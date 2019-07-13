2019-07-13T14:34:54+03:00
Общество

Приезжайте к нам на Колыму – уже не шутка, а реальность аномального климата

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, куда в июле делось лето и почему на Северном Ледовитом океане теплее, чем на Черном море
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, куда в июле делось лето и почему на Северном Ледовитом океане теплее, чем на Черном мореНаучный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, куда в июле делось лето и почему на Северном Ледовитом океане теплее, чем на Черном мореФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Москве сейчас, в самой середине лета, всего +17 градусов. Из серых туч вот-вот брызнет дождь. Прохладная погода установилась в конце июня и держится уже больше двух недель.

Минувшая ночь оказалась рекордно холодной на северо-западе России, Карелии, Костромской, Вологодской и Ленинградской областях. В Петрозаводске воздух остыл до +3 градусов, в Череповце до +1,8, в Тихвине до +2,4 - ничего подобного не бывало в этих числах июля за всю историю метеонаблюдений. Среднесуточная температура в перечисленных регионах на 8 - 10 градусов ниже, чем обычно.

В пятницу и субботу в Анапе, Джубге и других курортах Краснодарского края прошли сильные дожди. Там не холодно, и но и жары особой нет: +23...+25 градусов.

А теперь сравните. В Певеке, расположенном за Полярным кругом на Чукотке, в конце рабочей недели арктическое солнце разогрело воздух до +27,4 градуса. В бухте Амбарчик на Восточно-Сибирском море +28,2. В заполярном якутском городе Чокурдах +29,5. Это все абсолютные рекорды, на северо-востоке России погода на 11 - 13 градусов зашкаливает за климатические нормы (всеми цифрами с "КП" поделились в Московском метеобюро).

Что происходит? Почему на Северном Ледовитом океане теплее, чем на Черном море? И куда делось лето из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов европейской части России? На актуальные вопросы отвечает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На северо-востоке России погода на 11 - 13 градусов зашкаливает за климатические нормы Фото: Евгения ГУСЕВА

На северо-востоке России погода на 11 - 13 градусов зашкаливает за климатические нормыФото: Евгения ГУСЕВА

Куда в июле делось лето?

- Над Европейской частью России с первых чисел июля расположился мощный циклон. Центр его находится то над Баренцевым, то над Белым морем, то над Санкт-Петербургом и Новгородской областью, иногда перемещается даже к Москве – но сам атмосферный вихрь никуда не уходит и не разрушается. Это удивительно, что очень глубокий циклон так долго находится над одной и той же территорией, явление совершенно необычное. Ситуация не изменится еще в течение недели.

Дело в том, что область низкого давления (а циклон, напомним, это атмосферный вихрь с низким давлением в центре, летом они приносят прохладу и дожди, как сейчас. - Ред.) образовалась не только у поверхности земли или нижней тропосфере, как обычно. Но даже в стратосфере, на высоте больше 12 – 15 км. Редчайший случай!

Приезжайте к нам на Колыму!

- На метеорологических картах на декаду с 10 до 20 июля вся Европейская часть России окрашена синим цветом – это значит, что температура заметно ниже климатических норм. Посинела от холода, образно говоря, - не радует москвичей и их соседей Вильфанд. - А вот начиная с Урала, в Красноярском крае, Якутии, почти во всей Сибири и особенно на крайнем северо-востоке России, наоборот, температура этой июльской декады выше нормы.

Помните крылатую фразу из “Бриллиантовой руки”? “Приезжайте к нам на Колыму” – “Нет, уж лучше вы к нам”. А сейчас это было бы вполне уместное предложение! На Колыме +26...+28 градусов, а Москве на 10 градусов меньше. И даже в Сочи и Анапе в середине июля многие дни были прохладнее, +23...+24 градуса. Как объяснить этот факт? В то время как в Европейской части России хозяйничает циклон, над севером азиатской части формируется антициклон – а это значит, небо ясное. И летний день на севере, особенно в приполярных широтах, длится долго, светлое время по 20 – 22 часа в сутки. Солнце успевает прогреть воздух.

На метеорологических картах на декаду с 10 до 20 июля вся Европейская часть России окрашена синим цветом – это значит, что температура заметно ниже климатических норм Фото: Михаил ФРОЛОВ

На метеорологических картах на декаду с 10 до 20 июля вся Европейская часть России окрашена синим цветом – это значит, что температура заметно ниже климатических нормФото: Михаил ФРОЛОВ

Почему стали рождаться циклоны и антициклоны-гиганты, которые неделями не двигаются с места?

Виновато, разумеется, глобальное потепление. А вот детали:

- Почему в принципе возникает движение воздуха на Земле? - начинает издалека Роман Вильфанд. - На экваторе, как известно, всегда теплее, чем у полюсов. И в нашем полушарии, согласно второму началу термодинамики, воздушные массы должны двигаться с юга на север. Однако за счет вращения Земли возникает отклоняющая сила, она называется силой Кориолиса, и заставляет их перемещаться с запада на восток (в норме именно так проходят траектории циклонов: из Атлантики, через Старый Свет, в Европейскую часть России и Поволжье. - Ред.). Влияют еще моря и океаны, конечно.

Чем больше разница температур между экватором и полюсом, тем более выражены эти “горизонтальные”, если посмотреть на глобус, процессы в атмосфере. Но глобальное потепление идет неравномерно: в Арктике очень быстро, а на экваторе почти незаметно. Контраст температур стал меньше. И все чаще возникают так называемые меридиональные процессы, когда воздушые массы перемещаются с севера на юг или с юга на север, они и приводят к блокированию – одна и та же погода держится очень долго.

й

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Профессия: бортпроводник
В честь Дня бортпроводника гражданской авиации, который отмечают во всем мире 12 июля, мы решили вспомнить, как эта профессия менялась с годами, и пообщаться с действующими опытными бортпроводниками, чтобы узнать о сегодняшних реалиях и новых тенденциях
«Я хочу, чтобы у дочки как можно дольше был папа»: Исповедь жены умирающего экс-футболиста «Зенита»
Русская супруга парализованного Фернандо Риксена рассказала «КП», как плакала из-за эвтаназии, почему от спортсмена отвернулась вся семья и как 7-летняя дочка живет с погибающим отцом
Самый дорогой гриб на планете: Кордицепс управляет поведением насекомых и помогает китайцам выигрывать Олимпиады
Ведущий российский миколог, автор множества книг о грибах Михаил Вишневский - о том, действительно ли чудо-гриб, который стоит дороже, чем золото, обладает лекарственными свойствами
Новости 24
Число погибших при опрокидывании лодки у берегов Туниса возросло до 80
В Луизиане 50 тысяч человек остались без электричества из-за тропического шторма
Число погибших при атаке на отель в Сомали возросло до 26
Соловьев предупредил Яшина об ответственности за подделку подписей умерших москвичей
Кабмин одобрил проект закона о новом механизме регулирования валютных операций
Палата представителей США ограничила право Трампа начать войну с Ираном
Зеленский потребовал срочно вернуть осужденного в Италии экс-бойца Нацгвардии
Директор телеканала "112 Украина" призвал украинские власти осудить действия против канала
Роспотребнадзор рассказал, как правильно собирать и хранить грибы
В аэропорту Киева самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Министерство обороны Турции объявило о начале новой антитеррористической операции в Ираке
Малахов попал в базу "Миротворца" из-за телемоста Москва-Киев
В Афганистане погиб американский военнослужащий
ТЭЦ "Северная" в Мытищах возобновила работу после пожара
Задержанный в Уругвае россиянин помогал наркобарону устроить побег под угрозами
Правительство одобрило наделение трудовых инспекторов новыми полномочиями
В Анкаре приземлился еще один российский самолет с элементами для С-400
Государственная комиссия определила дату пуска "Протона-М"
Один из выходов "Кропоткинской" закроют из-за прибытия мощей Петра и Февронии
Ярош предложил захватывать итальянцев на Украине
Суд отменил штраф ЦОДД за установку дорожных знаков нестандартного размера
В Киеве неизвестные обстреляли из гранатомета здание телеканала "112 Украина"
Зеленский ответил на петицию о сокращении числа депутатов ВР с 450 до 100
В Роструде сообщили о минимальном возрасте начала трудовой деятельности
Трамп не установил квоты на производство урана в США
Светлана Лобода устроила скандал из-за VIP-гримерной
Исследование показало, на каком продукте россияне никогда не экономят
Южная Корея потребовала от Японии снятия торговых ограничений