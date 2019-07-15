Ставки по ипотеке — опять ниже 10%

Кредит на покупку жилья в новостройке по программе «Семейная ипотека» — при рождении второго и последующего ребенка — теперь можно получить не под 6%, а под 5,25%. О таком снижении ставок на прошлой неделе объявил Банк ДОМ.РФ. Ставки уменьшились и по остальным его ипотечным программам — в среднем более чем на 1%. КП разбирается, последуют ли этому примеру другие банки, что это означает для людей, которые хотят улучшить свои жилищные условия, почему ипотека становится все более востребованным инструментом для этого и каких тенденций ожидать на рынке.

По данным Центрального банка, в мае ипотеку оформили 110 тысяч заемщиков. Снижение ставок — один из факторов, влияющих на доступность жилья. На что, в частности, нацелен нацпроект «Жилье и городская среда». А реализация нацпроектов — ключевое направление работы госкорпорации ВЭБ.РФ, которая курирует работу ДОМ.РФ, Банка ДОМ.РФ и других институтов развития России.

На сегодня, по данным Frank RG, почти у всех крупных банков действуют промоакции и льготные программы, которые позволяют при определенных обстоятельствах и при соответствии определенным критериям взять ипотеку по ставке ниже 10%. Но базовые ставки крупнейшие банки пока держат на уровне выше 10%: по данным ЦБ, средневзвешенная ставка выдачи ипотеки в мае 2019 года составила 10,54%.

Теперь же оформить кредит в Банке ДОМ.РФ на квартиру в строящемся доме можно по ставке от 9,5%, на покупку готового жилья — от 9,6%. Ставка по «Военной ипотеке» снижена до 9,3%. А рефинансировать уже полученный кредит можно по ставке от 9,5%.

— Банк ДОМ.РФ развивается как ипотечно-строительный банк, ипотека является приоритетным направлением нашего розничного бизнеса. Мы часть финансового института ДОМ.РФ, поэтому заинтересованы, чтобы ипотека была доступнее. При этом снижение ставок оправдано с точки зрения бизнеса: мы оптимизируем бизнес-процессы и будем наращивать объемы выдачи, увеличивать ипотечный портфель, а также усиливать взаимодействие с ключевыми партнерами и застройщиками, в том числе с теми, с кем банк работает в рамках проектного финансирования, — прокомментировал ситуацию зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.

Популярность ипотеки в России растет с каждым годом. В 2018 году на рынке случился настоящий бум — объем выдачи ипотечных кредитов превысил 3 трлн рублей, был установлен новый рекорд. В 2019 тенденция сохраняется, и все больше людей используют ипотеку как наиболее удобный инструмент для решения своих жилищных вопросов. Причем статистика показывает, что доля молодежи, которая берет ипотеку, тоже увеличивается. По данным ДОМ.РФ, почти половина всех ипотечных заемщиков — люди до 30 лет. Снижение ставок, конечно, сильно играет на руку тем, кто хочет обзавестись собственным жильем. Однако ипотеку многие все еще связывают с некоторыми опасениями и сомнениями.

Бытует мнение, что ипотека — это нечто непосильное и на всю жизнь. Но практика показывает, что это не так. Ипотеку берут на 15-20 лет, но в среднем выплачивают за 7-10 лет (такова статистика по кредитам, взятым в Банке ДОМ.РФ).

Существует немало способов досрочно погасить ипотеку. Например, воспользоваться материнским капиталом или оформить налоговый вычет и тоже направить его на частичный досрочный платеж. Кредит можно также рефинансировать под более выгодные условия в другом банке, так как ставки идут вниз. Это позволит снизить ежемесячный платеж. Ипотечную квартиру всегда можно продать, а если возникла какая-то трудная жизненная ситуация, то можно взять ипотечные каникулы, во время которых ежемесячный платеж будет меньше или его не будет вовсе.

Все это вкупе с понижением ставок делает ипотеку такой привлекательной и востребованной. Поэтому следующий логичный вопрос: можно ли ожидать, что и другие банки вслед за Банком ДОМ.РФ тоже удешевят для заемщика ипотеку?

— Понижение ипотечных ставок — ответная реакция банков на снижение ставки ЦБ. Банк ДОМ.РФ естественным образом среагировал на действия Центробанка, который изменил ключевую ставку около месяца назад, — считает Юлия Федулаева, директор по цифровизации ГК Миэль. — В свою очередь некоторые крупные банки тоже изменили свои линейки ипотечных продуктов и понизили ставки. Мы предполагаем, что другие игроки рынка, которые еще не присоединились к флагманам, пересмотрят свою политику. Вероятно, остальные банки поддержат тренд на понижение.

Напомним, Центральный банк снизил ключевую ставку до 7,5% в середине июня.

На этой неделе Сбербанк уменьшил ставки по вкладам в рублях на 0,45-0,55% и долларах на 0,05-0,75%. Это значит, что скоро его примеру последуют и другие банки. А за снижением ставок по депозитам обычно следует и снижение ставок по кредитам.

Многих россиян, которые хотят улучшить свои жилищные условия, конечно же, волнует: на сколько в принципе в ближайшее время может снизиться ставка по ипотеке? В феврале президент Владимир Путин поручил Правительству до 15 января 2020 года разработать меры по снижению процентной ставки по ипотеке до 8% годовых. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась о реальности этой цифры. В июле президент поручил Минфину и ЦБ взять процесс снижения ставок по ипотеке на контроль. — Размер ставок зависит от макроэкономической ситуации и ключевой ставки Банка России. Поставленная правительством России задача снизить ставки по ипотеке до 8% вполне реалистична — поделились с "КП" прогнозами в пресс-службе ВТБ.

Пока, как говорят эксперты, очень благоприятные условия сложились для тех, кто может рассчитывать на участие в программах с господдержкой. По словам Юлии Федулаевой из ГК Миэль, в этом секторе специалисты ожидают наиболее значительный рост объема выданных кредитов. Например, по программе семейной ипотеки на новостройки, которая есть у Банка ДОМ.РФ.