2019-07-16T01:50:17+03:00
Экономика

В России появится «марочный» кефир

Начался эксперимент по размещению кодированной информации на молочной продукции, который продлится до 29 февраля 2020 года
Максим ПОЛЯКОВ
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- А что, мне теперь Гаврюшу тоже маркировать? Фото: «Союзмультфильм»- А что, мне теперь Гаврюшу тоже маркировать? Фото: «Союзмультфильм»
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Хорошие молочные продукты - скоропортящийся товар. Поэтому возможность узнать всю подноготную кефира или творога благодаря специальной маркировке, размещенной на нем, - принципиально полезная функция как для ответственных торговых сетей, так и для потребителей.

Производитель или импортер молочной продукции с 15 июля будет наносить на упаковку защищенный цифровой код. С помощью сканера его можно будет считать при приеме товара на склад или непосредственно во время продажи. Будет возможность проверить легальность продукта и у покупателей: поможет приложение, которое надо будет установить на мобильный телефон.

Согласно постановлению правительства России маркировке подлежат молоко и сливки (в том числе и сухие), кисломолочные продукты, как кефир или йогурт, сливочное масло, сыры, творог и другие товары этой категории.

КСТАТИ

В России уже экспериментируют с размещением кодированной информации на товарах. Например, с этого года обязательной маркировке подлежат сигареты, духи, обувь, шины и покрышки, фотокамеры и вспышки, обувь, некоторые виды одежды, постельное белье и кухонный текстиль. Код содержит в себе информацию о наименовании, производителе, дате, времени и месте выпуска продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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