечик, - говорила бабушка внуку.

Они учились вместе. Однажды Мечик, завзятый комсомолец, опубликовал в студенческой газете стихи в духе есенинского "Ты еще жива, моя старушка":

Где теперь ты, старенький мой ребе,

Так же ль ходишь, ноги волоча?

Помнишь мы, без сахара и хлеба,

По утрам холодный пили чай?

В конце стихотворения Донат признался, что стал комсомольцем и "забытый ветхий том Талмуда... давно сменил на «Капитал».

Остроумная студентка сочинила довольно безобидный ответ поэту от имени отца.

Ну, да я, положим, тоже красный.

Жизнь заставит. Понимаешь сам!

Это, брат, гораздо безопасней,

Чем глаголить славу небесам.

Донат, оскорбленный иронией девушки, в которую был безответно влюблен, донес не нее в ЧК...

Прогулка по Тимирязевскому лесу

Лес хранит много тайн. В глубине, в чаще, сохранился грот 18-го века, где Нечаев и его сподручные убили студента Иванова, и этот случай послужил основой для романа Достоевского "Бесы"... (Туда кухарка Марфа запрещала ходить Володе, внуку Тимофеева)

Расположенная неподалеку улица Астрадамская - названа по месту жительства голландцев, которых завез еще Петр Первый (отсюда и исковерканное название от Амстердама - Астрадамово).

А одна из самых удивительных улиц для прогулки - это Вучетича. Раньше она называлась "Старое шоссе" и шла через лес, но в 1956 году Владимир Петрович повернул ее на девяносто градусов в обход леса.

Здесь стоит дом пианистки Марины Юдиной, любимицы Сталина. У нее на даче однажды ночью Пастернак написал знаменитые строки "Свеча горела на столе, свеча горела". По возвышающейся над забором голове "Родины-матери" можно опознать дом, в котором живет вдова скульптора Вучетича. Избушка напротив - тоже принадлежит известной фамилии Кунов: хозяйка дома, Юлия Альбертовна Кун - была скульптором, а ее дед - известный нам с детства автор книги "Мифы и легенды древней Греции".

Потомки многих известных фамилий до сих пор живут в этих домах под охраной леса.