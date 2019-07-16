Звездный лохотрон: Галкин - настоящий, призы — нет!

В прошлом веке лохотронщики устраивали «розыгрыши» бытовой техники и денежных призов на вокзалах и в других людных местах. Обманывать людей был непросто - милиция нет-нет да устраивала рейды. Зато теперь, в эпоху соцсетей, мошенникам раздолье - дурить людей можно не выходя из дома.

Наибольший доход приносят схемы с участием звезд. Лже-розыгрыши маскируют под настоящие конкурсы, которые артисты время от времени проводят за приличные гонорары от рекламодателей. Пик подобных афер приходится на лето: знаменитости укатили в отпуска, подослабив бдительность и активность в соцсетях. Как не попасться на крючок к аферистам?

Награда из рук кумира

В соцсетях полно страничек, где популярные личности на самом деле разыгрывают машины, деньги, турпоездки, наборы дорогой косметики, сертификаты. Чтобы участвовать в конкурсе, нужно подписаться на страницы спонсоров розыгрыша. В чем смысл? Так владельцы брендов наращивают аудиторию в соцсетях.

Такие акции в просторечии именуют «гивами» (от англ. giveaway - «бесплатная раздача»). Победителей потом выбирают в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел. «Гивы» проводят Ксения Бородина, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Анна Хилькевич, Юлия Барановская, Регина Тодоренко, Влад Топалов и многие другие. Для звезд это очень выгодно: они получают солидный гонорар - от 3 до 20 млн руб. (сумма гонорара зависит от уровня звезды). А у спонсоров появляется 30-40 тысяч новых подписчиков - если их рекламирует, к примеру Ольга Бузова (у нее, напомним, 16 млн подписчиков).

lazarevsergey В соцсетях полно страничек, где популярные личности на самом деле разыгрывают машины, деньги, турпоездки, наборы дорогой косметики, сертификаты. На фото - настоящий ГИВ Сергея Лазарева.

Участвовать в таком розыгрыше можно без опаски: никаких денег платить не надо, в худшем случае вы просто ничего не выиграете. Но как только артист засветился в подобной рекламной акции, фото- и видеоматериалы тут же используют мошенники. Они монтируют рекламу «гива» на свой лад, вставляя туда указание перечислить небольшую сумму денег. И делают это так изящно, что многие попадаются на крючок. Достоверности этой схеме добавляет тот факт, что объявления мошенников с пометкой «реклама» крутятся в фейсбуке, инстаграме, которым люди доверяют.

lazarevsergey Как только артист засветился в подобной рекламной акции, фото- и видеоматериалы тут же используют мошенники

«И тут я сообразила: вот я дура...»

Пару месяцев назад Максим Галкин тоже решился на розыгрыш призов на своей странице в инстаграме. За первые сутки на 108 спонсоров «гива» подписалась 248 тыс. человек. Максим честно разыграл деньги и подарки.

А теперь социальные сети заполонили розыгрыши мошенников, смонтированные из того настоящего конкурсного видео Галкина. Разводилы предлагают ответить на несколько вопросов — мол, у нас социологическое исследование, за участие в котором мы заплатим вам деньги. Вопросы при этом самые примитивные: предлагается выбрать марку туалетной воды из списка, предпочтительную марку автомобиля и т. п. В конце сообщается, что участнику положены, например, 116 тысяч. Только вот какое дело: чтобы их получить, нужно заплатить 290 рублей для проверки счета. И человек своими руками вводит номер своей карты… Сообразив, что их обманули, люди бросаются писать звездам: «от вашего имени кинули!». Но ведь они тут ни при чем.

- Я была уверена, что выиграла. Галкин-то был настоящий! Призы тоже, - стыдливо рассказывает 42-летняя Елена. - Меня смутила необходимость перечислить деньги, но потом я подумала: сумма-то небольшая, и вернется с лихвой. Перечислила и тут же сообразила: вот я дура...

А ведь защититься от новоявленных остапов бендеров несложно. Максим Галкин подробно объяснил это своим подписчикам:

«Мошенники используют видео с моего апрельского конкурса. Проверить, обманывают вас или нет, легко. Я не собираю во время конкурса деньги с подписчиков - я их раздаю! Если вас попросили перевести хотя бы один рубль, значит, вы имеете дело с жуликами. Не видитесь на это и постарайтесь предупредить тех, кто в этом участвует».

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина устала удивляться доверчивости своих поклонников:

«Я все время думаю: что вами руководит, когда вы сами отдаете деньги мошенникам, а сообщения проклятиями шлете мне?! Я хоть раз просила перекинуть мне деньги на карту?!»

borodylia Вот я все время думаю, что вами руководит, когда вы сами отдаёте деньги мошенникам, а строчить смс с проклятиями бежите ко мне в Директ?! Я хоть раз на своей странице Опросы проводила????? Хоть раз просила перекинуть мне день на карту???????? Я делаю розыгрыши на свой , Своей странице и максимум усилий , которых я о вас прошу, это подписаться на конкурсные аккаунты!!!!! Больше никогда и ничего!!! Такие к черту ещё опросы?! Кто за опросы платит деньги вообще?! Вас разводят!! Они вырезают из моих гивов часть , покупают у Инстаграмм рекламу и ставят ее, но не на моей странице!!! Потому прекратите на это вестись бесплатный сыр только в мышеловке!!!!

Мошенники очень изобретательны, условия опросов и розыгрышей каждый раз разные, они мастерски маскируют свои аккаунты под страницы популярных банков, магазинов. Но в одном они схожи: все в итоге просят перечислить им небольшую сумму денег — якобы это обязательное условие получения выигрыша. Еще раз: если у вас просят деньги, это стопроцентный «развод».

Ищите галочку

Платные викторины от имени звезд — это еще не все. Мошенники годами впаривают «секреты красоты» от Ирины Безруковой, высылая в ответ простейшую памятку по уходу за кожей, выдают обычные правила ЗОЖ за «чудо-диету» от Елены Малышевой. Эти приемчики — уже классика, работают плохо.

Но преступники осваивают и новые методы. Так, в июле они добрались до Екатерины Стриженовой. «В Сети объявились мошенники, которые представляются моими агентами, договариваются о будущей работе и предлагают перевести деньги, предоставляя свою карту и счет, - предупреждает ведущая программ «Доброе утро» и «Место встречи» жалуется. - Как только найдем подлеца, обязательно представим вашему вниманию!».

Стриженова впервые попалась на удочку мошенников, поэтому и настрой у нее такой боевойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Стриженова впервые попалась на удочку мошенников, поэтому и настрой у нее такой боевой. Многие звезды махнули на это рукой – мол, бесполезное дело. Что криминалитету только на руку: они поточно регистрируют фальшивые странички знаменитостей, чтобы проворачивать свои темные делишки. И как понять, настоящая страница того же Галкина перед вами или нет?

К счастью, это совсем просто.

Обычно страницы публичных персон в соцсетях отмечены специальной галочкой. Это значит, что страница проверена администрацией соцсети и действительно принадлежит этому человеку. Видишь галку — Галкин, нету — фейк. Просто будьте внимательны.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как наказать жуликов?

«Если вы пострадали от интернет-мошенников, обращайтесь в МВД (управление «К») или в местный ОВД», - советует специалист по компьютерной безопасности Сергей Семушин.

Разумеется, никто из-за 200-500 рублей в полицию не бежит. Да и шансов найти концы немного. Но они все же есть. Особенно, если в полицию обратятся сами звезды.

«Люди, которые пользуются изображением (фото, видео) знаменитостей без их согласия лица для извлечения прибыли нарушают целый рад статей Гражданского кодекса и Закон «О рекламе», - говорит адвокат Тимур Матвеев. - Их можно привлечь к административной ответственности по ст. 14.4 КоАП РФ и добиться наказания в виде штрафа до 500 000 рублей. Также можно требовать удаления этого изображения, пресечения или запрещения дальнейшего его распространения, уничтожения носителей с изображением, а также возмещения морального вреда. Можно обратиться с иском о возмещении убытков, компенсации упущенной выгоды, потребовать публичного опровержении недостоверной рекламы».

А кое-что можно сделать уже сейчас! Увидев в соцсети явно жульническую рекламу, не поленитесь и пожалуйтесь на нее. Например, в фейсбуке для этого нужно нажать три точки в правом верхнем углу рекламного блока. Если таких жалоб будет несколько, администрация соцсети проверит рекламу, убедится в ее мошенническом характере и удалит. Один фальшивый конкурс с Галкиным «КП» таким образом уже ликвидировала.

НА ЗАМЕТКУ

Как понять, что вас обманывают

1. Конкурс проводится от имени популярного человека - вот он сам, улыбается в видео! Но на его официальной странице в соцсети ничего об этом конкуре нет.

2. Информация о розыгрыше на странице знаменитости есть, но аккаунт не помечен синей галочкой.

3. В конце викторины или опроса вам предлагают перечислить небольшую сумму, после чего обещают выплатить огромный выигрыш.

3. Вопросы, на которые вам предлагают ответить, самые примитивные, а приз обещают дорогой (типа «Выберите вашу любимую марку часов»).

Если хотя бы на один пункт вы отвечаете утвердительно, перед вами мошенники.