СК России представляет проект "Украина: хроника огненных лет".

На официальном YouTube-канале Следственный комитет России представит результаты следствия, покажет подозреваемых и обвиняемых в смерти мирных граждан Донбасса. Имена виновных станут известны всему миру.

"От ответственности никто не уйдет. Пять лет на Донбассе идут военные действия. Пять лет гражданские объекты и мирные жители подвергаются обстрелам из тяжелого вооружения неизбирательного действия. Пять лет гибнут люди, которые не брали в руки оружия, не вступали в ряды армии или ополчения. По всем законам – писаным и неписаным – это преступление. Преступление перед совестью, перед человечностью. Нарушение общепризнанных норм международного права. Следственный комитет России фиксирует все случаи покушения на жизнь мирных граждан Донбасса, прицельного обстрела жилых домов, школ, больниц, магазинов. Следователи устанавливают всех причастных к этим преступлениям лиц: и тех, кто давал команды стрельбы на поражение у артиллерийских установок, и тех, кто отдавал приказы в Киеве, в кабинетах министерства обороны Украины, штабе Нацгвардии", - сообщается на сайте СК России.

В ведомстве отметили, что когда конфликт на Донбассе стихнет, обязательно должен состояться судебный процесс над теми, кто развязал эту кровопролитную войну со своим народом. Все, кто причастен к гибели людей на Донбассе предстанут перед судом.