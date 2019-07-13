Правительство России утвердило календарь выходных на следующий год

Правительство России утвердило окончательный вариант производственного календаря на 2020 год., который размешен на странице кабмина в ВКонтакте.

На Новый год россияне будут отдыхать с 1 по 8 января: со среды по среду. Предпраздничные выходные на этот раз оказались отделены от новогодних каникул двумя будними днями, поэтому 31 декабря россияне будут работать.

Выходные дни 4 и 5 января, суббота и воскресенье, совпадают с нерабочими праздничными днями и переносятся на 4 и 5 мая соответственно.

Согласно опубликованному производственному календарю на 2020 год, дни отдыха у россиян будут:

- Новый год – с 1 по 8 января (8 дней)

- День защитника Отечества – с 22 по 24 февраля (3 дня)

- Международный женский день - с 7 по 9 марта (3 дня)

- День весны и труда с 1 по 5 мая (5 дней)

- День Защитника Отечества с 9 по 11 мая (3 дня)

- День России - с 12 по 14 июня (3 дня)

- День народного единства - 4 ноября (1 день)

Календарь выходных на 2020 годФото: социальные сети

Отметим, что производственный календарь важен не только кадровикам и бухгалтерам, но и обычным россиянам с пятидневной рабочей неделей. Именно в нем содержится информация о переносе выходных и праздничных дней. Сверяясь с произведенным календарем, можно планировать будущий отдых заранее.