Приезжайте к нам на Колыму – уже не шутка, а реальность аномального климата

В Москве сейчас, в самой середине лета, всего +17 градусов. Из серых туч вот-вот брызнет дождь. Прохладная погода установилась в конце июня и держится уже больше двух недель.

Минувшая ночь оказалась рекордно холодной на северо-западе России, Карелии, Костромской, Вологодской и Ленинградской областях. В Петрозаводске воздух остыл до +3 градусов, в Череповце до +1,8, в Тихвине до +2,4 - ничего подобного не бывало в этих числах июля за всю историю метеонаблюдений. Среднесуточная температура в перечисленных регионах на 8 - 10 градусов ниже, чем обычно.

В пятницу и субботу в Анапе, Джубге и других курортах Краснодарского края прошли сильные дожди. Там не холодно, и но и жары особой нет: +23...+25 градусов.

А теперь сравните. В Певеке, расположенном за Полярным кругом на Чукотке, в конце рабочей недели арктическое солнце разогрело воздух до +27,4 градуса. В бухте Амбарчик на Восточно-Сибирском море +28,2. В заполярном якутском городе Чокурдах +29,5. Это все абсолютные рекорды, на северо-востоке России погода на 11 - 13 градусов зашкаливает за климатические нормы (всеми цифрами с "КП" поделились в Московском метеобюро).

Что происходит? Почему на Северном Ледовитом океане теплее, чем на Черном море? И куда делось лето из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов европейской части России? На актуальные вопросы отвечает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На северо-востоке России погода на 11 - 13 градусов зашкаливает за климатические нормыФото: Евгения ГУСЕВА

Куда в июле делось лето?

- Над Европейской частью России с первых чисел июля расположился мощный циклон. Центр его находится то над Баренцевым, то над Белым морем, то над Санкт-Петербургом и Новгородской областью, иногда перемещается даже к Москве – но сам атмосферный вихрь никуда не уходит и не разрушается. Это удивительно, что очень глубокий циклон так долго находится над одной и той же территорией, явление совершенно необычное. Ситуация не изменится еще в течение недели.

Дело в том, что область низкого давления (а циклон, напомним, это атмосферный вихрь с низким давлением в центре, летом они приносят прохладу и дожди, как сейчас. - Ред.) образовалась не только у поверхности земли или нижней тропосфере, как обычно. Но даже в стратосфере, на высоте больше 12 – 15 км. Редчайший случай!

Приезжайте к нам на Колыму!

- На метеорологических картах на декаду с 10 до 20 июля вся Европейская часть России окрашена синим цветом – это значит, что температура заметно ниже климатических норм. Посинела от холода, образно говоря, - не радует москвичей и их соседей Вильфанд. - А вот начиная с Урала, в Красноярском крае, Якутии, почти во всей Сибири и особенно на крайнем северо-востоке России, наоборот, температура этой июльской декады выше нормы.

Помните крылатую фразу из “Бриллиантовой руки”? “Приезжайте к нам на Колыму” – “Нет, уж лучше вы к нам”. А сейчас это было бы вполне уместное предложение! На Колыме +26...+28 градусов, а Москве на 10 градусов меньше. И даже в Сочи и Анапе в середине июля многие дни были прохладнее, +23...+24 градуса. Как объяснить этот факт? В то время как в Европейской части России хозяйничает циклон, над севером азиатской части формируется антициклон – а это значит, небо ясное. И летний день на севере, особенно в приполярных широтах, длится долго, светлое время по 20 – 22 часа в сутки. Солнце успевает прогреть воздух.

На метеорологических картах на декаду с 10 до 20 июля вся Европейская часть России окрашена синим цветом – это значит, что температура заметно ниже климатических нормФото: Михаил ФРОЛОВ

Почему стали рождаться циклоны и антициклоны-гиганты, которые неделями не двигаются с места?

Виновато, разумеется, глобальное потепление. А вот детали:

- Почему в принципе возникает движение воздуха на Земле? - начинает издалека Роман Вильфанд. - На экваторе, как известно, всегда теплее, чем у полюсов. И в нашем полушарии, согласно второму началу термодинамики, воздушные массы должны двигаться с юга на север. Однако за счет вращения Земли возникает отклоняющая сила, она называется силой Кориолиса, и заставляет их перемещаться с запада на восток (в норме именно так проходят траектории циклонов: из Атлантики, через Старый Свет, в Европейскую часть России и Поволжье. - Ред.). Влияют еще моря и океаны, конечно.

Чем больше разница температур между экватором и полюсом, тем более выражены эти “горизонтальные”, если посмотреть на глобус, процессы в атмосфере. Но глобальное потепление идет неравномерно: в Арктике очень быстро, а на экваторе почти незаметно. Контраст температур стал меньше. И все чаще возникают так называемые меридиональные процессы, когда воздушые массы перемещаются с севера на юг или с юга на север, они и приводят к блокированию – одна и та же погода держится очень долго.

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