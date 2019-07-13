Лучший почтальон России работает в Татарстане

Накануне Дня работника почты в Кремле собрались представители этой профессии со всей страны. Больше всех волновались участники конкурса «Лучший по профессии»: 10 почтальонов и столько же водителей.

Дорога в Москву была для них долгой. Сначала они выиграли этап конкурса в своей области, потом стали лучшими и среди соседних регионов, а потом уже финал. На последнем этапе нужно было не только продемонстрировать отточенные годами умения и навыки, но и показать, что они умеют решать нестандартные задачи.

Лучшей из лучших стала Наталья Козлова из Зеленодольска, Татарстан. Награду среди водителей завоевал Константин Трифонов, сотрудник Барнаульского почтамта. Победители получили денежные призы и по автомобилю Lada X-Ray. Не остались без ценных наград и занявшие призовые места участники конкурса.

Лучшие по профессии - не единственные, кому в этот день вручали награды. Человеком года Почты России признали Екатерину Отараеву из поселка Бурон, что в Северной Осетии. Почтальону уже 83 года, но она продолжает разносить газеты и письма. Три раза в неделю она проходит пешком 40 километров - и это по горной местности! В этот день она получила почетную премию из рук гендиректора Почты России Николая Подгузова.

Звание «Мастер связи» вручил настоящим профессионалам своего дела министр связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

- Почта связывает самую большую в мире страну в единый информационный, культурный, цивилизационный организм. Именно почтальоны доставляют пенсии и социальные пособия 18 миллионам граждан. Именно наши сотрудники в удаленных и труднодоступных регионах часто берут на себя чужие заботы, умеют сопереживать и оказывать реальную помощь, - сказал Николай Подгузов.