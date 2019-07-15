Сдай пустую пластиковую бутылку - получи скидку

Это – пилотный проект X5 Retail Group и системы Coca-Cola в России, по результатам которого будет принято решение о его масштабировании

СРОК РАСПАДА ПЛАСТИКА – ОТ 450 ДО 1000 ЛЕТ!

Без пластиковых бутылок мы уже не представляем свою жизнь. В них – вода, растительное масло, соки, автомобильные жидкости… Согласно оценкам, каждый год только в России выбрасывается около 10 миллиардов (!) пластиковых бутылок. А срок их распада – от 450 до 1000 лет. Только вдумайтесь в эти цифры. Если просто устраивать свалки, мы быстро завалим ими всю планету. Поэтому многие развитые страны серьезно задумались о том, чтобы отправлять пластиковые бутылки на вторичную переработку.

О серьезности проблемы говорила на встрече с журналистами Ольга Епифанова, заместитель Председателя Госдумы федерального собрания РФ. «Весь последний год мы постоянно повторяем, что нужно разбираться с мусором, - напомнила она. - У государства наконец-то дошли руки до создания системы работы с отходами. Мы все уверены, что производимый мусор должен перерабатываться, что нужно максимально эффективно использовать вторичное сырье и очень хотим, чтобы не было свалок.

В универсамы торговых сетей мы ходим за продуктами и именно здесь нам легче всего сдавать отработанную тару. Размещение таких фандоматов – только начало. Это очень важно и для каждого россиянина, и для всей страны в целом».

ШЕХТЕРМАН: «НАДЕЕМСЯ, ЧТО ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ СБОРА БУДЕТ АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАШИМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ»

«Х5 активно развивает экологические проекты, это важная часть стратегии устойчивого развития компании, - считает Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор X5 Retail Group. - Запуск пилота с нашими крупнейшими партнерами по сбору использованной пластиковой упаковки у населения – важный шаг в сторону минимизации отходов. Совместные проекты по установке фандоматов в наших магазинах позволят отработать механику для последующего возможного их масштабирования. Мы надеемся, эта технология сбора будет активно использоваться нашими покупателями».

Партнером проекта установки фандоматов в магазинах «Пятёрочка» стала система Coca-Cola в России.

«В рамках глобальной стратегии «Мир без отходов» система Coca-Cola поставила для себя цель перейти на полностью перерабатываемую упаковку к 2025 году и к 2030 году обеспечить сбор и переработку 100% эквивалента упаковки, выпускаемой компанией на рынок, - отметил Александар Ружевич, генеральный директор Coca-Cola HBC Россия. - Стратегия «Мир без отходов» реализуется в России через программу «Разделяй с нами» уже третий год. Нам удалось собрать и переработать более 60 тысяч тонн упаковки. Пилотный проект с ведущим российским ритейлером позволяет нам предложить людям ещё одно практическое решение, помогающее вести раздельный сбор отходов. Мы надеемся, что охват проекта будет только расти и вносить вклад в развитие экономики замкнутого цикла».

РЗАЕВ: «ГДЕ НАЙТИ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЫРЬЯ?»

Обслуживание фандоматов, вывоз собранной тары на пункты переработки и вторичная переработка пластика и алюминия будет осуществляться компанией «Экотехнологии».

«Мы больше 15 лет занимаемся переработкой пластиковой упаковки. Все эти годы была одна проблема – где найти достаточное количество сырья, - сказал Константин Рзаев, управляющий группы компаний «Экотехнологии». - Переработать уже не так сложно. Когда в процесс влился такой серьезный ритейлер, как X5 Retail Group, у нас появилась надежда на то, что проблема сбора будет решена. Фандомат нам в этом поможет.

Емкость, которая находится внутри, вмещает около 15 килограммов пластиковых бутылок и алюминиевых банок. По мере накопления, наш сотрудник будет забирать содержимое емкости и отправлять на производство вторичных полимеров в Тверскую область».

Интересно, что из зеленых бутылок изготавливают упаковочные ленты. Из пластика можно также делать искусственное нетканное полотно, которое идет на ремонт и прокладку дорог, формы для продуктов, которые становятся все популярнее, а также тротуарную плитку, которая будет даже надежнее существующей.

При грамотной постановке дела есть возможность перерабатывать пластик и давать ему новую жизнь бесконечно. Это должен знать и помнить каждый житель планеты Земля.

Экологические проекты – часть нашего стратегического развития, - рассказала журналистам Елена Коннова, директор по корпоративным коммуникациям X5 Retail Group. - Мы считаем, что развитие рециклинга – одно из важных направлений минимизации отходов упаковки. Это одна из мер, направленных на то, чтобы как можно большая доля используемых материалов стала сырьём для вторичной переработки, и как можно меньшая – мусором, отправляемым на свалку. Х5 отправляет на переработку 100% пластика, картона, бумаги и других видов непищевых отходов, которые образуются в наших магазинах в процессе торговли».

Ирина Архипова, директор по внешним связям и коммуникациям компании Coca-Cola HBC Россия сообщила об установленных 5000 контейнеров в 50 российских городах именно для сбора отработанной тары: «В 2018 году собрали 26 процентов своей упаковки. И это только начало. В культурной части программы «Разделяй с нами» мы стараемся разъяснять людям преимущества переработки, организовываем экологические уроки для старшеклассников, экоквесты и экофестивали для студентов и взрослых людей.

Мероприятия были организованы в 62 городах России, в них приняли участие более 1,5 миллиона россиян. Установка фандоматов – неотъемлемая часть программы «Разделяй с нами». Мы вместе постараемся сделать нашу планету чище».

КУПОН НА СКИДКУ – МЕЛОЧЬ, А ПРИЯТНО

Корреспондент «КП», естественно, попробовал сдать пустую пластиковую бутылку, которая нашлась в автомобиле. Все просто: фандомат считывает штрих-код, определяет тип упаковки, предлагает положить тару в специальное отверстие, «проглатывает» ее и выдает купон на 15-процентную скидку. В итоге бутылка BonAqua обошлась в 36 рублей вместо 42. Мелочь, а приятно.

Особо отметим, что фандомат принимает использованные пластиковые бутылки и алюминиевые банки любых производителей. Воспользоваться скидкой на продукцию компании Coca-Cola можно в любом магазине «Пятёрочка». Пока такие устройства установлены на территории десяти московских магазинов «Пятерочка». Если результаты тестирования будут положительными, проект расширится.