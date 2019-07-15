2019-07-15T21:58:18+03:00
Спорт

Футболистов "Локомотива" в 1 туре лишил победы в матче с "Рубином" их бывший игрок

Поединок в Черкизово завершился вничью 1:1, на мяч Миранчука казанцы ответили голом Кварацхелии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Локомотив" дома принял в 1 туре казанский "Рубин". Фото: Михаил Терещенко/ТАСС"Локомотив" дома принял в 1 туре казанский "Рубин". Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В понедельник, 15 июля, в Москве на стадионе "РЖД Арена" прошел матч 1 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. "Рубин" гостил у вице-чемпиона страны прошлого сезона - столичного "Локомотива". И эта игра, в которой "Локо" выглядел невероятным фаворитом, выдалась неплохой для первой в сезоне. Не без интриг и своих подтекстов.

Главным моментом в первом тайме стал пенальти в ворота казанского "Рубина". На 23-й минуте, аккурат к середине стартовых 45 минут игры, подошедший к мячу Антон Миранчук со всей силы пробил в перекладину ворот. Хотел попасть точно по центру, но не вышло. И - матч продолжился при том же счете 0-0 на табло. И фаворитские позиции "Локомотива" выглядели не столь убедительными с каждой минутой встречи.

В конце первого тайма фанаты казанского "Рубина" растянули на трибуне необычный баннер, напомнив о прошлом. 16 марта 2008 года в "чемпионском" сезоне именно с победы над "Локо" в Москве казанцы начали свой путь к золоту. И гол тогда забил Роман Шаронов как раз в конце первого тайма. А сейчас же Шаронов уже - главный тренер "Рубина".

И все же после перерыва грянул гром. На 65-й минуте у казанского "Рубина" на замену вышел Хвича Кварацхелия - молодой игрок, который перешел в межсезонье из "Локомотива". При этом, на него рассчитывали тренеры и его любили болельщики. Так что молодого грузина встретили недовольным свистом. И буквально через минуту после его появления наконец-то счет в этой игре открылся! Алексей Миранчук потрясающим ударом со штрафного метров с 20 пробил точно в угол ворот.

Но проходит 11 минут и уже Кварацхелия после неожиданной атаки казанского "Рубина" дела счет равным - после его удара головой мяч просто перелетел через вратаря "Локо" Гилерме. И - на трибунах уже тишина. А сам футболист поднимает вверх руки, давая понять - гол в ворота родной команды он праздновать не собирается.

В итоге первый поединок "Локомотива" и "Рубина" в сезоне завершился вничью 1:1.

Во втором туре этого сезона "Локомотив" и "Рубин" снова сыграют в Москве. Каждый - со своим соперником. Вечером 21 июля "Локо" на своем поле примет новичка Премьер-Лиги "Тамбов" и эта игра начнется в 16:30 по московскому времени. А вот уже потом на стадионе в Петровском парке "Динамо" встретится с казанским "Рубином" в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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