2019-07-15T14:49:50+03:00
Экономика

Эксперт: одного дополнительного выходного на диспансеризацию россиянам мало

В Минтруде предложили оплачивать день, который работающие граждане тратят на прохождение медобследования
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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В России может появиться дополнительный выходной для прохождения диспансеризации.В России может появиться дополнительный выходной для прохождения диспансеризации.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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У россиян может появиться еще один законный выходной для того, чтобы пройти медобследование. Планируется, что диспансеризацию граждане старше 40 лет будут проходить каждый год, а те, кто младше - раз в три года.

- Мы подготовили законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ, - объясняют «КП» в министерстве. - Он предусматривает право работника в возрасте 40 лет и старше на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка при прохождении диспансеризации.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении Всероссийской диспансеризации в 2019-2020 годах. Глава Минздрава Татьяна Голикова заявила, что в этом году обследоваться должны 62 миллиона человек — втрое больше, чем в прошлом. По статистике, треть из тех, кто проходит диспансеризацию, нуждается в лечении.

Напомним, женщинам за 50 и мужчинам 55+ работодатель уже обязан оплатить дать два выходных на профосмотр. Проверяться раз в год также должны военные, государственные гражданские служащие, врачи, учителя, работники дошкольных учреждений, общепита и занятых в сферах с вредными и опасными условиями труда.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов поддерживает эту инициативу. Это поможет вырабатывать культуру заботы о своем здоровье. Однако опасается, что ограничение в один день может привести к профанации.

- Нужно минимум два-три дня, - убежден Сафонов. - Представьте человека, который живет в сельской местности. День нужен только, чтобы добраться до поликлиники. А если требуются такие сложные обследования, как колоноскопия, гастроэнтероскопия, проверка сердечной мышцы под нагрузкой и другое, одним днем обойтись невозможно.

Также специалист предполагает, что люди будут использовать этот дополнительный день как простой выходной. И предлагает дисциплинировать сотрудников проверкой.

- Допустим, можно увязать электронную медкарту, которая есть у каждого гражданина, с информацией о прохождении контроля, - предлагает он. - У работодателя должен быть доступ в этот медицинский единый реестр, к примеру, через ИНН работника.

Напомним, в 2020 году, помимо обычных выходных, нас ждут 26 праздничных дней. Производственный календарь в конце прошлой недели утвердили в правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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