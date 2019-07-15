2019-07-15T18:51:13+03:00
Политика

"К этой истории никакого отношения не имеет": Генерал Канакин ушел в отставку из спецподразделения «Альфа» за три месяца до задержания офицеров ФСБ

Сергей Гончаров, ветеран знаменитого спецподразделения, который 27 лет руководил союзом бывших офицеров спецназа, прокомментировал «КП» последние события, связанные с группой «А»
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Бывший командир группы специального назначения, генерал-майор КанакинБывший командир группы специального назначения, генерал-майор КанакинФото: ru.wikipedia.org
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10 дней назад военный суд арестовал пятерых офицеров ФСБ, которые подозреваются в разбое, несколько человек под домашнем арестом, несколько — в розыске. Среди подозреваемых — бойцы спецподразделения «Альфа». Почетный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров подтвердил «КП», что бывший командир группы специального назначения, генерал-майор Канакин спецподразделением не руководит. Причем произошло это еще ранней весной...

- Сергей Алексеевич, Валерий Канакин сменил вас на посту президента международной ассоциации ветеранов «Альфы»?

- 30 марта этого года на общем собрании я делал доклад. Сказал, что уже 27 лет руководил. И этого времени вполне достаточно. И я предложил, поскольку Валерий Канакин уволен из органов, больше не является командиром «Альфы» и у него много заслуг — вот я и предложил избрать его президентом ассоциации. За него проголосовали.

- То есть, ваш младший по возрасту, но не по званию товарищ сменил вас за три месяца до того, как поступила информация о задержании нескольких бойцов «Альфы»?

- Совершенно верно. Генерал Канакин к истории, которую вы имеете ввиду, никакого отношения не имеет. Как и его увольнение из ФСБ. Канакин был уволен из рядов Федеральной службы безопасности Указом президента ранее.

- Генерал Канакин младше вас на 12 лет...

- Он пришел в «Альфу» позже меня. Он был моим подчиненным. На сегодня то, что он президент ассоциации — это нормальный вариант. У него есть имя. Есть звание. Есть заслуги. Сочетание усилий моего поколения и поколения Валеры поможет нам решать многие проблемы

- В боевой обстановке вы с ним не пересекались?

- На практике мы с ним не пересекались. У меня был другой уровень. Я был зам.командиром подразделения. Когда я ушел, наблюдал за ним. Знал о том, за что он получил Героя России. Сейчас люди, специалисты его поколения — избранные. Это поколение, которое пришло после нас.

- Канакин может объединить офицеров спецназа разных поколений?

- Думаю, да. Я служил с теми, кто был в первых наборах «Альфы» 70-х годов. После 80-го — это офицеры-ровесники Валеры Канакина. Тот призыв объединяет больше людей. Офицеры другого набора.

- Вы обсуждали печальные события, вязанные с задержанием 5 июля нескольких офицеров «Альфы» по подозрению в разбое?

- Обсуждали. За 45 лет такого не было никогда. В конце июля будет юбилей. Если говорить откровенно, мы не ожидали, что такое может произойти. Мы по другому относились к своим обязанностям. Но когда в государстве успех человека ставится в зависимость от денег, и только богатые люди становятся чуть ли не символами нашего времени — это неправильно. Это, к сожалению, влияет на молодых офицеров, даже нашего подразделения. Которые получают не самые большие деньги, прямо скажем. Наверное, многие из них считают, что заслуживают большего. То, что кто-то из них преступил черту… Я уверен, что это больше проблема государственной власти.

- Генерал Канакин знал этих людей, которые были задержаны?

- Конечно, он был их командиром. И не скрывает этого.

Почетный президент ассоциации ветеранов "Альфы" Сергей Гончаров - об отставке Валерия Канакина.Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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