Бойцов спецназа ФСБ задержали за «экспроприацию» криминального бабла

Громкая история с задержанием бойцов спецподразделения ФСБ «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и оперативников Управления «К» ФСБ РФ обретает характер какого-то голливудского криминального боевика, в котором бойцы элитного полицейского подразделения покусились на деньги наркомафии.

Как пишет агентство «Росбалт», семеро спецназовцев попали в разработку Управления собственной безопасности ФСБ после обысков у «правоохранителей-миллиардеров», когда в целом ряде случаев были зафиксированы исчезновения крупных денежных сумм. Так, говорят, что из найденных у полковника МВД Захарченко при обыске 9 миллиардов рублей куда-то «уплыли» 100 миллионов. А из изъятых в ходе обыска у родителей главы ФГУП ФСО АТЭКС Андрея Каминова 8,5 млн рублей и 790 тысяч долларов США, опять же, в неизвестном направлении улетучились 500 тысяч рублей и 30 тысяч баксов. Собеседники агентства из силовых структур достаточно прозрачно намекнули о наличии «оснований подозревать, что значительно сократилась и сумма, обнаруженная при задержании начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина, которая превышала 6,5 млрд рублей (в общей сложности у полковника и двух его бывших коллег было изъято свыше 12 млрд рублей)». Конечно, на общем фоне изымаемых центнеров, если не тонн денег – это сущие мелочи, но для рядового человека «испарившиеся суммы» сами по себе являются гигантскими.

- Таких случаев можно приводить довольно много. А общая сумма пропавших денег очень велика, - цитирует агентство свой источник. По его мнению, спецназовцы похищали наличные весьма незатейливым образом: «Из бронежилетов бойцов заранее вынимались железные пластины, а во время обыска туда помешались пачки денег. Внешне увидеть какие-то изменения довольно сложно». Может быть, увидеть действительно сложно. Но запихать 100 миллионов в бронежилеты вместо пластин, наверное, еще сложнее. Те же 100 миллионов рублей – это, как минимум, 200 пачек пятитысячных купюр.

Как сообщает агентство, первоначально под подозрение в хищении наличных попадали сотрудники разных следственных групп, банковские работники и инкассаторы, но позднее внимание оперативников УСБ привлекло то обстоятельство, что во всех перечисленных случаях фигурировали одни и те же фамилии бойцов спецназа.

По информации источника, задержанных бойцов привлекали и к охране перевозки криминальных денег теневых финансистов и обнальщиков. Увидев, какие суммы там крутятся, они по наводке из Управления «К», имевшего информацию о том, на каких «точках» какие суммы концентрируются, проводили там незаконные «обыски» и изъятия денег, полагая, что заявления на них в правоохранительные органы «кинутые» теневики не понесут, поскольку у самих рыльце в пушку. При этом, львиную долю добычи спецназовцы отдавали «наводчикам». Собственно говоря, их и задержали после того, как в июне бойцы провели по наводке очередной «обыск» и изъяли 136 млн рублей. Однако на этот раз они просчитались, поскольку обнальщики все же подали заявление о гоп-стопе с разводкой.

Исходя из этого, можно предположить, что доказательная база по случаям хищений во время настоящих обысков у следствия базируется либо на догадках и умозаключениях следователей, либо на признательных показаниях самих фигурантов дела, ведь ни одного случая задержания во время таких хищений именно этими спецназовцами не было отмечено. Иначе их бы непосредственно задержали еще тогда.

Как бы там ни было, у дела есть несомненная судебная перспектива. А пока, как сообщает «Росбалт», Московский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения семерым сотрудникам ФСБ: «Домашний арест применен к Маргиеву Х.В. и Капышкину Д. Е. Под стражу отправили Карелина А.А., Оболенского Р.М., Урусова В.М., Чиквина Д. А., Власова А.А. Все они подозреваются либо в совершении преступления, предусмотренного пунктами а и б статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), либо в соучастии в нем». И, как уже говорилось выше, максимальное наказание для активных участников преступной группировки по этим статьям – 15 лет лишения свободы.